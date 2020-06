Vartiosaaressa on vajaat 60 huvilaa, mutta suurin osa saaresta on rakentamatonta. Näkymä etelään on esteetön.

Tiistaina on jännittävät hetket niillä, jotka ovat huolissaan Helsingin Vartiosaaren tulevaisuudesta tai Espoon länsirajalle sovitellusta junavarikosta tai Tallinna-tunnelista.

Kaikki nämä kolme kohdetta ja paljon muuta sisältyy esitykseen maakuntakaavasta, jonka kohtalon sinetöi 80 poliitikon maakuntavaltuusto etäkokouksessaan.

Uudenmaan 19 kuntaa edustava maakuntavaltuusto kokoontuu harvoin, ja se yleensä sinetöi aiemmissa valmisteluvaiheissa moneen kertaan hierotut kompromissit.

Luontokartoittaja Matti Ikonen soutaa Vartiosaareen ja murehtii.

”Olemme tilanteessa, jonka ovat mahdollistaneet Helsingin poliitikkojen huonot päätökset. Vartiosaaren osayleiskaava meni valitusten vuoksi nurin, ja saari on selvitysaluetta. Siksi maakuntakaavan merkintä on sen tulevaisuudelle tärkeä.”

Matti Ikonen tutustui Vartiosaareen ensimmäisen kerran, kun hän veneellisenä auttoi kaveria huonekalujen siirrossa saareen.

Uudessa maakuntakaavassa Vartiosaari on merkitty taajamatoimintojen kehittämisalueeksi.

Se näyttää luontoaktiiveista pahaenteiseltä, koska Vartiosaaren rakentamisaikeet kumoutuivat eri oikeusasteissa juuri saaren arvokkaan kulttuuriympäristön vuoksi.

Valtuuston niukalla enemmistöllä hyväksytyssä osayleiskaavassa saareen olisi tullut asuntoja 5 000–7 000 asukkaalle, ja se olisi yhdistetty Laajasaloon raitioyhteydellä.

Kelopuut vartioivat Vartiosaarta.

Vartiosaaressa on vanhaa huvila-asutusta, mutta saari on valtaosin rakentamaton. Vanhat männyt ovat saaneet kelottua rauhassa, kallioilla on neulaspatja.

Vartiosaarta on varjellut kulutukselta se, että saareen pääsee vain veneellä. Yhteysveneitä on kulkenut vain kesäisin.

”Lumitalvina on tullut hiihdettyä Roihuvuoresta Vartiosaareen, mutta eipä siihen viime talvena ollut mahdollisuutta”, Ikonen sanoo.

Nyt on sentään tulossa Helsingin osallisuushankkeiden äänestyksessä menestynyt aurinkosähkölautta.

Yhteistä Vartiosaarelle, läntiselle junavarikolle ja Tallinna-tunnelille on, että maakuntakaava mitä suurimmassa määrin ohjaa niiden tulevaisuutta.

Maakuntakaavalla on merkitystä niissä tilanteissa, joissa jonkin ison hankkeen tai muuttuneen näkymän vuoksi voimassaolevia yleiskaavoja ja alempia kaavoja pitäisi muuttaa rakennuslupaa varten.

Jos maakuntakaavassa ei nyt olisi varausta Espoon kaupunkiradan junavarikolle, sen suunnittelu tyssää vuosiksi. Jos Tallinna-tunnelille on vain linjavaraus Helsingin kautta, Peter Vesterbackan ja kumppaneiden haaveet Espoon kautta kulkevasta tunnelista tyssäävät vuosiksi.

Nyt hyväksyttävää Uusimaa 2050 maakuntakaavaa on hierottu yli neljä vuotta.

Kaavaehdotuksesta jätettiin yli 500 muistutusta, joista lähes 130 muistutusta koski Vartiosaarta ja yli 150 muistutusta Espoon-Kirkkonummen rajalle soviteltua junavarikkoa. Tallinna-tunnelista jätettiin vain kolme muistutusta, joissa vaadittiin Espoon linjauksen lisäämistä kaavaan.

Tallinna-tunnelille on nyt varaus vain Helsinki-linjaukselle, vaikka maakuntakaavassa Porvoon suunnan itäradalle on kaksikin alustavaa linjausvarausta.

Läntistä junavarikkoa vastaan on kerätty yli 2 000 nimen adressi, joka on luovutettu maakuntavaltuuston puheenjohtajalle Mari Holopaiselle (vihr). Asukkaat vetoavat vanhan kulttuurimaiseman puolesta, ja perustelevat vastustustaan alueen heikolla maaperällä, luontoarvoilla ja historiallisilla kohteilla kuten Espoonkartanolla ja Mankin arkeologisella kylällä.

Uusi junavarikko on kuitenkin edellytys sille, että Espoon kaupunkirataa voidaan jatkaa Leppävaarasta Kauklahteen. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (mal) neuvottelutuloksessa valtio lupaa maksaa puolet Espoon kaupunkiradasta, kunhan varikkoratkaisu syntyy.

Sen ja kahden muun uuden varikon sijainnin ratkaisevat Helsingin seudun kunnat ja Helsingin seudun liikenne (HSL) yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Vartiosaaressa on vajaat 60 huvilaa, joista puolet on Helsingin kaupungin omistamia. Kaupunki vuokraa huviloita erilaisille toimijoille, kuten asunnottomien virkistyspaikalle, pitopalveluyrittäjille, taiteilijoille, pienperheyhdistykselle ja Akavalle. Lisäksi huviloissa on kaupungin omaa toimintaa.

Matti Ikonen on mukana Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistyksessä, joka on vuokrannut ja kunnostanut yhtä kaupungin huviloista viitisen vuotta.

”Mukana toiminnassa on viitisenkymmentä perhettä. Vuokrasopimusta jatketaan aina vuosittain.”

Kaupungin lisäksi saarella on yksityisiä ihmisiä ja yhdistyksiä, jotka käyttävät saaren huviloita etenkin kesäisin. Saaressa asuu vakituisesti parikymmentä ihmistä.

Ikonen pitää huolestuttavana, että kaupunki antaa joidenkin omistamiensa huviloiden hiljalleen ränsistyä paikalleen. Saaren ainoa virallinen nuotiopaikka on poistettu.

”Nyt on sentään luontopolulle rakennettu uudet portaat vanhojen lahonneiden tilalle.”

Metsätyöntekijä Jani Lehvonen rakensi Vartiosaaren luontopolulle portaita keskiviikkona.

Uudenmaan liiton kielenkäytössä Vartiosaaren merkitseminen taajamatoimintojen kehittämisalueeksi sopii kulttuuriympäristön vaalimiseen. Aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva sanoo, ettei merkintä ole mikään aluerajaus, vaan se kuvaa kehittämisperiaatetta.

Samanlaisella taajamatoimintojen kehittämisalueen pystyviivoituksella on merkitty myös Vanhankaupungin lahtea, Töölönlahtea ja Kruunuvuorenselkää. Pystyviivoituksen lisäksi Vartiosaaren yli kulkee myös sininen vaakaviivoitus, joka tarkoittaa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Ja onpa saaren päällä myös vihreä ympyrä, joka kuvaa virkistyskäytön kohdealuetta.

”Olemme eri muistutuksiin vastanneet, että merkinnät mahdollistavat nimenomaan kulttuuriympäristön vaalimisen. Ne eivät ole tarkkarajaisia eli ne antavat reunaehtoja ja ohjaavat tulevaa kaavoitusta”, Vikman-Kanerva sanoo.

Mutta suoraan virkistysalueeksi saarta ei ole merkitty, ja juuri sitä monet Vartiosaari-aktiivit olisivat halunneet. Pelkona on, että saaren virkistyskäyttöä ei kehitetä.