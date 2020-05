Espanjalaisena asunnonomistajana esiintyneen asuntohuijarin epäillään huijanneen ulkomaalaisia ihmisiä asuntovuokrauksen yhteydessä Helsingissä.

Poliisin tiistaisen tiedotteen mukaan epäilty huijari on hankkinut haltuunsa asuntoja esimerkiksi huoneistohotelleista väärien henkilötietojen avulla ja jättänyt niiden vuokrat maksamatta tai maksanut ne katteettomalla ulkomaalaisella luottokortilla. Sen jälkeen huijauksista epäilty mies on vuokrannut kyseisiä asuntoja eteenpäin Facebookin ryhmissä vuokra-asuntoa etsineille ulkomaalaisille.

Epäilty on vuokrasopimuksen teon yhteydessä pyytänyt kohteesta riippuen 1 000–2 000 euron suuruista vuokrasummaa käteisenä. Kun rahat on saatu, kyseinen Facebook-tili on poistettu.

Espanjalaisena asunnonomistajana esiintynyt epäilty on käyttänyt useita valenimiä Facebookissa. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan miehellä on ollut naispuolinen rikoskumppani.

Poliisin tietoon tulleet tapaukset ovat tapahtuneet huhti-toukokuun aikana. Poliisi on kirjannut neljästä eri tapauksesta rikosilmoitukset, ja tapahtunutta tutkitaan petoksena, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Kortelainen tiedotteessa.

Epäilty on esitutkinnan perusteella kysellyt vastaavia asuntoja vuokralle myös ainakin Tampereella ja Turussa.

Poliisi kaipaa epäillystä huijarista vihjeitä, joita voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi. Poliisi julkaisi epäillystä myös kuvan, koska häntä ei ole tunnistettu ja hänen epäillään yhä jatkavan rikollista toimintaa.