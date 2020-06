Pieleen menneen lajintunnistuksen vuoksi kuoliaaksi ammutun lemmikkisian kohtaloa on käsitelty oikeussalissa.

Viimeisimmän päätöksen asiassa teki torstaina Helsingin hovioikeus. Käräjäoikeuden aiempi vapauttava tuomio jäi voimaan, eli minipossun ampunut metsästäjä ei syyllistynyt metsästysrikokseen.

Valituslupaa hovioikeudesta olivat hakeneet minipossun omistajat. He myös vaativat lemmikin ampuneelle miehelle metsästyskieltoa ja aseen menettämistä valtiolle.

Epäonninen tapahtumasarja sai alkunsa kesäkuussa 2017, kun poliisille ilmoitettiin omakotitalon pihassa Lohjalla teutaroineesta villisiasta. Poliisit pyysivät virka-apuna paikalle metsästäjän paikallisesta riistanhoitoyhdistyksestä.

”Tehtävänannon mukaan tilanteen vaatiessa eläimen, mikäli se todella on villisika, on voinut metsästyslain puitteissa lopettaa ampumalla. [Metsästäjä] on talon pihalla virheellisesti tunnistanut eläimen villisiaksi, vaikka se tosiasiallisesti on ollut [asianomistajien] omistama lemmikkieläimenä pidetty minipossu, ja lopettanut sen ampumalla”, syytteessä kerrotaan.

Sohvi-minipossun omistajat antoivat kesällä 2017 haastatteluja tapahtuneesta. Muun muassa HS uutisoi aiheesta.

Minipossu oli karannut ja päätynyt tonkimaan omakotitalon pihaa noin puolen kilometrin päähän kotoaan.

”Jos on kuulaa kalloon laittamassa, pitäisi katsoa tarkemmin”, minipossun omistaja kommentoi HS:lle kesällä 2017.

Vuonna 1950 syntynyt metsästäjä kiisti syyllistyneensä rikokseen.

”Eläimellä ei ollut pantaa taikka muuta ulkoista merkkiä, jonka perusteella olisi ollut syytä olettaa, että kyseessä olisi muu kuin villisika. Kenelläkään ei ollut tietoa että lähistöllä olisi ollut tiloja, joissa villisikoja taikka kesyjä minipossuja olisi pidetty”, syytetty perusteli.

Metsästäjän mukaan eläin oli käyttäytynyt oudosti.

”Mutta eläimen ulkomuodon vuoksi [metsästäjällä] ei ollut mitään syytä olettaa, että kyseessä olisi muu kuin villisika. – – Edes läheltä tarkasteltuna ei ole ollut mahdollisuutta erottaa kesyä minipossua ja nuorta villisikaa toisistaan”, metsästäjän puolustus vastasi syytteeseen.

Sitä, oliko metsästäjän toiminta rikoksen tunnusmerkit täyttävän huolimatonta, setvittiin käräjillä muun muassa valokuvia vertailemalla. Kirjallisina todisteina oli esimerkiksi kuvia Sohvi-minipossusta sekä geneerisiä kuvia villisikaemosta ja porsaista.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi, että harmaa minipossu oli mahdollista sekoittaa villisian porsaaseen, vaikka toiminnassa olisi pyrkimys huolellisuuteen.

”[Metsästäjä] ei ole tehtävää suorittaessaan sekoittanut kissaa koiraan tai kultaista noutajaa suteen eikä vaaleahkoa karvatonta sikaeläintä villisikaan”, käräjäoikeus perusteli vapauttavaa tuomioitaan.

Käräjäoikeus kuvaili minipossua villisikamaiseksi.

”Kysymyksessä oleva minipossu ei itse tapahtumahetken tilanteessa ole eronnut villisiasta väritykseltään, vaan päinvastoin kysymyksessä olleen minipossun väritys on ollut hyvin harmaa ja sillä on ollut karvaa selässään ja kyljissään.”

Sohvi-minipossun omistajat kertoivat kesällä 2017 jo hankkineensa uuden minipossun. Se ei kuitenkaan heidän mukaansa helpottanut menetystä, koska syyttä kuoliaaksi ammuttu lemmikki oli ollut heille läheinen jo seitsemän vuoden ajan.