Ei enää sisäilmaongelmaisia kouluja, jotka joutuvat liian nuorella iällä valtaviin ja kalliisiin peruskorjauksiin. Eikä uusia ravintolakaisaniemiä: kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka päästetään rapistumaan purkukuntoon.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoo haluavansa muuttaa tavan, jolla kaupunki kohtelee kiinteistöomaisuuttaan.

”On syytä myöntää, ettei Helsinki ole vuosikymmenten saatossa hoitanut kiinteistöjään kovin hyvin. Nyt haluamme tarttua härkää sarvista”, hän sanoo.

Vapaavuori puhuu Helsingin uudesta toimitilastrategiasta, joka etenee kaupunginhallituksen arvioitavaksi 8. kesäkuuta. Strategiassa on kyse siitä, miten kaupungin mittavaa kiinteistöomaisuutta jatkossa hallitaan.

Lähtötilanne on kehno: Helsinki on muuhun Suomeen verrattuna laittanut kitsaasti rahaa omistamiensa kiinteistöjen ylläpitoon. Lyhytnäköiset säästötavoitteet ovat johtaneet siihen, että peruskorjausten kanssa on viivytelty. Tämä näkyy nyt korjausvelassa, joka on paisunut 1,3 miljardiin euroon.

Lisäksi kiinteistöjen kunnon systemaattinen seuranta on puutteellista ja rakentamisen laatutasossa on parannettavaa.

Uuden toimitilastrategian tarkoitus on Vapaavuoren mukaan nostaa rakennusten pitkäikäisyys kaiken tekemisen keskeisimmäksi arvoksi.

”Jos onnistumme rakentamaan taloja, jotka kestävät sata vuotta, ratkaisemme samalla monta muutakin ongelmaa”, hän sanoo.

Pitkäikäiset ja hyvässä kunnossa pidetyt rakennukset ovat myös turvallisia, terveellisiä ja ilmastoystävällisiä.

”1970- ja 1980-luvuilla huonosti rakennetuissa taloissa on nyt sisäilmaongelmia, ja korjausvelka on mittava. Meillä on 1940–1960-luvuilla rakennettuja taloja, jotka ovat paljon paremmassa kunnossa, koska ne on alun perin rakennettu laadukkaammin.”

Rakentaminen ja rakennukset aiheuttavat 30 prosenttia kaikista ilmastopäästöistä. Siksi turhaa uutta rakentamista on syytä välttää, jos Helsinki haluaa olla tavoitteidensa mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Mikäli uusi strategia hyväksytään, sen linjaukset ovat käytössä kaikissa vuonna 2021 alkavissa uudishankkeissa sekä isoissa peruskorjaushankkeissa.