Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella enää noin 1 prosentti otetuista koronavirusnäytteistä osoittautuu positiiviseksi.

Arkipäivinä näytteitä on otettu noin 1 000 ja viikonloppuisin hieman vähemmän. Koko Suomessa otetaan runsaat 13 000 näytettä vuorokaudessa.

Uusista luvuista kertoi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Kesällä Hus keskittää koronaviruspotilaiden hoidon Helsingin Kirurgiseen sairaalaan, jonne tulee sekä vuode- että teho-osasto. Ullanlinnassa sijaitsevaan sairaalaan voidaan lähettää potilaita myös muista sairaanhoitopiireistä jatkohoitoa varten.

Husissa on kevään aikana hoidettu noin 600:aa koronaviruspotilasta, joista suurin osa on ollut yli 50-vuotiaita. 143 potilasta on saanut tehohoitoa.

Tehohoidon ylilääkäri Ville Pettilä kertoi, että tehohoidon kapasiteetti on kestänyt epidemian ensimmäisen vaiheen hyvin.

Tehohoitoa saaneista potilaista noin viidennes on ollut yli 70-vuotiaita. Kaksi kolmesta tehohoitoa saaneista on ollut miehiä.

Tehohoitoa saaneiden yleisin perussairaus on diabetes, joka on ollut noin kolmanneksella kaikista tehohoitoa saaneista potilaista. Suurimmalla osalla tehohoitoa saaneista ei kuitenkaan ole ollut mitään perussairautta.

Tehohoitoajat ovat olleet pitkiä: keskimäärin 11,5 vuorokautta. Pettilä painotti hoitojaksojen pituutta ja kertoi, että pisimmillään potilaan parantumiseen päättynyt hoitojakso on kestänyt jopa viisi viikkoa.

Kaikista tehohoitopotilaista on kuollut sairaalassa noin 15 prosenttia, kun mukaan otetaan kaikki tähän mennessä päättyneet tehohoitojaksot. Muissa maissa teho-osastolla hoidetuista on kuollut noin 25 prosenttia, Pettilä vertasi.

Hän kertoi, että tehohoidossa kaikille potilaille on annettu verisuonitukosta ehkäisevää hoitoa, keuhkoja suojaavaa hengityslaitehoitoa ja hyvää yleishoitoa. Lisäksi on voitu käyttää antibioottihoitoa lisäestolääkityksenä, vatsa-asentoon kääntämistä ja varhaista, kajoavaa hengityslaitehoitoa.

Husin johtajaylilääkäri Mäkijärvi muistutti tilaisuudessa, että rajoitusten keventämisestä huolimatta käyttäytymissäännöt, kuten hyvä käsihygienia ja kahden metrin etäisyyden pitäminen, ovat yhä voimassa.

Mäkijärven mukaan ei ole myöskään huono ajatus käyttää suojamaskia tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä paikalla.