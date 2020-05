Ainakin 45 ravintolaa Helsingissä on hakenut lupaa uudelle terassille tai muutosta aiempaan terassilupaan. Lupia alkoholinmyyntiin taas on myönnetty Helsingissä maalis–toukokuun aikana kaikkiaan 125.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Leena Piipponen kertoo, että uusia lupahakemuksia tulee joka päivä.

”Määrä on suurin piirtein sama kuin viime vuonna, kun tällä hetkellä ei ole ollut käsiteltävänä tilapäisiä lupia tapahtumiin”, hän sanoo.

Alkoholin vähittäismyyntiin anniskelun yhteyteen on myönnetty 75 lupaa.

Ravintolat saavat avata ovensa maanantaina rajoitetulla paikkamäärällä, mutta terasseilla asiakasmäärää ei rajoiteta.

Yksi uusia terasseja suunnittelevista on pikaruokaketju Naughty Brgr.

Ketjua pyörittävä Akseli Herlevi on hakenut Helsingiltä lupaa avata terasseja muun muassa Havis Amandan patsaalla ja Töölöntorilla.

Lupahakemukset 40-paikkaisista terassialueista ovat vetämässä molemmille alueille. Herlevi itse on toiveikas.

”Vielä ei ole vahvistusta tullut. Taitaa olla lupakäsittelijöillä ruuhkaa”, hän sanoo.

Herlevin näppituntuma on, että Helsingin ja Tampereen kaupungeilla on päällä ratkaisukeskeinen asenne. Yrityksiä halutaan tosissaan auttaa.

Viime viikolla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) viestitti, että kevyesti toteutettuja puistoterasseja voisi perustaa jopa ilman toimenpidelupaa. Kaupunki ei peri ravintolaterassien maksuja huhti–kesäkuulta.

Tampere kertoi tällä viikolla tukevansa kriisistä kärsinyttä ravintolatoimintaa muun muassa myöntämällä terassien laajennuslupia sujuvammin.

Herlevin Naughty Brgr -ketjulla on ravintoloita Helsingin ja Tampereen lisäksi Espoossa ja Jyväskylässä.

Helsingin Hakaniemessä Naughty Brgr:llä on jo burgerivaunu, jonka vieressä on pari istuinpaikkaa annostaan odotteleville. Varsinaista terassia sinne ei ole tulossa.

Mantan ja Töölöntorin terasseille on haussa myös alkoholin tarjoilulupa. Aukioloajoiksi on suunniteltu arkisin kello 12–20. Sunnuntaina aukioloaika on hieman lyhyempi. Mantalle on jo viety burgerivaunu, josta myydään noutoruokaa.

Herlevin tietojen mukaan hän ei ole jäämässä Mantalle yksin, muitakin yrittäjiä olisi tulossa. Senaatintorin isolle terassialueelle hän ei edes yrittänyt.

”Tämä paikka vaikuttaa viihtyisältä. On puisto ja on meri.”

Naughty Brgr:n isoin avaus on kuitenkin Sturenkadulle, Volvon entiseen toimitilaan avattu ravintola. Sen isolle terassille mahtuu 65 asiakasta. Ravintola avautui tällä viikolla.

Terassin avaamiseen tarvitaan edelleen maanomistajan lupa.

Kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö ja valvonta -yksikön päällikkö Antti Mäkinen sanoo, että jotkut ovat ottaneet yhteyttä, vaikka suunnitelmat terassitoiminnasta ovat vasta hyvin alustavia.

”Meidän on vaikea ottaa siihen kantaa, mitä ravintoloitsijoiden kannattaisi suunnitella. Suunnitelma olisi hyvä olla valmiina ja ajatus siitä, että missä terassi olisi ja miten toiminta järjestettäisiin. Ja tietenkin avustamme yrittäjää eteenpäin tarvittaessa.”

Mäkinen neuvoo ottamaan huomioon ainakin käsienpesumahdollisuudet ja tuolien sijoittelun terassilla. Ravintoloiden täytyy pitää huolta siitä, että järjestelyt ovat ohjeistusten ja määräysten mukaiset.

”Asiakkailla on vastuu siitä, miten toimitaan. Puitteiden pitää olla tietenkin kunnossa.”