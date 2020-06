Kaupunkisuunnittelu

Marian sairaalan startup-keskus on toiminut vanhoissa sairaalarakennuksissa korttelin pohjoispäässä. Mittavaa lisärakentamista suunnitellaan korttelin eteläpäähän.

Helsingin suunnitelmat Marian sairaalan vanhan korttelin muutoksesta Pohjois-Euroopan suurimmasta kasvuyrityskampukseksi etenevät.

Nykyinen startup-keskittymä on toiminut vanhoissa sairaalarakennuksissa nelisen vuotta, mutta kortteliin on kaavamuutoksen myötä luvassa yli 51 000 neliötä uutta toimitilaa. Toimitilan määrä käytännössä kasvaa yli kolminkertaiseksi, koska vanhoissa sairaalarakennuksissa neliöitä on noin 20 000.

Työpaikkamäärän lisäys on noin 3 500 työpaikkaa.

Lisärakentamista on luvassa korttelin eteläosaan. Alueen eteläosan korttelialueelta on tänä vuonna varattu toimitilatontit YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten.

Mullistusten tieltä ollaan siirtämässä neljä 1800-luvun lopulta peräisin olevaa rakennusta. Näistä neljästä rakennuksesta puista kappeli- ja obduktiorakennusta ollaan siirtämässä alueen pohjoisosaan Baanan kupeeseen. Obduktio on lääketieteellinen termi ruumiinavaukselle.

Kivinen desinfektiolaitoksena tunnettu rakennus voidaan joko siirtää eteläalueen sisällä, sulauttaa osaksi uudisrakennuksia tai sitten sen muistuma säilyisi osana uutta rakennusta.

Lisäksi kaksi vanhaa, pystyhirsirunkoista puutaloa on ollut myynnissä, ja ne on määrä siirtää Itä-Pakilaan.

Sairaalakorttelin alle suunnitellaan noin 177 metriä pitkää maanalaista pyöräily- ja kävelytunnelia, jonka itäpää yhdistyisi nykyiseen Baanaan. Lännessä tunneli alittaisi Mechelininkadun ja nousisi maan päälle hautausmaiden välissä Lapinlahdentiellä.

Sieltä pyöräilyn länsibaana jatkuisi Länsiväylän sillan kautta Lauttasaareen.

Tunneli pyritään rakentamaan mahdollisimman pian, mutta sitä mukaa, kun korttelista puretaan pois vanhoja rakennuksia. Pyörätunnelin hinnaksi on arvioitu 9,5–13,5 miljoonaa euroa linjausvaihtoehdoista riippuen.

Lautakunta valitsi jatkosuunnitteluvaihtoehdoksi tunnelin pohjoisen linjauksen, ja päätti, että sen rahoitus osoitetaan kaupungin 10-vuotisesta investointisuunnitelmasta.

Kaavamuutoksen sinetöi aikanaan kaupunginvaltuusto.

Sairaalakäytössä Marian sairaala oli viimeksi vuosina 2009–2014 Malmin sairaalan remontin sijaistilana.