Gacha-bussin sisällä on kymmenen istumapaikkaa ja kuusi seisomapaikkaa.

Valkoinen pikkubussi kääntyy Pasilan Ratapihantieltä Rautatieläisenkadulle ja hiljentää vauhtia. Stop! Edessä palaa punainen liikennevalo. Kuljettajaa bussilla ei ole.

Tältä ehkä näyttää Helsingin liikenne kymmenen vuoden päästä.

Pasilassa on ollut mahdollista päästä robottibussin kyytiin jo nyt. Japanilaisyhtiö Mujin suunnittelema, kuskiton Gacha-bussi liikennöi heinäkuun alkuun asti noin kilometrin mittaista reittiä. Kyse on huhtikuussa alkaneesta kokeilusta. Matkustajille bussi avattiin tällä viikolla.

Bussi pysähtyy muun muassa Messukeskuksen edessä. Kuka tahansa voi hypätä kyytiin, mutta koronavirustilanteen takia sisään pääsee yhtä aikaa vain kaksi matkustajaa. Bussi ohjaa itse itseään, mutta turvakuljettaja on paikalla vaaratilanteiden varalta.

Robottibussin ohjelmiston on kehittänyt bussin suomalainen Sensible 4 -yritys. Ohjelmisto on sovellettavissa Gacha-bussin lisäksi muihinkin ajoneuvoihin.

”Auton koko tai muoto ei ole ohjelmiston kannalta määräävä tekijä, vaan käyttötarkoitus ratkaisee. Fokuksemme on tällä hetkellä kaupunkiympäristössä. Pyrimme tekemään matkaketjut mahdollisimman vaivattomiksi”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Harri Santamala.

Matkaketjujen helpottamisella tarkoitetaan sitä, että robottibussi voisi kuljettaa esimerkiksi kilometrin matkan kotoa lähimmälle joukkoliikennepysäkille.

Pasila on haastava ympäristö liikennevaloineen ja raitiovaunuineen pienelle robottibussille. Turvakuski Teemu Veikkolainen on kyydissä varmuuden vuoksi.

Olisiko robottibussit mahdollista saada laajemmin osaksi Helsingin joukkoliikennettä?

Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnittelija Essi Kyllönen sanoo, että sellaiseen on kiinnostusta. Ollaan kuitenkin vielä monen askeleen päässä siitä, ennen kuin robottibussit voisivat olla osa arkipäiväistä joukkoliikennettä.

Teknologiaa on vielä kehitettävä. Esimerkiksi ranskalaisvalmisteiset robottibussit eivät Kyllösen mukaan ole kestäneet pakkasta tai vesisadetta. Mäkisessä maastossa taas niiden akut ovat voineet kulua nopeasti loppuun.

Jotta robottiajoneuvoja voisi käyttää liikenteessä, niitä pitäisi olla myös laajasti tarjolla.

Tärkeä seikka on myös se, miten robottiajoneuvot toimivat muun liikenteen seassa. Esimerkiksi tällä hetkellä osa Helsingin liikennevaloista pystyy kommunikoimaan Gacha-bussin kanssa, mutta vanhemmat liikennevalot taas eivät.

Gacha-bussia on aiemminkin testattu Helsingissä.

Gacha-bussi skannaa ympäristöään laserin avulla. Sensible 4 on kehittänyt laserteknologian, joka mahdollistaa gacha-bussin toiminnan myös vesi- ja lumisateessa.

”Myös ihmisten suhtautuminen vaikuttaa. Esimerkiksi malttavatko henkilöautoilijat ajaa hitaammin kulkevan robottibussin takana tai miten eläkeläiset suhtautuvat siihen, että ajoneuvossa ei olekaan kuljettajaa, joka voisi tarpeen tullen palvella”, Kyllönen sanoo.

Kyllösen mukaan ensimmäisen ja viimeisen kilometrin -palvelu voisi olla paikka pienille autonomisille robottibusseille. Tällä tarkoitetaan lyhyiden matkojen kulkemista esimerkiksi kotoa lähimmälle juna-asemalle.

Suurin kustannustehokkuus syntyisi kuitenkin täyskokoisten bussien automatisoimisesta.

”Siihen on kuitenkin vielä pitkä matka. Arvioisin hyvin karkeasti, että 5–20 vuotta voisi mennä siinä, että robottibussit saataisiin laajemmin käyttöön.”

Gacha-bussia testattiin jo viime vuonna muun muassa Lapissa, mutta myös Helsingissä. Myös teknologian tutkimuskeskus VTT on testannut jo usean vuoden ajan Marilyn-robottiautoa Tampereella.