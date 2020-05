Tuhansien helsinkiläisten opiskelijoiden päivittäisestä ruokahuollosta vastaava Unicafe ja muut Suomen opiskelijaravintolat saattavat jäädä ilman omaa siivuaan valtion tuista, joilla pyritään auttamaan koronan erityisen pahasti runtelemaa ravintola-alaa.

Tätä pelkää Unicafe-ravintoloista vastaavan Ylvan liiketoimintajohtaja Leena Pihlajamäki.

”Koronan vuoksi asetetut rajoitustoimet ovat iskeneet meihin todella voimakkaasti ja aikaisemmin kuin muuhun ravintola-alaan. Siitä huolimatta olemme jäämässä kokonaan ravintolatukien ulkopuolelle”, hän sanoo.

Eduskunnan talousvaliokunta esitti tällä viikolla ravintolatukien nostoa 170 miljoonaan euroon. Tuilla on tarkoitus korvata ravintoloille niiden sulkemisesta aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.

Opiskelijaravintolat ovat tukien suhteen hankalassa asemassa.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ravintolat käskettiin sulkemaan ovensa erillislain nojalla huhtikuun alussa. Laitostyyppiset henkilöstöravintolat rajattiin kuitenkin sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle. Ne ovat siis koko ajan saaneet pitää ovensa auki. Tähän kategoriaan lukeutuvat myös opiskelijaravintolat.

Tuoreessa mietinnössään eduskunnan talousvaliokunta puolestaan esittää, että henkilöstöravintolat rajattaisiin kategorisesti ravintolatukien ulkopuolelle. Tätä perustellaan sillä, ettei ravintolat sulkeva erillislaki ole koskenut niitä.

Unicafe tai muut opiskelijaravintolat Suomessa eivät siis saisi tuista penniäkään.

Leena Pihlajamäki on tilanteesta pöyristynyt.

Hän huomauttaa, että yliopistot piti sulkea tartuntatautilain nojalla jo maaliskuussa. Samalla suljettiin yliopistokampuksien yhteydessä olevat Unicafe-ravintolat.

Helsingin Kaivopihan Unicafen asiakaspaikat taas suljettiin huhtikuun alussa samaan aikaan, kun muutkin ravintolat Suomessa. Ravintolasta on myyty pelkkää take away -lounasta.

”Me teimme sen päätöksen, että emme missään tapauksessa voi pitää auki 300-paikkaista buffet-ravintolaa Helsingin keskustassa. Meillehän voi tulla asiakkaaksi kuka vain, eivät vain opiskelijat”, Pihlajamäki sanoo.

Helsingissä on yhteensä 18 Unicafe-ravintolaa, joissa käy normaalitilanteessa päivittäin noin 12 000 asiakasta. Pihlajamäen mukaan ravintoloiden liikevaihto on pudonnut keskimäärin 97 prosenttia maaliskuusta lähtien ja tappiot ovat nousemassa 2–3 vuoden tuloksen tasolle.

”Opiskelijaruokailu ei ole todellakaan mitään suurien katteiden bisnestä muutenkaan”, hän sanoo.

”Onneksi meillä on Ylva tukemassa selustaa. Muuten olisimme todella pahassa pinteessä.”

Ylva on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama monialainen palvelualan konserni, joka omistaa Unicafe-ravintoloiden lisäksi esimerkiksi kiinteistöjä.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen sanoo myöntävänsä auliisti, että opiskelijaravintoloiden tilanne on ravintolatukiasioita pohdittaessa jäänyt muiden asioiden jalkoihin.

”Tässä on ollut kiire, ja tulee huteja”, hän sanoo.

Talousvaliokunnan valiokuntaneuvos Teija Miller huomauttaa, että ravintolat sulkeneessa erillislaissa ulos rajattiin tietynlaisia henkilöstöravintoloita. Ajatus on, että kyseiset henkilöstöravintolat on tarkoitettu rajatulle joukolle, eli ne eivät ole kaikille avoimia.

”Kaivopihan Unicafe-ravintolaa voi tuskin pitää tällaisena ravintolana, jos sinne voi mennä kuka tahansa”, hän sanoo.

Lisäksi valtioneuvostossa on valmistelussa toimialasta riippumaton kustannustuki. Kyseinen rahallinen tuki on tarkoitettu kaikille niille toimijoille, jotka syystä tai toisesta ovat putoamassa erilaisten tukimuotojen välimaastoon.

Tuen suuruus ei ole vielä selvillä.