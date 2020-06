Porkkalantiellä Kirkkonummella mitattiin tiistaina raju ylinopeus. Moottoripyörää ajanut, noin 40-vuotias mies puolestaan ajoi samalla tiellä jopa 180 kilometrin tuntivauhtia. Nopeusrajoitus Porkkalantiellä on 60 km/h.

Komisario Ilkka Kantola kertoo, että etenkin moottoripyöräilijöiden keskuudessa tie on suosittu.

”Moottoripyöräilijät jakavat toisilleen tietoa siitä, että tälle tielle kannattaa tulla ajelemaan. Heidän mukaansa adrenaliinia erittyy ihan erilailla tällaisella mutkaisella tiellä, kuin suoralla moottoritiellä. Ilta-aikaan tässä monesti ajellaan. Tien toisessa päässä on kahvila, josta he aina välillä saattavat käydä ostamassa kahvia ja jätskiä”, kuvailee Kantola.

Samana päivänä parikymppinen mies kaahasi henkilöautolla Porkkalantiellä parhaimmillaan 147 kilometrin tuntivauhtia.

Kantolan mukaan Porkkalantie on mutkainen ja pieni. Nopeusrajoitus on tiellä alhainen, sillä lähellä on asutusta. Erillistä kevyen liikenteen väylää ei ole, vaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden on kuljettava tien vieressä. Kantola on huolissaan etenkin tiellä kulkevista lapsista. Tie muistuttaa Kantolan sanoin ”pientä kylätietä”.

”Tien reunassa on hyvin vähän tilaa kevyelle liikenteelle. Puhutaan paremminkin muutamista senteistä kuin kymmenistä senteistä. Ei käy kateeksi niitä, jotka jalkaisin tai pyörällä kulkevat siellä”, Kantola sanoo.

Kantolan mukaan törkeisiin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin syyllistyvät lähinnä miehet. Etenkin nuoret ja juuri kortin saaneet syyllistyvät ylinopeuksiin. Porkkalantiellä ollaan kuitenkin törmätty myös vanhempiin kaahailijoihin.

”Kerran eräs yli 70-vuotias ajoi tällä tiellä 130 kilometrin tuntivauhtia. Moni nuori taas on ajanut isin autolla tai työsuhdeautolla”, Kantola kertoo.

Sanktiot rajuihin ylinopeuksiin ovat kovat. Ajokielto voi olla yli vuoden mittainen. Tämän lisäksi voidaan määrätä päiväsakkoja tai ehdollista vankeutta. Kantolan mukaan moni ei ole valmistautunut siihen, minkälaista haittaa ajokielto voi omalla kohdalla aiheuttaa.

”Hyvin moni tulee ajokieltoon asettamisen jälkeen valittamaan seurauksista. Työnantaja voi vaikka lomauttaa, jos autolla ei pääse enää kulkemaan töihin.”