Nykytaiteen museo Kiasman uudet julkisivulasit ovat värjäytyneet kellertäviksi, ja parhaillaan tutkitaan lasivalmistajan kanssa syytä lasin laatuongelmaan.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan museorakennuksen tammikuussa päättyneen osittaisen julkisivuremontin lopputulos ei ole ollut toivottu.

”Pian vastaanoton jälkeen uusissa julkisivulaseissa on ilmennyt tuotevirhe, josta olemme reklamoineet hankkeen projektinjohtourakoitsijalle. Selvitämme yhteistyössä urakoitsijan kanssa tilannetta, sillä lasien hankinta sisältyi urakkaan. Reklamaatiomme on edennyt tuotteen valmistajalle, ja virheen syytä sekä korjaustapaa selvitetään hyvässä yhteistyössä urakoitsijan kanssa”, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Johanna Virsu kertoo.

Virsun mukaan virhe on tuotteen ulkonäöllinen poikkeama, ja Senaatin rooli korjaushankkeen tilaajana on selvä.

”Vastaanoton jälkeen takuuajalla on ilmennyt tuotevirhe, ja nyt sitä selvitetään ja sen jälkeen korjataan.”

Lasien julkisivuasennuksen teki latvialainen yhtiö, joka on erikoistunut erilaisiin julkisivujärjestelmiin ja niiden asennukseen. Yhtiö on Senaatin tietojen mukaan myös vakavarainen.

”Meillä ei ole epäilystä siitä, etteikö työ olisi tehty asianmukaisesti, eli reklamaatiomme ei kohdistu asennustyöhön tai julkisivurakenteen toimivuuteen vaan ulkonäölliseen virheeseen. Julkisivu siis toimii teknisesti oikein, ja se on turvallinen.”

Kiasman lasiset julkisivut ovat olleet Senaatilla erityisen tarkkailun alaisena jo pidempään ja lasijulkisivu on ollut säännöllisen kunnossapidon kohteena.

Vuonna 1998 valmistunutta, yhdysvaltalaisarkkitehti Steven Hollin suunnittelemaa rakennusta on korjattu usein aiemminkin.

”Alkuperäiset lasijulkisivut olivat karkaisematonta lujittamatonta lasia, ja rakennusaikana lasilankkuprofiileissa ei tunnettu karkaistua vaihtoehtoa. Olemme seuranneet tarkasti, miten julkisivu ikääntyy ja kestää. Asiantuntijat ovat arvioineet sen kuntoa, ja tutkimuksia on teetetty, koska meille turvallisuus on ykkösasia. Ajan kuluessa on ollut myös selvää, että uudet lasiprofiilit ovat kehittyneet runsaasti vuoden 1998 laseihin verrattuna”, Virsu kertoo.

Tarjouskilpailussaan Senaatti edellytti, että julkisivun uuden värin täytyy vastata täysin alkuperäistä sävyä ja että lasitoimittajalla täytyy olla asianmukainen kokemus ja referenssejä vastaavan kaltaisista lasitusurakoista.

Alkuperäisen Kiasman julkisivulasituksen toimitti aikanaan suomalainen erikoislasien maahantuontiyritys, joka kehitti arkkitehdin vaatimuksesta julkisivuun erikoiskirkkaan lasin, jonka piti luonnollisesti täyttää myös turvallisuusvaatimukset. Erityisen kirkas lasi ei saanut haalistua vuosien mittaan, ja sitä testattiin noin viiden vuoden ajan.

”Nykyisin turvallisuusvaatimukset täyttävä karkaistu lankkulasi löytyy jo vakiotuotteena. Teräslasijulkisivun rakenteen osalta ei Kiasmassa ollut ongelmia, mutta näiden lasiprofiilien osalta edessä oli ikääntyneiden ja vanhanaikaisten vaihto, jotta rakenne olisi mahdollisimman turvallinen.”

Kiasma ei ole virallisesti suojeltu rakennus, mutta Senaatti-kiinteistöt on kuitenkin määritellyt kohteen vastuusuojelukohteeksi. Se tarkoittaa sitä, että korjaushankkeissa rakennukseen suhtaudutaan kuten suojeltuun kohteeseen.

Kiasma avattiin vuonna 1998, ja se maksoi 38 miljoonaa euroa.