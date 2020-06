Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) kirjoitus uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta herättää kummastusta Helsingin apulaispormestareissa.

Vapaavuori julkaisi keskiviikkona nettisivuillaan blogitekstin. Kirjoituksessa hän kertoo oman näkemyksensä siitä, miksi uusi museo on nyt lähempänä toteutumista kuin koskaan. Lisäbudjetista alkuviikosta neuvotellut maan hallitus myönsi tiistaina museolle 60 miljoonan euron tuen.

Vapaavuoren näkemyksen mukaan tuki on ennen kaikkea hänen itsensä ja edellisen hallituksen kulttuuriministeri Sampo Terhon (sin) ansiota. Suunnitelmaa uudesta museosta alettiin viritellä jo edellisellä hallituskaudella. Lisäksi Vapaavuori kiittää Helsingin kaupungin virkamiehiä.

Sen sijaan päätöksen tehneet hallituspuolueet tai hallituspuolueita edustavat Helsingin apulaispormestarit Nasima Razmyar (sdp) ja Anni Sinnemäki (vihr) eivät kiitosta saa. Razmyar vastaa Helsingissä kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialasta ja Sinnemäki kaupunkiympäristön toimialasta.

Pormestariston välit ovat merkityksellinen asia, koskea heidän tehtävänään on johtaa Helsingin asioita yhdessä.

Vapaavuori kirjoittaa blogissaan tapaukseen liittyen, että politiikassa tyypillisesti jonkin asian edistymisestä pyrkivät ottamaan kunnian ne, joilla ei ole ”mitään tekemistä asian kanssa”.

”Vielä harmillisempaa on, että ne unohtuvat, jotka ansaitsevat tulla mainituiksi.”

Muun muassa Nasima Razmyar on esiintynyt hankkeen yhteydessä julkisuudessa, myös Helsingin Sanomissa. Vapaavuoren kirjoitusta onkin helppo pitää piikkinä muun muassa Razmyarille.

Razmyar sanoo pitävänsä Vapaavuoren kirjoitusta kummallisena.

”Kyllähän tuollainen vihjailu jättää tulkinnalle varaa. Aavistuksen erikoinen tulokulma.”

”Olen itsekin henkilökohtaisesti tehnyt paljon tämän eteen hallitusneuvotteluiden ja lisätalousarvioneuvotteluiden aikana.”

Razmyarin mukaan ikävintä kirjoituksessa on kuitenkin se, että Vapaavuori sivuuttaa tekstissään täysin hallituksen ja esimerkiksi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen.

”Sekä Sampo Terho että Jan Vapaavuori ovat tehneet hyvää työtä museon eteen. Mutta kirjoituksesta jäi hiukan sellainen olo, että äijät ovat hoitaneet tämän.”

Myös apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) korostaa sitä, että uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon kaltaisten hankkeiden suunnittelu ja läpivienti vaativat valtavan ison joukon ihmisiä, joilla on omat roolinsa ja ansionsa.

”Museonjohtaja Jukka Savolainen on ollut yksi keskeinen henkilö. ”

Sinnemäki sanoo pitävänsä itsestäänselvyytenä, että uuden museon kaltaiset suurhankkeet eivät tapahdu nopeasti.

”Ne vaativat eteenpäin viemistä silloinkin, kun hankkeille ei ole tukea. Ainoa mahdollisuus on ajatella, että tällainen on joukkuepeliä”, Sinnemäki sanoo.

”Tällä viikolla nykyisellä hallituksella ja sen päätöksillä oli tosi iso rooli. Muuten tämän museon tarina olisi jatkanut pysähdyksissä.”

HS:n tietojen mukaan Helsingin pormestariston välit ovat tällä hetkellä hyytävät. Vapaavuoren viestintätyyli on kärjekäs, ja hän on kritisoinut kollegoitaan julkisesti kuluneen vuoden aikana jo useampaan otteeseen.

Välien kerrotaan kiristyneen entisestään kuluneella viikolla käytyjen tukineuvotteluiden myötä. Keskiviikkona Vapaavuori haukkui alkuviikosta neuvotellun kuntien ja valtion välisen mal-sopimuksen ”tosi huonoksi”. Helsingin edustajana neuvotteluissa oli Sinnemäki.

Pormestaristolla on myös eriävät näkemykset siitä, tulisiko kaikki viestintä kaupungin asioista keskittää Vapaavuorelle. Vapaavuori on pyrkinyt pitämään esimerkiksi korona-asioista tiedottamisen tähän asti itsellään. Ensi viikolla pormestari tosin on ilmoittanut pitävänsä yhteisen koronakyselytunnin kaupunkilaisille yhdessä sosiaali- ja terveystoimesta vastaavan apulaispormestari Sanna Vesikansan (vihr) kanssa.

Razmyar ja Sinnemäki ovat haluttomia kommentoimaan pormestariston välejä.

”Välit ovat, mitkä ovat”, Razmyar sanoo.

”Hyvä johtaminen on sellaista, että yhdessä toimitaan yhteisiä tavoitteita kohti. Ylimääräinen nokittelu ainakaan julkisuudessa ei vie yhteistä asiaa eteenpäin.”

Sinnemäki on Razmyarin kanssa samoilla linjoilla. Vapaavuoren tyyliin johtajana hän ei halua ottaa kantaa.

”Viestini johtajuudesta on se, että tällaisten asioiden rakentamisessa vaaditaan yhteistyökykyä ja ylipäätään kykyä toimia erilaisten henkilöiden kanssa erilaisissa tehtävissä.”

Razmyar sanoo pohtivansa yleisellä tasolla sitä, mikä on paras tapa hoitaa Helsingin etua.

”Sehän vaikuttaa neuvotteluissakin, että kuka asioista kertoo ja millä tyylillä, ja miten niihin asioihin suhtaudutaan.”

Vapaavuori kertoo puhelimessa, ettei viitannut blogitekstissään pisteiden ottamisella erityisesti kehenkään.

”Se oli yleisen tason huomio, että pimentoon jää ihmisiä. Kiitoksia eivät saaneet kaikki, jotka olisivat niitä ansainneet”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuoren mukaan välit pormestaristossa ovat ”ihan toimivat ja asialliset”.

”Olen ollut yli 20 vuotta mukana politiikassa. Matkalla on varmasti ollut onnistumisia ja epäonnistumisia. On kuitenkin niin, että välillä täytyy sanoa asia vähän napakammin, että tulee kuulluksi.”