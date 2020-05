Hämeentien peruskorjaus on esimerkki erittäin vaativasta ja pitkäkestoisesta katu-urakasta, jossa lähialueiden asukkaat ja kadulla liikkujat ovat joutuneet tottumaan poikkeusjärjestelyihin. Urakka on valmistumassa loppuvuodesta. Kuva: Vesa Moilanen/ Lehtikuva

Helsinki alkaa kokeilla uutta toimintamallia katutöissä tänä vuonna. Tavoitteena on nopeuttaa katutöiden kestoa ja vähentää niiden haittoja.

Ensimmäisenä mallia kokeillaan rautatieaseman pyöräily- ja jalankulkutunnelin urakassa, joka alkaa ensi syksynä.

Myös Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun uudistus sekä Herttoniemen yritysalueen katu-urakka ovat testikohteita. Niiden kehitysvaiheiden neuvottelut käynnistyvät heinäkuussa.

Mannerheimintiellä on käynnistymässä tänä kesänä suunnitteluvaihe Runeberginkadun ja Nordenskiöldinkadun välisellä osuudella.

Uutta mallia on selvittänyt Aalto-yliopiston tutkimusryhmä professori Olli Seppäsen johdolla. Tutkimushankkeen käynnisti pormestari Jan Vapaavuori (kok) runsas vuosi sitten.

Vapaavuori totesi uuden mallin julkistamistilaisuudessa keskiviikkona, että katutöillä on iso symbolinen merkitys Helsingille. Ne määrittävät, miten hyvänä toimijana kaupunkia pidetään.

Aallon tutkijatiimi on kyennyt puristamaan haastattelujen ja työpajojen avulla ymmärrettävän vastauksen siihen, miksi monilla työmailla ei näytä tapahtuvan pitkiin aikoihin yhtään mitään. Montut pysyvät auki.

Tyypillinen selitys on Seppäsen mukaan se, että työmaalla ilmenneen yllätyksellisen tilanteen tai poikkeaman ratkaisua ei pystytä tekemään jouhevasti. Kun päätöksentekoprosessi venyy, urakoitsija avaa uusia kuoppia ja vie koneet ja miehet toisaalle.

Käytännössä siis urakka-alue ja sen liikennehaitat laajenevat, koska johdon aika menee kirjelmöintiin.

”Palautteen perusteella muutostöiden hyväksyntä on prosessina liian pitkä”, Seppänen sanoo.

Yksi aivan kriittisiä tavoitteita katu-urakoiden nopeuttamisessa on siirtää ratkaisuntekoa lähemmäs työmaata. Tämä onnistuu, jos jo ennen urakkakilpailua kaupunki tekee omat pohjatyönsä paremmin, ja tunnistaa riskipaikkoja. Urakoitsijan kanssa sovitaan sitten etukäteen, miten poikkeustilanteissa toimitaan.

”Nykyisellään katu-urakkaa lähdetään toteuttamaan aika nopsaan sen jälkeen, kun urakoitsija on valittu. Urakoitsijat eivät ole etukäteen juuri panostaneet työsuunnitteluun, koska tiedetään, etteivät ne suunnitelmat juuri päde”, Seppänen arvioi tuloksia.

Uudessa mallissa katutöiden valmisteluun on tulossa urakoitsijoiden ja kaupungin yhteinen kehitysvaihe, josta on saatu hyviä kokemuksia Hämeentien peruskorjauksen suunnittelussa. Kehitysvaiheen tärkeimpänä tavoitteena on aikatauluttaa urakoita realistisella tavalla.

Poikkeustilanteiden vuoksi eri osapuolten on ollut vaikea ajoittaa omia urakkaosuuksiaan, koska työmaiden etenemistä on ollut mahdotonta seurata reaaliaikaisesti. Ratkaisuna on digitalisoida seuranta pilveen, jolloin esimerkiksi sähkö- tai teleasentajaryhmät tietävät, milloin heidän vuoronsa on oikeasti tulossa.

Vanhassa kaupunkirakenteessa puutteelliset lähtötiedot ovat olleet jatkuva ongelma, ja siksi poikkeustilanteita syntyy jatkuvasti. Kaupunki aikoo jatkossa hyödyntää uutta tekniikkaa putkien ja katurakenteiden paikantamisesta pintaa rikkomatta.

”Esimerkiksi Lontoo käyttää neljää erityyppistä tekniikkaa maanalaisten rakenteiden kartoituksessa. Niillä saa jo kohtuullisen hyvin tietoa siitä, missä vanha kunnallistekniikka on. Riskialueita voi tarkentaa koekuoppia kaivamalla”, Seppänen kertoi.

Aallon tiimin johtopäätös onkin, että Helsinki on jäänyt jälkeen geofysiikan kehityksessä. Helsingissäkin voisi kokeilla Lontoon mallia, jossa katurakenteita kartoitetaan omana projektinaan tulevaisuuden varalta. Tiedetään, mitä kadun pinnan alla lymyää, jos saneeraustarvetta tulevaisuudessa ilmenee.

Helsinki aikoo myös tehostaa katutöiden seurantaa. Keinoina ovat muun muassa etävalvonta ja etäsuunnittelu. Seppäsen mukaan lennokeilla ja kiinteillä kameroilla saadaan jo niin hyvää kuvaa, että se auttaa urakan valvonnassa.

Yksi kiistelty, mutta tehokas keino nopeuttaa katu-urakoita on sulkea joitakin katuosuuksia tykkänään liikenteeltä. Tätä kokeillaan muun muassa Raide-Jokerin työmaalla.

Helsinki avasi keskiviikkona katutöiden urakoitsijoille ja suunnittelijoille tarkoitetun verkko-oppaan. Siihen on listattu konkreettisia ja testattuja keinoja onnistuneeseen työmaahan.

Helsinki muuttaa myös urakkakilpailujen kriteerejä ja nykyisiä sopimusmalleja. Pelkästään hintaan ja urakkareferensseihin perustuvasta urakoitsijan valinnasta yritetään siirtyä kohti sellaista valintaa, jossa urakoitsijan kyvykkyys ongelmanratkaisijana tulisi noteerattua.

Uuden mallin testikohteissa tarjouskilpailussa hinnan osuus olisi 60 prosenttia ja laadun 40 prosenttia. Laadun mittaaminen on tunnetusti hankalaa, mutta siihen on keinoja, joita Helsinkikin voisi kokeilla.

”Väylävirasto järjestää omissa tieurakoissaan testejä, joissa urakoitsijan tiimi joutuu ratkaisemaan ongelmatilanteita valvotuissa oloissa”, Seppänen kertoi.

Urakkasopimuksessa hyvään laatuun voidaan kannustaa bonuksilla ja sanktioilla.

Uudessa mallissa hankkeen pääurakoitsijan valinnan laadulliset kriteerit voivat painottua innovaatiokyvyn ja työsuunnittelun lisäksi hyvään viestintään.

Esimerkiksi Hämeentien peruskorjausurakassa sekä kaupungin oma viestintä sekä urakoitsija Destian viestintä ovat saaneet kiitosta.

Helsinki sijoittaa yleisten alueiden infrarakentamiseen vuosittain 150–200 miljoonaa euroa. Vapaavuori muistutti, että kaupunki on aika lailla peruskorjausiässä, ja isoja katuremontteja on tulossa lähivuosina useita.

”Ei tämä rakettitiedettä ole, mutta meidän kannaltamme jopa valtakunnallinen lainsäädäntö aiheuttaa vaikeuksia”, Vapaavuori sanoi.

Nykyisen laintulkinnan mukaan kaupunki ei voi aikatauluttaa urakoita, kieltää kaivuita tai rauhoittaa kerran kaiveltuja alueita määräajaksi. Myös mahdollisuudet kovistella eri toimijoita katutöiden laiminlyönneistä ovat melko vähäiset.

Sopimussakkojen lisäksi kaupunki voi hallintopakkomenettelyllä yrittää vääntää niskoittelevia urakoitsijoita ojennukseen, mutta keinona se on hidas ja kömpelö. Hallintopakkopäätöksen tekeminen ja täytäntöönpano vievät useita kuukausia, kun taas useimmat katutyöt kestävät muutamasta päivästä pariin kuukauteen.

Helsinki onkin esittänyt kunnossapitolakiin laiminlyöntimaksua, joka toimisi vastaavalla tavalla kuin pysäköintisakko liikenteessä.

Helsinki ehdottaa lakiin myös lisäystä, joka antaisi kunnalle mahdollisuuden perustellusta syystä määrätä työ suoritettavaksi muuna kuin ilmoituksessa kerrottuna ajankohtana.

Esimerkiksi Tukholman kaupunki voi määrätä katutöiden jälkeen kolmen vuoden rauhoittamisajan, jonka aikana katua ei saa repiä auki. Suomessa lainsäädännön tulkinta ei mahdollista tällaista rauhoitusaikaa.

Tosin Tukholmassakin kolmen vuoden rauhoitusajasta on annettu poikkeuksia.

Helsingissä myönnetään vuosittain noin 3 000 kaivulupaa ja 6 500 alueiden käyttölupaa esimerkiksi kaukolämmön, kaukokylmän tai tietoliikennekaapelien asennusta, viemärien uusimista tai katujen peruskorjauksia varten.