Helsingin Vartiosaaren kohtalo on nousemassa kokoluokkaansa isommaksi asiaksi Uudenmaan maakuntakaavan käsittelyssä.

Tätä tekstiä kirjoitettaessa torstaina näyttää siltä, että Vartiosaaren yhden kaavamerkinnän poistaminen olisi saamassa taakseen enemmistön eli 54–55 valtuutettua maakuntavaltuustossa.

Sen tukijoiksi on ilmoittautunut eri puolueiden kannattajia eri puolilta Uuttamaata – ei kuitenkaan siksi, että näitä kiinnostaisi Helsingin sisäinen asia juuri ollenkaan. Tavoitteena on palauttaa koko maakuntakaavaehdotus takaisin valmisteluun keinolla millä hyvänsä, jotta itselle tärkeitä asioita voisi vielä yrittää jumpata tai epämieluisia lykätä eteenpäin.

Tyytymättömyyttä on etenkin perussuomalaisten, Rkp:n ja eräiden kokoomuslaisten keskuudessa.

Uudenmaan liiton virkamiehet ovat painokkaasti perustelleet, ettei olennaisia muutoksia maakuntakaavaan voida tehdä ilman, että kaavan valmistelu pyörähtää uudelle kierrokselle kuulemisineen ja nähtävillä oloineen. Viive valmistelussa voisi olla jopa puolitoista vuotta.

Vartiosaaren osalta muutosesitys tarkoittaisi, että taajamatoimintojen kehittämismerkintä poistuisi ja jäljelle jäisi merkintä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeästä alueesta. Se ohjaisi Helsingin päättäjiä, joiden hyvään tahtoon Vartiosaari-aktiiveilla ei ole mitään luottamusta.

Kaksi keskeistä muutosesitystä teki maakuntavaltuuston jäsen Mia Laiho (kok) Espoosta. Hän esitti sekä läntisen junavarikon varausmerkinnän poistamista että vaihtoehtoisten linjausten lisäämistä Tallinna-tunnelille.

Ennakkokaavailuissa näiden kahden esityksen ei odotettu saavan enemmistöä taakseen maakuntavaltuustossa, lähinnä siksi, että helsinkiläiset eivät niitä kannata. Helsingillä on 80-henkisessä maakuntavaltuustossa 26 edustajaa, Espoolla 11 ja Vantaalla 9. Muilla kunnilla on paikkoja 1–2.

Mutta koska Helsingin vasemmistoliitto ja vihreät ovat hakemassa muutosta Vartiosaaren osalta, tällä nimenomaisella muutoksella on suurin mahdollisuus mennä läpi. Äänten keskittäminen voisi siten palvella myös muita tarkoitusperiä.

Laiho ei torstaina suoraan paljasta, mitä hän aikoo äänestää Vartiosaaren muutosesityksestä. Hän sanoo ratkaisevansa kantansa Vartiosaari-äänestyksestä kokoomusryhmän kokouksessa ennen maanantaista ratkaisevaa maakuntavaltuuston kokousta.

”Ymmärrän, jos maakuntavaltuusto päätyy rajaamaan Vartiosaaren maakuntakaavan ulkopuolelle. Jos kaava menee palautukseen, silloin voidaan tarkastella uudestaan ne paikat, jotka keskustelussa ovat nousseet esiin”, Laiho muotoilee.

Laihon muutosesityksiä kannattivat kaksi muutakin Espoon kokoomuksen edustajaa, Henrik Vuornos ja Pirjo Kemppi-Virtanen, sekä muiden muassa kokoomuslainen Timo Haapaniemi Kirkkonummelta.

Vuornos ja Kemppi-Virtanen sanovat Laihon tavoin, että päättävät Vartiosaari-kantansa ryhmäkokouksessa ennen äänestyksiä.

Kirkkonummelle ja Espoolle kuntarajan tuntumaan Luoman tai Mankin kylämaisemiin soviteltu junavarikko on hankala, koska alueen asukkaat vastustavat sitä.

Uuden kaupunkiradan länsipäähän soviteltu junavarikko on kuitenkin Väyläviraston uusimmankin toukokuussa valmistuneen selvityksen mukaan toiminnallisesti järkevä, ja esillä olleista vaihtoehdoista edullisin. Jos varikkovaraus nyt poistettaisiin maakuntakaavasta, sitä ei enää pystyttäisi uuden kaupunkiradan päähän kaavoittamaan ilman vuosia kestävää maakuntakaavamuutosta.

Varikko on myös tärkeä tekijä siinä, saako Espoo valtiolta 137,5 miljoonaa euroa kaupunkiradan rakentamiseen vai ei. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) sopimuksen neuvottelutulokseen valtio on kirjauttanut ehdottoman ehdon, ettei Leppävaaran ja Kauklahden väliseen kaupunkirataan heru valtion rahaa ennen kuin varikon suunnittelu etenee.

Maakuntakaavan varauksen poistoa voi tuskin tulkita suunnittelun edistämiseksi. Espoo koki karvaasti vuonna 2012, että maakuntakaavasta puuttunut raidemerkintä kaatoi Histaan suunnitellun uuden asuinalueen korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Espoolaiset poliitikot joutuvatkin nyt miettimään, kannattaako varikkovarausta heiluttaa sillä riskillä, että kaupunkirata ja sen myötä seuraava investointi eli Turun tunnin junan raideyhteys joutuisivat jäähylle.

Yhtä vaikea on helsinkiläispäättäjien valinta ensi viikon äänestyksissä. Helsinkiläiset poliitikot ovat pitäneet mal-sopimusta ja varikkoratkaisua tärkeänä, vaikka pormestari Jan Vapaavuori (kok) onkin moittinut neuvottelutulosta liian Espoo-myönteiseksi.

Parhaillaan eri osapuolet selvittävät kuumeisesti, olisiko mitenkään mahdollista tehdä Vartiosaarta koskeva muutos ilman, että koko maakuntakaava laitettaisiin uudestaan nähtäville. Todellisena riskinä on, että ilman nähtävillä oloa valitusviranomainen kumoaa kaavan muotovirheen vuoksi.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 pykälä on kuitenkin valitettavan yksiselitteinen: ”Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville.”

Taustalla on ajatus reilusta pelistä, jossa kaikki tietävät, mitä kaavassa on. Jos nähtävillä olon jälkeen kaavaa sorkitaan, osa asianosaisista jää pimentoon.

Ainoat poikkeukset tähän periaatteeseen ovat muutokset, jotka koskevat vain yksityistä etua ja niissäkin tapauksissa pitäisi kaikkia naapureita kuulla erikseen. Vartiosaareen tämä logiikka ei päde, jollei Helsingin kaupunkia kohdella yksityisenä maanomistajana.

Maakuntavaltuuston kokous keskeytettiin tiistaina ajan puutteen vuoksi. Kokous jatkuu äänestyksineen ensi maanantaina.