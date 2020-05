Asunnottomuus

Tavallisen arkipäivän lounas on monelle asunnottomalle Helsingissä puuro, joka tarjotaan asunnottomien päiväkeskuksessa.

Tänä keväänä päiväkeskus on ollut kiinni. Ruokaa on pitänyt etsiä muualta.

Keskuksen sulkeminen koronaviruksen takia on tuottanut harmia helsinkiläiselle Aarno Miettiselle. Hän kertoo asuneensa nyt kuukauden verran omassa huoneessa Hietaniemen palvelukeskuksessa. Huone on Helsingin kaupungin järjestämä tilapäinen asumismuoto.

Sitä ennen hän yöpyi hätämajoituksessa. Ennen hätämajoitusta Miettinen eli Espanjassa ilman passia ja henkilöpapereita.

”Veli tuli hakemaan sieltä joulukuussa.”

Helsingin keskustassa on vaeltanut viime kuukausina muitakin nälkäisiä ihmisiä. Mennyt kevät on ollut asunnottomille ja vähävaraisille kovaa aikaa.

Aarno Miettiselle maistui currykana: ”Se oli ihan hyvää, suomalaista.” Kuva: Emilia Kangasluoma / HS

Sosiaaliohjaaja Lena Pascale Helsingin kaupungin etsivästä lähityöstä kertoo, että koronatilanne on ajanut asunnottomia ja palveluiden ulkopuolella olevia entistä suurempaan ahdinkoon.

Pascale on kiertänyt korona-aikana työparinsa kanssa keskustan alueella. Heidän kohderyhmäänsä ovat erityisesti ulkona asuvat aikuiset sekä ihmiset, joilla on päihde- tai mielenterveysongelmia.

”Tälle kohderyhmälle ovat olleet tärkeitä palveluita yömajoitus ja päiväkeskukset, joissa on voinut käydä syömässä puuroa. Monet heistä viettävät aikaa kirjastoissa ja kauppakeskuksissa esimerkiksi lukien tai torkkuen. Kun kaikki meni kiinni, se todella näkyi meidän työssämme”, Pascale sanoo.

Lena Pascale Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Pascale epäilee, että asunnottomia ei ole lukumäärällisesti enempää kuin aikaisemmin, mutta he ovat nyt aiempaa näkyvämpi joukko.

”Ihmisiä on tullut paljon rautatieasema-Kamppi-alueelle, kun ei ole paikkoja, joissa olla päivisin.”

Monet asunnottomat ovat lisäksi majailleet tuttujen nurkissa esimerkiksi asumisyksiköissä, mutta niihin tuli koronaepidemian vuoksi vierailukielto. Joitakin asumisyksikössä asuvia koronatilanne ahdistaa niin kovasti, että omasta asunnosta on ollut pakko päästä kadulle.

”Tukala tilanne, kun ihmisillä ei ole ketään kelle puhua. Monella on pelkoa koronaa kohtaan, mutta kaikilla ei ole kykyä suojautua. Ei ulkona asuvilla ole käsidesiä, ja kun monet vessat ovat menneet kiinni, käsiä ei voi pestä. Ulkona voi olla myös vaikea pitää etäisyyttä toisiin”, Pascale sanoo.

Food Campin työntekijä Janne Herpola oli mukana jakamassa ruoka-annoksia syrjäytymisvaarassa oleville Walkers-talossa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Tiistaina Aarno Miettisellä oli erilainen päivä, sillä hän kävi syömässä huippukokkien valmistamaa kanaa Kampin Narinkkatorilla.

Kyse oli tempauksesta, jossa jaettiin noin 500 ilmaista ruoka-annosta neljässä eri jakelupisteessä ympäri Helsinkiä. Jonottajille jaettiin kartonkikupissa currykanaa, vihanneksia ja riisiä.

Currykanaa kokkasivat huippukokit Pekka Terävä ja Mikko Kaukonen yhdessä neljän muun kokin kanssa.

”Hyvää ruokaa, suomalaista”, Miettinen sanoi.

”Tämä on elämys näille ihmisille. Se, että heidät on huomattu ja huomioitu, heidät on kutsuttu mukaan. Se on tärkeää”, kiitteli sosiaaliohjaaja Pascale.

Aterian järjesti ruokatapahtumia ja catering-palveluita pitävä Food Camp Finland. Mukana oli myös Aseman Lapset -järjestö sekä suuria suomalaisia elintarvikeyrityksiä.

”Fiilis oli alamaissa omankin firman vuoksi ja kun oli katsonut uutisia tilanteesta. Sitten tuli mieleen, että ihmisillä voi olla suurempiakin huolia”, kertoi Food Camp Finlandin toimitusjohtaja Riikka Kannas.

Food Campin työntekijä Julian Friman tarjoili currykanaa. Annos oli pakattu kartonkiseen kuppiin, joka oli helppo ottaa mukaan. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Myös Aseman Lasten hankepäällikkö Heikki Turkka kertoo, että vähäosaiset ovat näkyneet Helsingin katukuvassa nyt entistä enemmän, kun kaduilla ei ole ollut muita.

”Erittäin vaikea tilanne ihmisille. Kerjääminen on mahdotonta, kun ei ole muita ihmisiä, eikä ravintoloista tule ruokajätettä”, Turkka sanoo.

Lena Pascale kertoo, että varsinkin koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten alkuvaihe oli asunnottomille vaikea. Kohtaamisissa monet ovat kertoneet olevansa nälissään.

”Joillekin se [päiväkeskuksen tarjoama] puuro on ollut päivän ainoa lämmin ruoka, eikä välillä sitäkään saanut.”

Viime viikkoina asunnottomienkin palvelut ovat taas lisääntyneet.

Päiväkeskukseen pääsee nyt muutama ihminen kerrallaan: suihkuun ja vaihtamaan vaatteita.

Ruokajakelu on koko ajan toiminut, mutta haasteita on aiheuttanut siitä tiedottaminen. Kaikilla ulkona asuvilla ei ole puhelinta tai sähköpostia. Myös Helsingin kaupunki on alkanut järjestää ruokailuja.

”Enää ei näy yhtä nälkäisiä ihmisiä kadulla”, Pascale kertoo.

Juha Varsell ei muista, kuinka kauan on asunut tilapäisessä huoneessaan Hietalahden palvelukeskuksessa. Kuva: Emilia Kangasluoma / HS

Palvelukeskuksesta tilapäisesti oman huoneen saanut Juha Varsell on kiitollinen. Hän muutti keskukseen suoraan vankilasta.

”Ei ole parempaa sviittiä vielä löytynyt.”

Lounas ja päivällinen maksavat palvelukeskuksessa 1,10 euroa, mutta Varsell, kuten moni muukin ruokailija, on saanut maksusitoumuksen ja saa ruokailla ilmaiseksi.

Ei siis tarvitse lähteä kaduille etsimään ruokaa. Liikkuminen on muuttunut hankalaksi, vaikka rollaattori onkin apuna. Myös muisti tekee Varsellille välillä tepposet.

”Kerran huomasin olevani yks’ kaks’ Jyväskylässä.”

Miten koronaepidemia on vaikuttanut elämään? Keskuksen ulkopuolella Varsell ei suojaudu mitenkään, mutta palvelukeskuksessa hygieniaan kiinnitetään huomiota.

”Kyllä tulee käytettyä käsidesiä, kun sitä tyrkytetään koko ajan.”

Pelkääkö Varsell koronavirusta?

”Pelkään muita asioita. Eniten pelkään ihmisten aggressiivisuutta.”

Varsell sanoo myös huomanneensa ihmisten käytöksessä muutoksen. Monella keskuksen asukkaalla ovat hermot olleet kireällä.

”Olen huomannut fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Monet kanssaeläjät ovat hyvin aggressiivisia.”

Haastattelupäivänä joku on lyönyt Varsellia kivellä ohimoon.

”Istuin kai hänen paikallaan tv-huoneessa.”

Aarne Miettinen on viettänyt tänä keväänä aikaa kavereilla kyläillen.

”Ja poika Porista sanoi, etten voi tulla nyt käymään”, hän sanoo.