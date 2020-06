Helsingin kaupungin toimialoilla on epäselvyyttä siitä, kuka ohjaa mitäkin asiaa, kun ohjausta tulee pormestarilta ja apulaispormestarilta, heidän avustajiltaan sekä erilaisilta ohjausryhmiltä.

Näin kertoo Helsingin tarkastuslautakunnan tiistaina julkaisema arviointikertomus. Helsingin tarkastuslautakunta arvioi pormestarin ja apulaispormestareiden sekä kaupunginkanslian toimialoille antamaa ohjausta ja eri toimijoiden roolia vuoden 2019 arviointikertomuksessaan.

Uusi pormestarimalli ja toimialamalli otettiin käyttöön kesäkuussa 2017. Tätä ennen Helsingissä oli kaupunginjohtaja ja lukuisia virastoja.

HS on uutisoinut aiemmin pormestarien välisistä ristiriidoista.

Viimeisimpänä HS kertoi mal-neuvotteluista (maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus), joissa Helsingin neuvottelijana toiminut kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) hyväksyi sopimuksen neuvottelijan valtuuksilla, vaikka pormestari Jan Vapaavuori (kok) kielsi häntä tekemästä niin.

”Minun mielestäni se [sopimus] ei ollut helsinkiläisten veronmaksajien etujen mukainen”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori totesi HS:lle, että apulaispormestareilla ei ole hallintosäännön mukaan operatiivista johtoroolia kaupungissa toisin kuin pormestarilla. Silti hän ottaa välillä apulaispormestarit mukaan asioiden valmisteluun, koska uskoo, että ”sitäkin kannattaa tehdä”.

HS:n tietojen mukaan neuvottelutulos viilensi pormestarien välejä entisestään.

Tiistaina julkaistun arviointikertomuksen mukaan Helsingin uusi johtamisjärjestelmä on muuttanut kaupungin johtamista.

Raportin mukaan pormestarimallin etu on se, että pormestarin ja kaupunginkanslian on ollut helpompi ohjata toimialamalliin pohjautuvaa kaupunkikokonaisuutta kuin aiempia lukuisia virastoja.

Arviointikertomus tuo esiin myös seikkoja, jotka aiheuttavat päällekkäisyyksiä ja sekaannuksia Helsingin johdossa.

”Johtamisjärjestelmästä on kuitenkin tullut pormestarimallin myötä hajanainen”, kertomuksessa todetaan.

Tarkastuskertomuksessa alleviivataan muun muassa apulaispormestarien epäselvää toimenkuvaa.

”Apulaispormestareilla ei ole toimivaltaa ohjata toimialoja, mutta heidän ohjausvaltaansa kohdistuu silti odotuksia. Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien välinen työnjako ei ole selkeä tiedotusvälineille, kuntalaisille eikä henkilöstölle.”

Myös vallan keskittyminen pormestarille nostetaan esiin.

”Pormestarin vahva rooli uudessa johtamisjärjestelmässä on herättänyt huolta vallan keskittymisestä. Kansliapäällikön roolista ei ole muodostunut vastavoimaa pormestarille.”

Kertomuksessaan lautakunta toteaa, että apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee selventää toimialansa henkilöstölle apulaispormestarin ja toimialajohdon välinen työnjako.

Kaupunginhallitusta se kehottaa arvioimaan kansliapäällikölle hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien tarkoituksenmukaisuus.

Raportin mukaan taas kaupunginkanslian tulee parantaa osastojensa välistä koordinaatiota ja osallistaa toimialat kaupunkiyhteisten linjausten valmisteluun riittävän aikaisessa vaiheessa.

Tarkastuslautakunta myös toteaa, että kaupunginkanslian ja toimialojen välistä vuoropuhelua tulisi parantaa osallistumalla ja tutustumalla enemmän toimialojen toimintaan.

Tarkastuslautakunta on itsenäinen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Se on Suomen kuntalaissa säädetty kunnanvaltuuston valitsema monijäseninen toimielin, joka vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Vuosittain kunnan tilinpäätöksen yhteydessä käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Tarkastuslautakunnalla on esitysoikeus kunnanvaltuustolle. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 17. kesäkuuta.

Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan oikeus saada salassa pidettäviä kunnan hallussa olevia asiakirjoja tehtävän hoitamista varten.