Perinteisiä kevätjuhlia ei tänä vuonna päästä viettämään ollenkaan koronaepidemian takia. Koulut voivat kuitenkin järjestää luokkakohtaisia juhlia, joissa jaetaan todistukset ja stipendit. Huoltajat eivät pääse osallistumaan paikan päällä juhlintaan.

Kaisaniemen ala-asteen koulun kuudesluokkalaiset Martta Murdvee, Katri Mettänen, Angela Peci ja Villa Ruscica kuvaavat koulun päättymisen tunnelmia kaihoisiksi.

”Tuntuu, että koronan takia kaikki jäi ihan kesken. Meillä olisi pitänyt olla paljon tapahtumia ja konsertteja keväällä, mutta kaikki peruuntuivat”, sanoo Peci.

Musiikkiluokalla opiskelevia tyttöjä harmittaa erityisesti vuoden kohokohdan, perinteisesti Tavastialla järjestettävän bändikonsertin peruuntuminen.

Kaikki tytöt ovat yhtä mieltä siitä, että lähiopetukseen palaaminen kannatti, vaikka alkuperäinen 28 oppilaan luokka jouduttiinkin jakamaan turvallisuussyistä kahtia.

”Tuntui edes hetken, että koulu on taas oikeasti konkreettinen asia, eikä vaan tehtäviä tietokoneen sisällä”, sanoo Murdvee.

Kesälomalle lähteminen tuntuu tytöistä samaan aikaan ihanalta ja kamalalta. Myös tulevaisuudessa häämöttävä yläkoulun aloitus arveluttaa.

”Nyt me ikään kuin hiljaisesti vain livumme yläkouluun”, kuvailee Mettänen.

”Onhan se haikeaa, kun luokka hajoaa”, Ruscica sanoo.

Kaisaniemen ala-asteen koulun 6C-luokka viettää päättäjäisiään oman luokan kesken lauantaina.

Ohjelmassa on yhteisten vuosien muistelua, ja suvivirsikin lauletaan yhdessä vielä viimeisen kerran. HS näyttää esityksen suorana lähetyksenä lauantaina noin kello 9.

Helsingin kaupunki järjestää myös kaikille koululaisille yhteisen virtuaalisen kevätjuhlan. Ohjelmassa on muun muassa Helsingin kaupunginorkesterin ja oppilaiden musiikkiesityksiä. Juhlapuheita pitävät niin oppilaat kuin Helsingin pormestari Jan Vapaavuorikin. Juhlavideo on katsottavissa Helsinki-kanavalta lauantaina 30. toukokuuta kello 8.00. Videon voi katsoa myös jälkilähetyksenä.

Kevätjuhla päättää poikkeuksellisen kouluvuoden. Koronavirus ajoi ensin koululaiset etäopetukseen.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen toteaa, että lähiopetukseen takaisin siirtyminen sujui kouluissa lopulta pääsääntöisesti hyvin. Näin siitä huolimatta, että Helsingissäkin osa lähiopetukseen palaajista jouduttiin lähettämään lähes heti takaisin kotiin.

Viime viikolla Helsinki tiedotti tautitapauksista Itäkeskuksen peruskoulussa sekä Kannelmäen peruskoulussa.

Itäkeskuksessa karanteeniin joutui yksi oppilas ja kaksi henkilökunnan jäsentä. Kannelmäessä altistuneita oli enemmän: karanteeniin joutui 32 oppilasta ja kuusi henkilöstön jäsentä. Arabian ruotsinkielisessä kvarterskolassa karanteeniin joutui 11 oppilasta ja kaksi henkilökunnan jäsentä.

”Etäopetuksen järjestäminen ja takaisin lähiopetukseen siirtyminen ovat tapahtuneet nopeasti. Ne ovat sujuneet hyvin, mutta varmasti kuormittaneet opettajia sekä myös oppilaita ja vanhempia tavallista enemmän. Kesäloma tulee kaikille tarpeeseen”, vastaa Pohjolainen sähköpostitse.

Vantaan koulujen ja varhaiskasvatuksen piirissä yhteensä 143 ihmistä on määrätty koronaviruksen takia karanteeniin. Espoossa karanteeniin on joutunut noin 50 ihmistä, joista valtaosa on oppilaita.