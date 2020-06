Joukkoliikenne

Matkakorttia on pian mahdollista ladata netissä. HSL kertoo, että palvelu otetaan käyttöön maanantaina 8. kesäkuuta. Matkakortille voi ladata verkossa kausilippuja tai arvoa.

Tilaus ja maksu suoritetaan netissä. Arvo tai aika latautuu kortille, kun sitä näyttää kortinlukijalle. HSL:n mukaan HSL-korttipalvelu helpottaa matkakortin käyttämistä erilaisin tavoin, kuten muistuttamalla sähköpostitse kausilipun tai arvon loppumisesta. Hukkuneen kortin voi sulkea palvelussa.

Korttipalvelu tulee tarjolle ensin testiversiona. Palvelulle on mahdollista antaa palautetta ja sitä kehitetään tarvittaessa.

Palvelua on tänä keväänä testattu pienemmän käyttäjäkunnan kesken. Palvelussa on havaittu aiheeton virheilmoitus, joka saattaa esiintyä ostotapahtuman jälkeen, kun korttia näytetään kortinlukijalle. Kortinlukija ilmoittaa virheellisesti, että kauden tai ajan siirto on epäonnistunut. Todellisuudessa kausilippu tai aika siirtyvät kortille ja sitä voi käyttää normaalisti. Virheilmoitus esiintyy noin 1 prosentissa ostotapahtumia.