Kesäkuun alussa valtion ja kuntien museot sekä kulttuuritalot saavat avata ovensa poikkeuskevään jälkeen. Kuvataiteen ystävät pääsevät vihdoin vapaammin nauttimaan taidenäyttelyistä ja museoiden kokoelmista. Moni taidelaitos on pysynyt kiinni koronaepidemian vuoksi, mutta jotkin galleriat ovat tarjonneet vierailumahdollisuuksia poikkeustilanteen aikanakin. Näyttelyissä on ollut käytössä erityisiä varotoimenpiteitä, kuten lyhempiä aukioloaikoja tai rajoituksia vierailijamäärissä. Nyt kesällä näyttelypaikoissa on kiinnitetty huomiota kävijöiden turvallisuuteen: hygieniatasosta ja siivouksesta huolehditaan erityisellä tarkkuudella, käsidesiä tarjotaan sisään tullessa, tiloihin pääsee vain rajattu määrä ihmisiä kerrallaan. Jotkut paikat tarjoavat myös mahdollisuutta yksityiseen vierailuun näyttelyaikojen ulkopuolella. Taidekesän käynnistyessä uusia näyttelyitä avataan runsain mitoin, ja monien ennen kevättä alkaneiden näyttelyiden esilläoloaikaa on pidennetty. Ovien avautuessakin edelleen on tarjolla myös virtuaalisia näyttelyitä, palveluita ja opastuksia, eli etänäkin pääsee taiteen pariin.

Tässä listauksessa on mukana ajankohtaisia näyttelykohteita pääkaupunkiseudulta ja lähialueilta. Mukana on yli 70 käyntikohdetta, joissa voi vierailla touko–kesäkuussa. Jotkut näyttelyistä kestävät pidempään, mutta selvyyden vuoksi niidenkin kohdalla on mainittu kesäkuun aukioloajat. Jos näyttely on alkanut jo aiemmin, mutta ollut välillä kiinni, listalla siihen on merkitty kesän uusi avautumisaika alkuperäisen päivämäärän sijaan. Näyttelytietojen lisäksi listassa kerrotaan käyntiosoite sekä museoiden ja taidemuseoiden kohdalla myös pääsylipputiedot. Gallerioihin on yleensä ilmainen sisäänpääsy.

Näyttelyitä Helsingissä

Galleria A2 (Kasarmikatu 28 A 2). Ihmisiä hiljaisesta kaupungista – People from a Silent City – Merja Hujo ja Suvi Laine-Karsten 15.–31.5. Avoinna ajanvarauksella.

Allergiatalo (Paciuksenkatu 19). Terveisin – Pauliina Waris 3.–30.6. Ma–pe klo 8–16.

Ama (Rikhardinkatu 1) Arvid Hedin, Tapani Hyypiä ja Tero Laaksonen 4.–28.6. Ti–pe klo 11–17, la–su 12–16.

Amos Rex (Mannerheimintie 22–24). Generation 2020 1.6.–23.8. Ma, ke–pe klo 11–18, la–su 11–17. Liput 5, 12 ja 18 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Anhava (Fredrikinkatu 43). Elina Vainio 4.–26.6. Essi Kuokkanen 4.–26.6. It Is All Light, Wonderful and Great – Tor Arne, Juhana Blomstedt, Carolus Enckell, Jorma Hautala, Matti Kujasalo ja Paul Osipow 8.–31.5. Ti–pe klo 11–17, la–su 12–16. Avoinna vain ajanvarauksella 4.6. asti.

Arkkitehtuurimuseo (Kasarmikatu 24). Maiseman tekijät – Näkökulmia maisema-arkkitehtuuriin 2.6.–23.8. Uno Ullberg – Suomen viipurilaisin arkkitehti 2.6.–23.8. Ti, to–su klo 11–18, ke 11–20. Liput 5 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille ja Studio-tilaan.

Ars Longa (Annankatu 12). Kim Kylmälä 3.4.–29.5. Ke–pe klo 14–17. Avoinna myös sopimuksen mukaan.

Art Frida (Korkeavuorenkatu 25). Koko Nainen – Irja-Liisa Kiiskinen 6.–25.6. Ke, pe klo 12–17, to 12–15, la–su 12–16.

Art Kaarisilta (Sanomatalo, Elielinaukio 2). Kesänäyttely I – Kaarisillan Taidestudio 2.6.–5.7. Ti–pe klo 11–18, la–su 12–16.

Ateneum (Kaivokatu 2). Inspiraatio – Nykytaide & klassikot 18.6.–20.9. Perusnäyttelyssä Suomen taiteen tarina – Ateneumin taidekokoelman teoksia 1800-luvulta 1970-luvulle 18.3.2016–31.12.2022. Ti–su klo 11–18. Liput 15 ja 17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23). Other Words – kahden kaupungin kirjainmuotoilijat – Florian Schick ja Lauri Toikka 1.6.–23.8. Travel as a Tool – Pohjoismaiset suunnittelijat tien päällä 1.6.–7.3. Perusnäyttelyssä Utopia nyt – kertomus suomalaisesta muotoilusta. Ma–su klo 11–18. Liput 6, 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-v.

Didrichsen (Kuusilahdenkuja 1). Aika ja ikuisuus – Kuutti Lavonen 2.6.–23.8. Ti–su klo 11–18. Liput 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 75-vuotiaille.

Dix (Uudenmaankatu 19). Lissu Lundströmin maalauksia 9.–31.5. Ke–su klo 12–16. Avoinna myös ajanvarauksella.

Fogga (Lauttasaarentie 6). Valon värit – Sofia Amberla, Kristina Andersson, Diana Godenhjelm, Anne Järvinen, Angela Oker-Blom, Marja Paasio, Merja Penttilä, Veera Pirilä, Paula Pitkänen, Leif Wikholm 6.–25.6. Ylistys elämälle – Riika Helasmäki, Miia Kallio, Maaria Märkälä, Anni Paunila, Marianna Raikkala, Lotta Sirén, Ulla Tonteri, Jasmin Yli-Huhtala 15.5.–4.6. Ti, pe klo 11–17, ke–to 12–18, la 12–15, su 13–16.

Forsblom (Yrjönkatu 22). Merenranta – Peter Frie 4.6.–9.8. Syncope – Reima Nevalainen 19.3.–31.5. Fysis – Kristina Riska 20.3.–31.5. Ti–pe klo 11–18, la–su 12–16. Avoinna ajanvarauksella toukokuun loppuun asti.

Galleria G (Pieni Roobertinkatu 10). Varjojen maa – Veera Nykänen 2.–14.6. Ti–pe klo 11–17, la–su 12–16.

Galleria G12 (Annankatu 16). Tuomas Hallivuo 30.5.–18.6. Ti–to klo 12–17, pe–su 12–16. Myös yksityisajan varaaminen on mahdollista.

Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13). Mieliala – Helsinki 1939–45 – sota-ajan valokuvia 2.6.–30.8. Ti klo 11–19, ke–su 11–17. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Halmetoja (Kalevankatu 16). Alhaisolauluja – Joel Karppanen 15.5.–14.6. Ti, to–pe klo 11–17, ke 11–19, la–su 12–16. Avoinna sopimuksen mukaan 2.6. asti.

Ham Helsingin taidemuseo (Eteläinen rautatiekatu 8). Mortarium – Enni Suominen 2.6.–9.8. Museum of Becoming – Gustafsson & Haapoja 2.6.–17.1. Sukupuolen sotkijat – kuvia ja postikortteja sadan vuoden takaa 2.6.–27.9. Vilho Lampi 2.6.–18.10. Ti–su klo 11–19. Liput 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille ja kulmaan.

Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16). Kaupunkiruokaa – Helsinki ruoantuotannon paikkana historiassa ja tulevaisuudessa 1.6.–27.9. Perusnäyttelyssä Helsingin valitut palat. Ma–pe klo 11–19, la–su 11–17. Vapaa pääsy.

Helsinki Contemporary (Bulevardi 10). Felt Certainties – Olli Piippo 5.6.–5.7. Ti–pe klo 12–18, la–su 12–16. Avoinna myös ajanvarauksella.

Helsingin Taidehalli (Nervanderinkatu 3). Kuntsin kokoelma 2.6.–2.8. Ti–pe klo 11–18, la–su 11–17. Liput 8 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Hippolyte Korjaamo (Töölönkatu 51 B). Välitilat // Liminal Spaces – Suomen valokuvataiteen museon nuorten ryhmä Photofuss 5.6.–5.7. Ma–su klo 11–20.

Hotelli- ja ravintolamuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Oispa kaljaa – näkökulmia olueen ja sen merkitykseen suomalaisessa kulttuuriperinnössä ja -historiassa 10.6.–3.1. Ti, to–su klo 11–18, ke 11–20. Liput 5 ja 8 e. Kaapelitehtaan museoiden yhteislippu 15 e. Vapaa pääsy kuun viimeinen ke klo 17–20.

Huuto (Kalevankatu 43). Artists Run Artists – Benedikte Esperi, Denis Romanovski, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Ilona Huss Walin, Karl Bergström 2.–18.6. Bardo – Linda Roschier 2.–18.6. Y – Kari Yli-Annala 2.–18.6. Escape Garden – Vines of Hope – Paula Puoskari 2.–18.6. Ti–su klo 12–17.

Kajava (Vallilan kirjasto, Päijänteentie 5). Maalauksia korona aikaan – Laura Heinonen 2.–30.6. Ma–to klo 9–20, pe 9–18, la 10–16.

Kansallismuseo (Mannerheimintie 34). Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset 1.6.–26.7. Perusnäyttelyissä Esihistoria ja Suomen tarina. To–ti klo 11–18, ke 11–20. Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-v.

Kiasma (Mannerheiminaukio 2). Hullu rakkaus – Seppo Fräntin kokoelma 2.6.–10.1. Live White Slime – Ed Atkinsin videoteoksia 2.6.–23.8. Sääennuste tulevaisuudelle – Janne Nabb & Maria Teeri, Ane Graff ja Ingela Ihrman 2.6.–26.7. Katvealue – Liisa Lounila 2.6.–10.1. Emma Jääskeläinen 2.6.–22.11. Ti–su klo 11–18. Liput 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-v.

Kohta (Työpajankatu 2 B). Personal Object – Yane Calovski 12.3.–2.8. Ti–pe klo 12–18, la–su 12–16. Avoinna toukokuussa ajanvarauksella.

Galleria Kookos (Runeberginkatu 17). Touches – Anneli di Francis, Reetta Harmaala, Mirja Jaamalahti, Ilona Rytkönen, Dietmar Tallroth, Liisa Waali 3.–21.6. Vision – Nina Hackman, Maija Klemetti, Katri Lassila, Hannele Pussinen, Ursa Schoepper, Hannu-Pekka Wettenhovi 13.–31.5. Ti–pe klo 12–17, la–su 12–16. Avoinna ajanvarauksella toukokuun loppuun.

Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4). Elements of Vogue – The European Ballroom Scene 2017–2020 by Coco Ninja – Roza Ahmadin valokuvia 9.–29.6. URB 20 -festivaalin ohjelmaa. WEAR(E)ART by House of Disappointments – House of Disappointments -kollektiivin asukokonaisuuksia 9.–29.6. URB 20 -festivaalin ohjelmaa. Ma–pe klo 9–17.

Galleria 68 (Hämeentie 68). Liisa Ilveskorpi 4.–14.6. ja 24.–28.6. Ke–to klo 12–18, pe–su 12–16.

Lokal (Annankatu 9). Gathering – Lokalin kesäsalongissa taidetta, muotoilua ja huonekaluja 4.6.–15.8. The Tipping of the Iceberg – Sasha Huber 13.3.–31.5. Avoinna 31.5. asti: la klo 12–15 ja su 13–15 4.6. alkaen: ti–to klo 12–18, pe 12–18 ja la 11–16. Avoinna myös ajanvarauksella.

Lokal+ (Annankatu 11). Kerrostalo – Marika Kecskemeti 4.–14.6. Ti–pe klo 12–18, la 11–16. Avoinna myös ajanvarauksella.

Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A). Perusnäyttelyssä Suomen musiikin kunniagalleria. Ma–la klo 9–21, su 11–19. Liput 12,50, 15 ja 25 e.

Muu-galleria (Lönnrotinkatu 33). Kasvoja, muistoja – Hannu Töyrylä 2.–18.6. Ti–pe klo 12–17, la–su 12–16.

Myymälä2 (Uudenmaankatu 23). Metsästä – Jaakko ja Tatu Rönkkö 21.5.–14.6. Ke–la klo 12–18, su 12–17. Keskiviikot on varattu riskiryhmään kuuluville.

Galleria 4–kuus (Uudenmaankatu 4–6). Pentti Rouhiainen ja Esko Matilainen 23.5.–18.6. Ti klo 9–15, ke–pe 10.30–16.30, la 12–16, su 12.30–16.

Galleria Oksasenkatu 11 (Oksasenkatu 11). Rakenna, kärsi ja unhoita – Helmi Kajaste 4.–21.6. To–pe klo 12–18, la–su 12–16.

Sculptor (Eteläranta 12). Piirustuksia – Erkki Nampajärvi 22.5.–14.6. Kaupunkielämää – Tuuli Saarekas 22.5.–14.6. Ti–ke, pe klo 12–17, to 12–19, la–su 12–16. Avoinna sopimuksen mukaan 1.6. asti.

Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40). Uhattu elämä 2.6.–23.8. Ti–pe klo 11–18, la–su 10–17. Liput 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-v.

Sinne (Iso Roobertinkatu 16). Abstrakti – Pro Artibus -säätiön kesänäyttely 5.6.–2.8. Ti–su klo 11–17.

Stoa (Turunlinnantie 1). Stories from the Sea, Stories from the City – Elham Rahmatin kuratoima näyttely 25.6.–9.8. Anisah, 18 – Isra Hamdon 5.6.–5.7. Ma–to klo 8–20, pe 8–18, la–su 10–16.

Stoa Mariapassio (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C). Stoa mariapassio 18 vuotta – Marja Paasio 1.2.–28.8. Ma–pe klo 9–19.

Suomen valokuvataiteen museo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Ihmettelyn taito – Sanna Kannisto 10.6.–13.9. Kaikki on ilmassa, siksi meitä huimaa – Yann Mingard 10.6.–13.9. Hiljaiseloja ja kuollutta luontoa – asetelmia Suomen valokuvataiteen museon kokoelmista 10.6.–13.9. Crossings – Lasse Lecklin 10.6.–30.8. Ti, to–su klo 11–18, ke 11–20. Liput 5 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Taidesalonki Piirto (Uudenmaankatu 7). Tapani Piirto ja Marja Uusiluoto-Raaska 8.5.–17.7. Ti–pe klo 11–18, la–su 11–16.

Tamminiemi (Seurasaarentie 15). Katse Kekkoseen! – Lehtikuvia vuosilta 1952–1980 2.6–27.12. Ke–su klo 11–17. Liput 4, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Teatterimuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Kansa elää näyttämöllä! – Työväen Näyttämöiden Liitto 100 vuotta 16.6.–16.8. Ti, to–su klo 11–18, ke 11–20. Liput 5 ja 10 e. Vapaa pääsy kuun viimeinen ke klo 17–20.

tm-galleria (Erottajankatu 9 B). Heli Penttinen 10.6.–11.7. Ti, to–pe klo 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16.

Valokuvagalleria Hippolyte (Yrjönkatu 8–10). Ryhmä, joka ei osaa laulaa – Laura Böök 5.–28.6. Chroma – Kira Leskinen 5.–28.6. Ti–pe klo 12–17, la–su 12–16.

Villa Gyllenberg (Kuusisaarenpolku 11). Salatun tiedon tie – esoteerisuus Suomen taiteessa 1890–1950 3.6.–11.10. Ke, la–su klo 12–18. Liput 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille ja yli 75-vuotiaille. Yhteislippu Didrichseniin ja Gyllenbergiin 18 e.

Vuotalon galleria (Mosaiikkitori 2). Troubled Water – Vieno Motors 1.6.–29.8. Ma–to klo 8–20, pe 8–18, la 10–16.

Näyttelyitä Espoossa

Aarni (Leppävaarankatu 3–9). Espoon taidelainaamon teoksia 2.–13.6. Ti–pe klo 12–18, la 12–16.

Espoon modernin taiteen museo EMMA (WeeGee-talo, Ahertajantie 5). Perusnäyttelyssä Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely Kosketus. Tacita Dean 2.6.–2.8. Timanttimaha – Anni Puolakan videoteos 2.6.–27.9. For those yet to be – Nastja Säde Rönkkö 2.6.–2.8. Ti, la–su klo 11–17, ke–pe 11–19. Weegeen yhteisliput 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.

Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27). Tarvaspää – 500 vuotta eteenpäin 1.6.–25.4. Liput 5, 7 ja 9 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Helinä Rautavaaran museo (Kauppakeskus Entresse, 2. krs., Siltakatu 11). Lähteneet – Anna Aution ja Katja Tähjän valokuvia 2.6.–25.10. Ti–ke, pe klo 11–19, to 11–20, la 12–18, su 12–16. Vapaa pääsy.

Kamu – Espoon kaupunginmuseo (WeeGee-talo, Ahertajantie 5). Bodom Ämmässuo – kaupunki kuvissa 2.6.–13.9. Ti klo 11–18, ke–pe 11–19, la–su 11–17. Näyttelykeskus WeeGeen yhteislippu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.

Talomuseo Glims (Glimsintie 1). Maatilojen Espoo -valokuvanäyttely 2.6.–4.10. Liput 3 ja 4 e. Vapaa pääsy alle 18-v. ja keskiviikkoisin.

Villa Elfvik (Elfvikintie 4). Perusnäyttelyssä Eläköön Espoo. Ma–pe klo 9–16, la–su 10–16. Suljettu 31.5. asti.

Näyttelyitä Vantaalla

Galleria K (Asematie 7). Naamataulukirjasto 3.6.–2.8. Ke klo 11–18, to–pe 11–17, la–su 12–16.

Vantaan taidemuseo Artsi (Paalutori 3). Kuvanvapaus – Freedom of the Image – teoksia nuoren polven kuvittajilta ja sarjakuvataiteilijoilta 2.6.–16.8. Ti–ke klo 11–18, to 13–18, pe–la 11–16. Vapaa pääsy.

Näyttelyitä lähialueilla

Ahola (Sibeliuksenväylä 57, Järvenpää). Kaunista ja käytännöllistä – Venny Soldan-Brofeldt kodin suunnittelijana 3.6.–30.9. Ke–su klo 10–17. Liput 4, 6 ja 7 e.

Galleria Elverket (Justaa Vaasan katu 11, Tammisaari) Abstrakti-ryhmänäyttely 5.6.–2.8. Ke–su klo 11–17.

Erkkola (Rantatie 25, Tuusula). Muumeja ja maalauksia – Tove Janssonin maailma 2.6.–20.9. Ti–su klo 11–18. Liput 2, 4 ja 5 e.

Halosenniemen museo (Halosenniementie 4–6, Tuusula). Piirustuskoulusta maailmalle – Albert Gebhard Pekka Halosen vieraana 1.6.–6.9. Ma–su klo 11–18. Liput 2, 6 ja 8 e.

Hangon Kaupungintalon Galleria (Raatihuoneentori 5, Hanko). Nanna Susi 2.–21.6. Ma–pe klo 10–18, la–su klo 10–16.

Hvitträsk (Hvitträskintie 166, Kirkkonummi). Rakkauden ja kapinan talo – Käsityötaidetta Hvitträskissä 24.6.–30.9. Ke–su klo 11–17. Liput 4 (7–17-v.), 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-v.

Hyvinkään taidemuseo (Hämeenkatu 3 D, Hyvinkää) Viimeaikaiset työt – Radoslaw Gryta 2.6.–27.9. Bitch I’m a dog person – Emma Ainala 2.6.–27.9. Ti–to klo 11–18, pe–su 11–17. Liput 5 ja 6 e, vapaa pääsy alle 18-v.

Järvenpään taidemuseo (Kirjastokatu 8, Järvenpää). Suviranta Järnefeltien taiteilijakotina 3.6.–30.9. Ke–su klo 10–17. Liput 4, 6 ja 7 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Galleria Pictor (Karhumäenpolku 5, Nummela, Vihti) Maija Lassilan maalauksia 4.–27.6. To–la klo 12–16.

Sinkka (Kultasepänkatu 2, Kerava). Olipa kerran – Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelma 2.6.–23.8. Ti, to–pe klo 11–18, ke 12–19, la–su 11–17. Liput 4 ja 6 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Ströhö (Lundinkatu 1, Porvoo) Porvoo Triennial ON OFF 2020 – Reijo Viljasen maalauksia 11.6.–30.9. avoinna to–pe klo 13–19, la–su 12–16.