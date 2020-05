Kaupunkisuunnittelu

Kontulan ostoskeskuksen vanhat rakennukset saattavat olla kohta historiaa. Paikalle etsitään parhaillaan uutta ilmettä, ja osa ehdotuksista esittää vanhan helsinkiläisen ostoskeskusalueen purkamista osittain tai kokonaan.

Alueen uudistamisesta järjestettävä arkkitehtuurikilpailu on tuottanut viisi ehdotusta. Ehdotuksissa alueelle on hahmoteltu muun muassa uusia asuintaloja ja aukioita.

Joissain ehdotuksissa osa nykyisen ostoskeskuksen rakennuksista on jätetty osaksi suunnitelmaa.

Remix-ehdotuksessa osa vanhaa ostoskeskusta kunnostetaan.

Kontulan ostoskeskuksen tienoota on yritetty uudistaa jo pitkään. Suunnitelmien toteuttaminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.

Kontula²-ehdotus jättäisi Kontulan keskustaan paljon avaraa tilaa.

Kontulan ostoskeskus on melko laaja, ja sillä on paljon käyttäjiä. Kaupallisten tilojen yhteydessä on myös metroasema ja bussiasema. Ostoskeskuksessa on paljon eri yrittäjiä.

Alueen kehittäminen on ollut työlästä, sillä rakennusten omistus hajautuu monien toimijoiden kesken.

Pioneria-nimisessä ehdotuksessa osa vanhaa ostaria säästetään.

Kontulalla on ollut pitkään taakkanaan vuosikymmenten takaa juontuva maine levottomana lähiönä. Maine keskiolutbaarien keskittymänä ei tunnu haalistuvan, vaikka keskus tätä nykyä myös monipuolinen ruokaravintolakeskittymä. Asukkailta tulee Helsingin kaupungin mukaan eniten valituksia juuri ostoskeskuksen kulmilta.

Vaellus-ehdotuksessa tuodaan runsaasti uutta rakentamista alueelle.

Kilpailu on osa Mellunkylän ja Vesalan alueiden uudistamista, joissa etsitään asukkaiden kanssa yhdessä erilaisia viihtymistä parantavia ratkaisuja alueelle ja haetaan myös mahdollisuuksia tehdä alueelle lisää asuntoja tiivistämisrakentamisen kautta. Alueen suunnitteluperiaatteita tullaan käsittelemään kaupunkiympäristölautakunnassa ensi syksynä.

Kontula Keskusta -kilpailuehdotuksessa on suunnitelma Helsingin vehreimmästä asuinympäristöstä.

Helsingin kaupunki ja alueen kiinteistöyhtiöt etsivät kilpailulla uusia ideoita. Viisi ehdotus on nyt nähtävillä Helsingin kaupungin sivuilla ja niistä voi esittää myös oman mielipiteensä. Varsinaisesta toteutuksesta päätetään vasta myöhemmin.