Kun poikkeustila alkoi, Helsingin keskusta hiljeni viikoiksi. Kaikissa tärkeissä keskuksissa suunta ei kuitenkaan ole sama.

Näin kertoo Telian matkapuhelindatan avulla tuottama tilasto, jolla kuvataan ihmisten liikkeitä suurissa keskuksissa.

Mukaan on laskettu vähintään 500 metriä pitkät matkat kunkin alueen sisällä. Matka päättyy, kun puhelin on vähintään 20 minuuttia paikallaan. Pasilan läpi junalla kulkeva matkustaja ei siis tässä esimerkiksi kirjaudu matkaksi Pasilassa.

Oleellisia eivät olekaan matkojen tarkat määrät vaan niiden määrä verrattuna vertailuviikkoon helmikuun alussa.

Helsingin keskustassa matkojen määrä väheni maaliskuun kuluessa niin, että matkoja oli viikkoja noin kuusikymmentä prosenttia vähemmän kuin vertailuviikkona. Vappuna suunta kääntyi, mutta hiljaista keskustassa on toukokuussakin verrattuna normaaliin aikaan. Matkoja tehdään edelleen puolet vähemmän.

Pudotus on ollut vielä rajumpi Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja merkittävä myös Pasilassa. Sen sijaan monessa aluekeskuksessa muutos on ollut mitätön. Tikkurilassa, Leppävaarassa, Espoon keskuksessa ja Tapiolassa ei nähdä kovin dramaattisia muutoksia.

Kahdessa paikassa eli Matinkylässä ja varsinkin Itäkeskuksessa matkojen määrä on kääntynyt jopa selkeään kasvuun. Toukokuun alussa Itäkeskuksessa itse asiassa tehtiin kolmannes enemmän matkoja kuin helmikuun alussa.

Itäkeskuksen osalta suunta ei ole yllätys. Itäkeskuksen metroasema ohitti vilkkaudessa nimittäin päärautatieasemankin jo huhtikuussa. Idän asuinalueilla moni tekee työtä, jota ei ole mahdollista tehdä etänä.

Itä on korostunut myös, kun Helsingin koronavirustartuntoja on tutkittu alueittain.

Muissa Suomen isoissa kaupungeissa muutos on samansuuntainen kuin Helsingissä, mutta ei yhtä mittava.

Tampereen keskustassa muutos on enimmillään 50 prosentin luokkaa, Jyväskylässä samaa sarjaa. Oulussa ja Turussa ihmisten liikkuminen on vähentynyt suurin piirtein kolmanneksen verrattuna normaaliin. Lahdessa ja Kuopiossa muutos on ollut huomattavasti pienempi.