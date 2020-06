Helsingin seudulla on pula päiväkodeissa työskentelevistä varhaiskasvatuksenopettajista.

Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun päiväkodeissa on huutava pula varhaiskasvatuksen opettajista. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat laskeneet, että lisäystarve varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen olisi vähintään 250 aloituspaikkaa.

Helsinki on pettynyt Helsingin yliopiston esitykseen varhaiskasvatuksenopettajien koulutuksen lisäaloituspaikoista, joita on lisähaussa kaavailtu 14.

Yliopistot saavat valtiolta lisärahaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Se on tarkoitettu kohdennettavaksi nimenomaan lisäaloituspaikkojen määrään.

”Helsingin Yliopiston esittämä lisäpaikkamäärä on valtava pettymys meille”, sanoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

”Olemme tässä asiassa vaikeassa välikädessä, koska varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan tällä alueella vain Helsingin yliopistossa. Nyt rahaa on tarjolla ja elokuun alkuun on aikaa kaksi kuukautta. Eli jos asiaa haluaa järjestää, se on mahdollista”, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pakarinen sanoo.

Pakarinen kertoo, että kaupunki on yrittänyt vedota yliopiston suuntaan asiassa jo pitkään.

”Sieltä vedottiin, että he panostavat nyt kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneille lastenhoitajille tarkoitettuun muuntokoulutukseen, mikä tietysti myös on tarpeen. Silti tarvitaan myös uusia paikkoja.”

Hallitus esitti kesäkuun alussa lisätalousarvioesityksessään, että korkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin kohdennettaisiin 124 miljoonaa euroa. Helsingin yliopistossa iloitaan hallituksen tuesta, mutta odotetaan kuumeisesti tietoa sille tulevasta summasta.

”Ministeriöstä ei olla vielä saatu kuittausta siitä, mikä Helsingin yliopiston osuus on, emmekä siis vielä tiedä omaa osuuttamme”, sanoo kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Helsingin yliopisto on kuitenkin valtion lisätalousarvioesityksen johdosta alustavasti suunnittelut yhteensä 300 lisäaloituspaikkaa syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen. Yliopiston hallitus käsittelee asiaa keskiviikkona 10. kesäkuuta.

Eniten lisäaloituspaikkoja (110) on suunniteltu matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kasvatustieteellisen tiedekunnan lisähaussa aloituspaikkojen määräksi on kaavailtu 22, joista yliopiston alustavan suunnitelman mukaan 14 olisi tulossa varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen.

Yhteishaussa varhaiskasvatuksen opettajien paikkoja oli jaossa 174, joista 139 ensikertalaisille. Ruotsinkielisiä paikkoja oli lisäksi 30, joista 24 ensikertalaisille.

Lisäksi tälle vuodelle on suunnitteilla 55 pätevöitymispaikkaa, jotka on tarkoitettu kasvatustieteen kandidaateille tai maisteritutkinnon suorittaneille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä.

”Tarvitsemme sekä alaa tutkivia opettajia että niitä, jotka huolehtivat opetusharjoittelujen ohjauksesta ja niiden verkostojen luomisesta. Aiotulla paikkamäärällä kasvatustieteellinen tiedekunta pystyy takaamaan, että koulutuksen laadusta ei tarvitse tinkiä, sillä myöskään opettajia ei ole helppo saada”, Niinistö-Sivuranta sanoo.

Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa kyseiseen koulutukseen hakeneiden määrät ovat vähentyneet.

”Mutta Helsingissä on ollut hakijoita, joten tämäkään ei voi olla syynä aloituspaikkojen vähyyteen”, sanoo apulaispormestari Pakarinen.

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuteen vaikuttaa toki muutkin asiat kuin alan koulutuspaikkojen määrä, kuten palkkaus ja työolot.

Pakarinen sanoo, että päiväkodissa on raskasta olla ainoana kelpoisena varhaiskasvatusopettajana ja työviihtyvyyttä parannetaan merkittävästi juuri tarjoamalla koulutettuja kollegoja.

Niinistö-Sivuranta näkee ongelman muualla:

”Meidän tulkinnan mukaan ongelma on enemmän se, että alalle valmistuneet eivät pysy siellä, koska kokevat työolot ja palkkauksen ongelmalliseksi”, hän toteaa.