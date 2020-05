Helsingin keskuspuisto on ulkoilijoiden suosiossa. Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Kansallisen kaupunkipuiston suunnittelu Helsingissä jatkuu.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistaina äänestyksen jälkeen ja vastoin virkamiesten esitystä, että Keskuspuisto ja Haltiala voivat muodostaa uuden kansallisen kaupunkipuiston ytimen.

Puolueista vain kokoomus vastusti kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Sen edustajat kannattivat virkamiesten ehdottamaa viheralueiden ja puistojen kehittämistä kaupungin omin voimin.

Päätös menee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Alueen rajausta ei päätetty.

Vihreiden, sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten hyväksymässä vaihtoehdossa korostetaan etenkin luontaisesti uusiutuvien kaupunkimetsien merkitystä. Myös perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitys, luonnon monimuotoisuus, virkistymisen ja kulttuuriarvot pitää huomioida suunnittelussa.

Risto Rautavan (kok) esityksestä lautakunta linjasi, että jo olemassa olevalle Helsinki-puistolle perustetaan oma suunnittelutiimi ja nimetään projektipäällikkö vuodesta 2021 alkaen. Helsinki-puisto ulottuu Vantaanjoen suistosta Vanhankaupunginlahdelle.

Kansallinen kaupunkipuistohanke on herättänyt vastarintaa Helsingissä, koska pääkaupunki on siirtämässä jonkin verran ohjausvaltaa ympäristöministeriölle. Kaupunkipuistoista säädetyn lain mukaisesti kaupunkipuistohakemuksen sekä sen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö.

Lautakunnassa vastaesityksen tehnyt Tuomas Rantanen (vihr) sanoo, että kansalliseen kaupunkipuistoon liittyy hänen arvionsa mukaan liioiteltuja toiveita ja liioiteltuja pelkoja.

”Ei ole mikään salaisuus, että osa kansallisen kaupunkipuiston kannattajista on tyytymättömiä Helsingin yleiskaavaratkaisuun. Kansallisella kaupunkipuistolla ei kuitenkaan voida taannehtivasti vaikuttaa yleiskaavaan”, Rantanen sanoo.

Keskusteluilmapiiriä kiristää juuri nyt myös Keskuspuiston kapeimpaan osaan nousevan Pirkkolan uuden palloiluhallin rakennushanke. Sen asemakaava on hyväksytty jo vuonna 2013 eikä hallia tuolloin kritisoitu. Kaavamuutoksesta ei jätetty yhtään valitusta, mikä on poikkeuksellista Helsingissä.

Yleiskaavatyön aikana Pirkkolan tilanteesta syntyi kärjekäs keskustelu, koska Hämeenlinnanväylän bulevardisoinnin yhteydessä tien kupeeseen olisi noussut asuintaloja. Samalla asukkaat havahtuivat myös hallisuunnitelmiin.

Viranhaltijat taas ovat vieroksuneet kaupunkipuiston perustamista osittain valtiolle siirtyvän päätäntävallan vuoksi, mutta myös siksi, että kaavoitusvoimaa joudutaan sitomaan hankkeeseen tilanteessa, jossa Helsingin kaavoitusta moititaan muutenkin hitaaksi ja nahkeaksi.

Toinen huolenaihe on, että viherverkoston määrärahoja joudutaan kohdistamaan kaupunkipuistoon, ja se on pois muilta alueilta. Lautakunta linjasi nyt, että Kansallisen kaupunkipuiston käynnistysvaiheen valmistelutyö ei saa viedä resursseja viheralueiden kehittämistyöltä esikaupungeissa tai muualla kaupungissa.

”On harmillista, että kritiikki näyttäytyy siten, että viranhaltijat haraavat vastaan, jotta puistoon saisi rakentaa. Voin vakuuttaa, että me jos ketkä ymmärrämme, millaisia arvoja esimerkiksi Keskuspuistoon liittyy. Se on asemakaavalla suojeltu, ja yleiskaava osoittaa koko laajan viherverkon säilyttämis- ja kehittämisperiaatteet”, sanoo yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala.

Hän tähdentää, että Helsinki on monin tavoin poikkeus Suomen kuntakentässä. Sillä on hyvät ja monipuoliset resurssit tehdä asioita itse ilman tarpeetonta byrokratiaa, jota Rajalan mukaan kaupunkipuistopäätöksestä väistämättä aiheutuisi.

Keskustelu kansallisesta kaupunkipuistosta lisääntyi uuden yleiskaavan valmistelussa, sanoo Kaupunkipuisto Helsinkiin -liikkeen aktiivi Eeva Kuuluvainen, mutta mistään varjoyleiskaavasta nyt ei ole kyse.

Yleiskaavassa kansalaiskritiikki kohdistui Keskuspuiston merkintöihin, jotka mahdollistivat rakentamista. Nämä merkinnät menivät valituskierroksella nurin.

Kuuluvainen sanoo olevansa sekä iloinen että pettynyt lautakunnan linjauksesta. Hän iloitsee, että asian käsittely jatkuu ja kenties matkan varrella muuttuu fiksummaksi.

”Pettynyt olen siitä, että kaupunkipuisto on jäämässä tyngäksi. Valtuustoaloitteessa kuitenkin enemmistö poliitikoista oli sen kannalla, että tehdään laaja etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva verkostomainen kaupunkipuisto”, Kuuluvainen sanoo.

Esiselvityksen kansalaisaktiivien suosimassa laajassa vaihtoehdossa kaupunkipuiston alue kurkotti Helsingin edustan saarista Meilahteen ja Keskuspuiston kautta Haltialaan sekä idässä Vartiokylänlahdelle ja itäiseen kulttuuripuistoon. Esiselvityksessä oli hahmoteltu myös kaksi alueellisesti suppeampaa vaihtoehtoa sekä Nyky plus -vaihtoehto, jota virkamiehet suosivat.

Kaupunkipuisto Helsinkiin -liikkeen 82 asukasjärjestön ja aktiivien tavoitteena on, että Helsingin arvokohteita ei tuhottaisi ja viheryhteydet säilyvät. Kuuluvainen katsoo, että kansallinen kaupunkipuisto mahdollistaisi eri hankkeissa ja kaavamuutoksissa pitemmän harkinta-ajan.

”Nythän asemakaavaa voidaan muuttaa valtuustossa, jonka jäsenet vaihtuvat muutaman vuoden välein”, sanoo Kuuluvainen.

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 20 vuotta sitten Hämeenlinnaan. Näitä kaupunkipuistoja on tällä hetkellä kahdeksassa kaupungissa, ja Tampere valmistelee omaa hakemustaan parhaillaan.

Tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheänä kokonaisuutena. Pinta-alaltaan laajin kaupunkipuisto on Kuopiossa, missä Kallaveden saaristoluontoa, kaupungin vanhaa ruutukaava-aluetta sekä hoidettuja puistoalueita on yhdistetty 7 200 hehtaarin alueelta.

Turussa kansallinen kaupunkipuisto ulottuu noin 15 kilometrin matkalla Airistolta Kuralan elävän historian kylään saakka. Puiston ytimenä on Aurajoki-miljöö. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu Turun vanhaa kaupunkikeskustaa sekä Ruissalon kansanpuisto.

Kansallisen kaupunkipuiston määrittely on maakuntakaupungeissa osoittautunut pitkäksi ja vaativaksi prosessiksi. Esimerkiksi Seinäjoki vetäytyi loppumetreillä.

Kansallisten kaupunkispuistojen perustamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain yhdeksäs luku. Lakitekstissä ei suoraan sanota, että niiden perustamisessa on yhdistettävä rakennettua ympäristöä ja luontokohteita, mutta monissa kaupungeissa näin on tehty.

Estääkö kansallinen kaupunkipuisto rakentamisen?

Kansallinen kaupunkipuisto ei sinällään estä rakentamista, vaikka sen avulla voidaan perustella kaavavalituksia. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut ainakin seitsemän valitusta, jotka ovat käsitelleet joko kansallispuiston perustamista tai rakennushankkeita kansallispuiston sisällä tai sen kupeessa.

Rakennushankkeita koskevissa ratkaisuissaan KHO on sallinut vanhan rakennuksen purkamisen tai uuden rakentamisen.

Lain mukaan kaikkien ratkaisujen tulee vaalia kansallisen kaupunkipuiston arvoja. Jos kaupunki tai muu hakija pystyy perustelemaan aikeitaan siten, etteivät kaupunkipuiston arvot tärväänny, ne voidaan sallia.

Mitä hyötyä kansallisesta kaupunkipuistosta on?

Monissa kaupungeissa kansallista kaupunkipuistoa on perusteltu suojelun lisäksi matkailun edistämisellä. Esimerkiksi puistokaupungin maineeseen nousseessa Kotkassa Kymijokivartta nouseva kansallinen kaupunkipuisto on tuonut uuden ulottuvuuden perinteisen Sapokan vesipuiston ja Katariinan meripuiston lisäksi.

Helsingin esiselvityksessä kaupungin matkailuasiantuntijat eivät oikein usko uuden kaupunkipuiston lisäävän pääkaupungin matkailua. Kokemus on, että kansainväliset turistit mieluummin haluavat hyvin tuotteistettuja vierailukohteita.

Laaja kaupunkipuisto voi taata suojelutavoitteita paremmin kuin pienten yksittäisten kohteiden suojelu.

Käveleekö kansallinen kaupunkipuisto yleiskaavan yli?

Ei, lainsäädännössä yleiskaava on edelleen kuntien kaavoitusta ohjaava väline. Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa vain sellaiselle alueelle, jonka yleiskaava mahdollistaa.

Helsingin erikoisuus on, että uudessa yleiskaavassa alueiden käyttötarkoituksia on ilmaistu viitteenomaisesti karttapikseleinä. Esimerkiksi rakentamisen edellytyksiä tarkastellaan tarkemmin vasta asemakaavamuutosten yhteydessä.

Haltialan tilan pellot rajoittuvat Keskuspuiston metsäisiin maisemiin. Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva