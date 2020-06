Senaatintorin terassihanke on edennyt siihen vaiheeseen, että ravintoloilla on mahdollisuus hakea paikkaa tulevalta jättiterassilta. Mukaan valitaan 16 ravintolaa ja ravintolat on tarkoitus valita keskustan alueelta.

Lue lisää: Lisätietoa Senaatintorin jättiterassin avautumisajasta – Tavoitteena 16 ravintolaa ja 480 asiakaspaikkaa

Mutta mitä mieltä keskustan ravintolat itse ovat hankkeesta? Onko vaarana, että asiakkaita ei enää riitä keskustan muihin paikkoihin?

”Onhan se kieltämättä suuri terassialue, mutta kyllä Helsinkiin terasseja mahtuu”, sanoo Kappelin ravintolajohtaja Santeri Uusitalo.

Kappeli kuuluu HOK-Elantoon, eikä Uusitalo ole kuullut, että Kappelille olisi haettu terassilupaa Senaatintorille.

Uusitalo kertoo suhtautuvansa Senaatintorin hankkeeseen positiivisesti ja hänestä on hienoa, että uudistuksia tehdään. Hän kehuu kaupungin joustavuutta asiassa.

”Se on hyvä, että ravintoloiden ahdinkoa pyritään helpottamaan. Kaupunki on ollut tässä erittäin joustava”, Uusitalo sanoo.

Hän uskoo, että Kappeli tulee pärjäämään, vaikka jättiterassi on vain muutaman sadan metrin päässä.

”Kilpailu aina piristää. Kyllä uskon, että Kappeli omalla sijainnillaan ja historiallaan pärjää. Veikkaan, että Kappelin terassi tulee lämpimänä päivänä olemaan samalla lailla täynnä kuin ennenkin.”

Samaa mieltä on Olo Groupin toimitusjohtaja Mikko Heinonen. Olo Groupiin kuuluu ravintola Olo ja kolme muuta ravintolaa keskustassa.

”Minusta on hienoa, että tällaista lähdetään edistämään. Näen tämän uutena mahdollisuutena”, Heinonen sanoo. ”Emme ole kuitenkaan itse hakeneet terassilupaa Senaatintorille.”

Ulkomaalaisten turistien puute kuitenkin arveluttaa.

”Onhan se kova isku, että esimerkiksi risteilymatkustajat puuttuvat katukuvasta. Toivotaan, että Suomi-matkailu tulee korvaamaan puutetta”, Uustalo sanoo.

Tällä hetkellä tulijoita ravintoloihin kuitenkin on riittänyt. Molemmat miehet kertovat, että ihmiset selvästi haluavat taas istua ravintoloissa ja terasseilla yhdessä.

”Tällä hetkellä tulijoita on enemmän, kuin voimme ottaa sisälle. Ihmisillä on selvästi patoutunut tarve kohdata toisiaan”, sanoo Heinonen.