Tätä on odotettu. Helsingin Uimastadion avaa tänään maanantaina ovensa tavalliseen tapaan aamulla kello 6.30.

Patrick Lundqvist aloittaa silloin kesänsä Uimastadionin uimavalvojana, tavalliseen tapaansa hyväntuulisena.

Mikään muu ei maauimalassa sitten olekaan niin kuin tavallisesti kesäisin.

Kaupunkilaisten kesäinen keidas joutuu koronaviruksen vuoksi noudattamaan poikkeuksellisia toimia.

Uimastadionilla on sallittua olla samaan aikaan 500 henkilöä. Se tarkoittaa, että henkilökunnan lisäksi sisään voidaan ottaa noin 475 asiakasta. Heti maanantaina alueelle ryhdytään asentamaan sähköistä asiakaslaskuria, josta voi seurata kuinka monta asiakasta alueella on.

Sisään pääsee tulojärjestyksessä ja käyntiajaksi suositellaan kahta tuntia.

Todennäköisesti maauimalan sisäpuolelle tulee muodostumaan jonoa, sillä alueelle mahtuu rajoitusten mukaan enemmän ihmisiä kuin altaissa saa samaan aikaa olla uimassa.

50 metrin altaassa saa olla kerrallaan 80 henkilöä, hyppyaltaassa 40. Lastenallas on kesäkuussa kunnostettavana, sillä arvokkaan allaskokonaisuuden laatoitusta on jouduttu koronaviruksen vuoksi odottamaan. Laatat on tilattu Italiasta.

Lastenallas on kesäkuussa remontissa. Kuva: Henri Airo / HS

Lastenaltaan korvaa vesiliukumäen allas, jossa voi olla samaan aikaan 20 uimaria.

Saunat eivät ole käytössä, eikä Uimastadion tänä kesänä lainaa mitään välineitä asiakkaille.

Lundqvistia eivät tulevat erikoisjärjestelyt vielä huolestuta.

Kuudetta kesää Uimastadionilla uimavalvojana toimiva Lundqvist iloitsee siitä yksinkertaisesti seikasta, että paikka ylipäätään saadaan auki tällaisena aikana.

”Minulla on vahva side Uimastadioniin, olin ensimmäistä kertaa ukin kanssa vuonna 1971. Sen jälkeen olin isän kanssa, teininä, omien poikien kanssa ja nyt sitten lastenlasten kanssa. Oon tällainen paikan grand old man.”

Lundqvistin ja muiden uimavalvojien työ tulee ainakin kesäkuussa olemaan poikkeuksellista.

Jos tavallisena kuumana kesäpäivänä uimavalvoja joutuu tarkkailemaan sataa vedessä riehuvaa lasta samaan aikaan, täytyy nyt vahtia, ettei altaaseen pääse liikaa ihmisiä liian lähelle toisiaan.

Tavallisena kesäpäivänä maauimalassa käy tuhansia ihmisiä. Ongelmilta ei aina vältytä.

Valituksia tulee hitaista uimareista nopeiden uimareiden radalla ja nopeista uimareista hitaiden uimareiden radalla, rinnakkain vesijuoksevista asiakkaista sekä liian harvoin avautuvasta hyppytornista.

”Joskus ihmiset riitelevät kuin pienet lapset”, Lundqvist sanoo.

Riitaa voi syntyä täysillä radoilla esimerkiksi siitä, että toinen uimari on vahingossa osunut toiseen uimariin. Valituksia taas tulee esimerkiksi siitä, että kaikki vesijuoksuvyöt ovat käytössä.

Tänä kesänä haasteet ovat todennäköisesti toisaalla, mutta Lundqvistilla on asiaan silti samat lääkkeet.

Uimavalvojan on Lundqvistin mukaan osattava aina perustella kiellot. Kieltoihin on yleensä joku syy.

”Jos kielletään jotain, on osattava perustella miksi, ettei tule sellaista oloa, että täällä vaan kielletään.”

Lisäksi uimavalvojien on tänä kesänä todennäköisesti valvottava entistä enemmän muita alueita kuin altaita ja jaettava tietoa kaikille.

Tärkeintä on kuitenkin pitää pää kylmänä ja suu hymyssä.

”Yritän pitää hyvää mieltä yllä. On kuitenkin niin hienoa, että saadaan tämä paikka auki.”

Hyvää tunnelmaa pidetään yllä myös pienessä punavuorelaisessa kahvilassa.

Cafe Scallion avaa ovensa maanantaina muiden kahviloiden ja ravintoloiden vanavedessä.

Avaamista on odotettu. Omistajalla Svetlana Cernovalla on ollut jo ikävä vakioasiakkaita.

Svetlana Cernova kahvilassaan Punavuoressa. Kuva: Juha Metso

Heille on voinut viime kuukausien aikana vain heiluttaa kättä ikkunan toiselta puolelta, Cernova kertoo. Maanantai-aamuna he voivat taas tulla nauttimaan aamukahvinsa Cernovan kahvilan uudelle terassille.

”Olen iloinen, että asiat alkavat hiljalleen palata normaalimmaksi. Asiakkaita on kiva taas nähdä, osa heistä on jo ilmoittanut tulevansa ensimmäisenä maanantaiaamuna kahville tänne.”

Asiakkaiden palvelemisen lisäksi Cernova on yrittänyt keksiä keinoja turvavälien säilyttämiseksi ja siten koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tarkoituksena on muiden muassa käsihuuhteen jakaminen asiakkaille, asiakasmäärän rajaaminen ja terassin avaaminen.

Punavuoressa sijaitseva Cafe Scallion on alle vuoden vanha kahvila. Se ei ehtinyt viime kesänä pystyttää ulkoterassia.

Nyt terassille on tarvetta. Pienen kahvilan sisätilat eivät salli montaa asiakasta samaan aikaan nyt kun toiminnasta on annettu uudet rajoitukset. Cernova on joutunut vähentämään sisällä olevia asiakaspaikkoja puoleen. Sisällä saa olla asiakkaita yhteensä kahdeksan, jotta turvavälit säilyvät.

Cernova on järjestänyt kahvilan tuolin uudelleen turvaetäisyyksien mukaisesti. Kuva: juha;metso

Kahviloiden ja ravintoloiden avautumiseen Cernova suhtautuu hieman ristiriitaisin tuntein.

”Olen samaan aikaan hieman huolestunut ja iloinen. Koronavirus ei ole lähtenyt pois, vaan on edelleen olemassa. Mutta olen kuitenkin iloinen, jos voimme siirtyä hitaasti takaisin normaaliin.”

Cernova arvelee, että ihmiset ovat jo kyllästyneitä eristäytymään ja odottavat arjen palaamista tavanomaiseksi.

Cernova keksinyt tavanomaisten toimenpiteiden lisäksi vielä yhden keinon pitää kahvilan asiakkaat etäällä toisistaan.

Terassilla ja kahvilan sisätiloissa Cernova on järjestänyt jokaiseen pöytään yhden tuolin vapaaksi kahden tuolin väliin. Tyhjän, turvaväliä ylläpitävän tuolin selkänojalle laitetaan lappu, ettei kukaan istuisi siihen.

Kaikki on siis Cernovan puolesta valmista. Uudenlainen arki voi alkaa.

Myös Korkeasaaressa alkaa maanantaina arki.

Eläintarha onkin ainoita paikkoja, joita eivät toistaiseksi koske asiakasmäärän rajoitukset. Sisätilat alueella ovat kuitenkin kiinni ja osa trooppisista eläimistä on kuitenkin saanut itselleen upouudet ulkotarhan.

Korkeasaaren eläintenhoitajan Erik Cruzin ja Pia Paavolan takana poseeraa pyrstönsä levittänyt riikinkukko. Kuva: Henri Airo / HS

Eläintenhoitaja Pia Paavolaa jännittää tuleeko eläintarhaan maanantaina asiakkaita.

”Kesän tunnelma syntyy kuitenkin asiakkaista, se ei ole sama ilman ihmisiä.”

Osa eläimistäkin saattaa olla yleisön saapumisesta kiinnostunut. Esimerkiksi mustamakien Paavola arvelee saavat yleisöstä virikettä.

Madagaskarilta kotoisin oleva puoliapinalaji on Korkeasaarelle melko tuore tuttavuus ja saanut vasta tänä keväänä sisätilojen lisäksi ulkotarhan. Makit voivat nyt itse päättää haluavatko olla yleisön töllisteltävänä vai rauhassa.

Aivan täysin selvää ei kuitenkaan ole kuka töllistelee ja ketä, Paavola sanoo.

”Mustamakit on seuranneet meidän työntekijöiden touhua tarkalla silmällä, ne ovat kiinnostuneita ihmisten tekemisestä yleensä ja saattavat seurata tarkasti yleisöäkin. Jännittävää nähdä miten ne reagoivat yleisöön.”

Mustamakeja on eläintarhassa kaksi ja ne ovat Paavolan mukaan tiivis pariskunta.

”Ne ovat koko ajan yhdessä ja pitävät huolta toisistaan. Välillä ne nukkuvatkin toisiaan halien.”

Korkeasaaren eläintarha avaa ovensa maanantaina.

Erityisjärjestelyjä eläintarhassa on etenkin sisäänpääsyalueilla Mustikkamaalla ja laivarannassa, missä voi joutua jonottamaan. Muualla eläintarhassa on ulkoalueilla vapaa kulku.

Työntekijöiden määrää on lisätty etenkin suosituissa kohteissa kuten kissalaaksossa. Työntekijät pyrkivät seuraamaan, että yleisö noudattaa turvaetäisyyksiä. Myös alueen siivousta on lisätty.