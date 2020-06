Senaatintorilla järjestetään keskiviikkona kello 17 Black lives matter -mielenosoitus. Tarkoituksena on vastustaa rasismia ja puolustaa vapautta, kertoo mielenosoituksen organisoija Sara Balhas.

Ajatus mielenosoituksen järjestämiseksi sai alkunsa Yhdysvalloissa tapahtuneesta George Floydin surmasta. Yhdysvaltalainen poliisi surmasi Floydin pidätyksen yhteydessä.

Lue lisää: Neljä poliisia erotettiin mustan miehen kuolemaan johtaneen pidätyksen vuoksi

”Istuin kotona ja seurasin Yhdysvaltojen tapahtumia. Tunsin syvää toivottomuutta oman tekemättömyyteni takia. Moni muu tunsi samoin ja huomasin, että ihmisillä selvästi oli halu protestoida. Tästä ajatus mielenosoituksen järjestämiseksi lähti”, kertoo Balhas.

Mielenosoituksen taustalla ei ole organisaatiota, vaan se järjestetään vapaaehtoisvoimin.

Balhas kertoo, että ajatus mielenosoituksesta otti nopeasti tuulta alleen sosiaalisessa mediassa. Myös soraääniä on kuulunut, kun ihmiset ovat kyseenalaistaneet mielenosoituksen tarpeellisuutta.

”Somessa jotkut luulevat, että me protestoimme suomalaisia poliiseja vastaan, mutta siitä ei ole kysymys. Haluamme vain tukea veljiämme ja siskojamme ympäri maailmaa”, Balhas sanoo.

Balhas kertoo, että poliisiin on oltu yhteydessä mielenosoituksen järjestämisestä. Sosiaalisessa mediassa tapahtumaa on jaettu Balhasin sanoin ”älytön määrä”, joten paikalle saattaa tulla yli 50 ihmistä.

Tällä hetkellä koronaviruksen takia kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä. Turvaväleistä on siis pidettävä huolta myös mielenosoituksessa.

Balhasin mukaan rasismi Suomessa on arkipäiväinen asia.

”Vaikkei meillä ole samanlaista poliisiväkivaltaa Suomessa kuin Yhdysvalloissa, rasismi ilmenee täällä eri tavoilla tilanteesta riippuen. Jotkut kokevat täällä rasismia päivittäin. Esimerkiksi joku saatetaan ilman selvää syytä tulla tarkistamaan kadulla, tai vähän hienommalla autolla ajava saatetaan pysäyttää ilman syytä. Rasistista kommentointia kuulee paljon.”

Balhas kertoo, että kuka tahansa voi halutessaan osallistua mielenosoitukseen. Mielenosoittajien ei ole tarkoitus marssia mihinkään, vaan tapahtuma tulee pysymään Senaatintorilla.

”Vaikka huomio on nyt poliisiväkivallalla, tarkoitus on valottaa myös Suomen rakenteellista rasismia ja historiaa sen takana. Meillä on täällä myös paljon tehtävää.''