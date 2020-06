Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo saa valtiolta 60 miljoonan euron tuen. Hallitus päätti keskiviikkona julkaistussa lisätalousarviossa antaa Helsingin Etelärantaan suunnitellulle museolle rahoitusta.

Helsinki on vuosia suunnitellut Etelärannan uudistamista. Paikalle suunniteltiin Guggenheim-museota, mutta suunnitelma kaatui.

Kaupunkiympäristön toimialaa johtavan apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr) mielestä ratkaisu museosta sopii erittäin hyvin tähän aikaan.

”Tarvitsemme nyt tällaisia investointeja ja projekteja, jotka ovat sekä kiinni historiassa että luovat tulevaisuuden toivoa ja auttavat rakentamaan tietä ulos tästä hyvin erikoisesta kriisistä.”

Sinnemäki muistuttaa, että päävastuu valtion museoiden uudistamisesta ja museon käyttötaloudesta on valtiolla.

”Yhdessä olemme tätä kuitenkin valmistelleet ja yhteinen malli on lähtenyt siitä, että alkuvaiheessa kaupunki voi olla mukana yhdessä valtion kanssa pääomittamassa tätä uutta museosäätiötä.”

Sinnemäen mielestä museo on Helsingille tärkeä siksi, että se muodostaisi kiinnekohdan, jonka kautta kaupungin on luontevaa kehittää Kauppatorin ympäristöstä etelään rantaan suuntautuvaa aluetta.

”Se ei ole tällä hetkellä täydessä potentiaalissaan. On vaikea ajatella, että sitä aluetta kehittäisi ilman jotain tärkeää ja ihmisille merkityksellistä julkista rakennusta, mutta aluetta on tarkoitus rakentaa myös muilla tavoin ja on tärkeää, että osa rannasta tulee ihmisten käyttöön.”

Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakennuksen ja sen ympäristön toteuttajaa on suunniteltu etsittävän kaksivaiheisella kilpailulla.

Museosta on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu. Ajatuksena on, että Helsinki myisi museon tontin kilpailun voittajalle.

Sinnemäen arvion mukaan kaupunki voisi järjestää kilpailun museon ympärillä olevan alueen kehittämisestä jo ensi vuoden alkupuolella. Tässä kilpailussa on tarkoitus hakea toimijoita, jotka voisivat investoida alueelle.

Minä vuonna museo voisi aikaisintaan olla pystyssä?

”Tähän liittyvä kaavoitus ja valmisteluprosessi tarvitsevat aikaa, mutta hyvä tavoite olisi se, että vuonna 2025.”

Saako museohanke Helsingin kaupungin tuen, on suurimpien poliittisten ryhmien eli kokoomuksen, vihreiden ja Sdp:n vallassa.

Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) sanoi tiistaina HS:lle olevansa museosta ”erittäin innoissaan”. Hänen mukaansa hankkeella on demareiden ”vahva tuki”.

”Alue tarvitsee tällaisen upean rakennuksen. Se on myös symboli elpymiselle”, hän sanoi koronakriisin viitaten.

”Tätä on odotettu todella paljon. Arkkitehtuuri- ja designmuseo ansaitsee Helsingin paraatipaikan.”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) aikoo kommentoida hallituksen lisäbudjettiin liittyviä asioita myöhemmin keskiviikkona blogissaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Daniel Sazonov sanoo pitävänsä valtion etenemistä museohankkeessa hyvänä asiana.

”Tätä onkin odotettu jo pitkään. Valtion ratkaisu antaa edellytykset, että Helsinki voi ylipäänsä tehdä päätöksiä ja edetä asiassa”, Sazonov sanoo.

Hänen mielestään on ”ehdottoman tärkeää” saada tämänkaltainen hanke Helsinkiin paraatipaikalle. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että koronakriisi iskee rajusti pääkaupungin talouteen.

”Investointikustannusten lisäksi on ratkottava hankkeen käyttötalouden puolen kulut. Valtion tulee ne hoitaa”, Sazonov sanoo.

Lopullinen päätös museon rakentamisesta tehdään Helsingin kaupunginvaltuustossa.