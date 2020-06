Avioerohakemukset ovat lisääntyneet Helsingissä 30 prosenttia vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Koronakevät näyttää siis lisänneen avioeroaikeiden määrää.

Asia käy ilmi maanantaina julkaistusta covid-19-tiedepaneelin raportista.

Suomalaisten parien eroriskejä tutkinut erikoistutkija, dosentti Marika Jalovaara huomauttaa, että kyseisen raportin luku pohjautuu lyhyelle parin viikon ajanjaksolle huhtikuussa.

Jalovaarasta koronakevään vaikutusta avioeroihin voidaan tarkemmin arvioida vasta, kun tilastoja on useammalta kuukaudelta, mielellään vielä kuluva kesäkuukin mukana.

Vuodenkierrossa erottuu tavallisesti pari piikkiä, jolloin eroja pannaan alulle. Avioerohakemuksia jätetään Suomessa tavallisesti eniten tammi- ja elokuussa eli lomakausien jälkeen.

”Juuri joulun alla ei haluta hakea eroa, vaikka asia olisi jo mietinnässä, ja sitä haetaan sitten tammikuussa. Vastaavasti heinäkuussa Suomi lomailee ja elokuussa sitten haetaan eroja”, Jalovaara sanoo.

”Tähän voi liittyä se, että kun lomalla vietetään paljon aikaa yhdessä perheen kanssa, niin odotusten ja todellisuuden kanssa voi olla voi olla ristiriitaa.”

Jalovaara arvioi, että korona-ajassa on samankaltaisuutta loma-aikaan siinä suhteessa, että vietetään paljon aikaa yhdessä. Silloin ongelmalliset asiat tulevat helposti pöydälle.

”Lisäksi koronakriisiin liittyy monenlaisia stressitekijöitä ja siementä konflikteihin.”

Aviopuolisoilla voi olla esimerkiksi erilainen näkemys miten toimitaan koronaviruksen ehkäisemiseksi. Jos toinen esimerkiksi pelkää paljon koronavirusta ja toinen suhtautuu huolettomammin, siitä voi tulla riitaa.

Koronalla on myös ollut monille ikäviä talousvaikutuksia kuten lomautuksia ja työttömyyttä. Taloudellinen huoli on eron riskitekijä, toteaa Jalovaara.

Myös lapsiperheiden arki on ollut koronatilanteessa melkoista pyöristystä. ”Kun monenlaisia stressitekijöitä kasautuu, saa eroprosessi usein vauhtia.”

Elämää on vietetty paljon kodin sisällä, koska töitä, koulua ja harrastuksia on hoidettu etänä. Kotona kököttäminen tai suoranaisessa eristyksessä olo kriisitilanteen vuoksi, on pannut monella hermot koetukselle.

Koronakriisi on vaikuttanut tänä keväänä niinkin, että jo eropäätöksen tehneet pariskunnat lykänneet erilleen muuttamista.

Lue lisää: Samuel ja Elli erosivat jo, mutta koronakriisi pakotti heidät asumaan yhdessä

Koronavirus voi vaikuttaa myös syntyvyystilastoihin.

”Tässä ajassa voi olla syntyvyyttä lisääviäkin voimia, mutta luultavasti syntyvyyttä laskevat voimat ovat luultavasti voimakkaampia”, Jalovaara sanoo.

”Parisuhteita solmitaan vähemmän, eronneisuus kasvaa, hedelmöityshoidot ovat jäissä ja muutenkin lasten saamista suunnitellaan silloin kun tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, eikä koronavirus ole tätä tilannetta ainakaan parantanut.”