Joukko arkkitehteja vetoaa Helsingin kaupunginvaltuustoon, että kaupunki säilyttäisi Lapinlahden sairaala-alueen julkisessa omistuksessaan.

Vetoomuksen allekirjoittaneiden viidentoista arkkitehdin mielestä Lapinlahden sairaala-alueen historiallisia rakennuksia ei tule myydä kansainväliselle kiinteistösijoitusyhtiölle Nrepille.

”Myyminen yksityiselle sektorille olisi peruuttamaton ratkaisu”, kirjoittavat arkkitehdit kannanotossaan.

Pääosa alueen rakennuksista on suojeltu rakennussuojelulailla. Arkkitehdit muistuttavat, että alueen suojelukaava vuodelta 2012 on laadittu huolella.

”Kolme uudisrakennusta ovat suojelukaavan vastaisia”, vetoomuksessa sanotaan.

Arkkitehdit huomauttavat myös, että uudisrakennukset kolminkertaistaisivat alueen rakentamisen ja jättäisivät Engelin suunnitteleman sairaalarakennuksen sivuosaan.

”Lapinlahden historiallista maisemapuistoa on jo aiemmin useassa vaiheessa typistetty, ja ehdotetut uudisrakennukset pienentäisivät säilynyttä puistoa edelleen merkittävästi. Neljä- ja viisikerroksiset uudisrakennukset muuttaisivat alueen ilmeen dramaattisesti kaupungin vehreästä keitaasta puistikoksi kerrostalojen katveessa.”

Puiston alkuperäinen pinta-ala oli 25 hehtaaria, mutta se on kaventunut kaupungin rakentamisen alle ja on nyt 7,5 hehtaaria.

Kiinteistösijoitusyhtiö Nrepin suunnitelmat Lapinlahden sairaalaan sekä sitä ympäröivään puistoon uudisrakennuksineen ovat herättäneet tulevat kesäkuussa vielä poliitikkojen arvioitavaksi.

”Muutokset aiempaan esitykseen verrattuna ovat kosmeettisia. Kaupunki on yhä takapenkillä ja kuski on joku muu”, toteaa vetoomuksen tehneitä arkkitehtejä edustava arkkitehti Tapani Mustonen.

Hän on huolissaan alueen nykyisten toimijoiden sosiaalisten yhdistysten sekä taiteilijoiden toiminnan jatkumisesta.

”Jos lukee täydennettyä tarjousta, niin käy ilmi, että jatkossa tiloja vuokrataan markkinahintaan. Korotus tulisi olemaan järjetön, kun tiedetään, millainen maksuvalmius mielenterveysalan toimijoilla on. Odotamme kaupungilta jonkinlaista sosiaalisuutta ja vastuullisuutta juuri tällaisten toimintojen edistämiseen ja ylläpitämiseen”, Mustonen sanoo.

”Lisäksi olisi kaupungille erittäin huono kauppa antaa ensin omaisuutta pääosin toiselle toimijalle, ylikorjata markkinahinnalla ja sitten mahdollisesti ostaa takaisin taas markkinahinnalla.”

Kiinteistösijoitusyhtiö Nrep haluaisi rakennuttaa Lapinlahden sairaalan eteläpuolelle Länsiväylän kupeeseen kolme uudisrakennusta: hotellin ja hoiva- ja palvelurakennukset.

Sairaala-alueen nykyiset vuokralaiset ja eturivin suomalaiset kulttuurinimet ovat kuitenkin kampanjoineet suunnitelmaa vastaan äänekkäästi. Myös Museoviraston osastonjohtaja Mikko Härö on kritisoinut Nrepin ehdotusta, jossa hänen mielestään korostuu kaupallinen toiminta yhteisöllisen toiminnan kustannuksella ja Nrepin kaavailemaa rakentamisen määrää pitäisi pienentää.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi 12. toukokuuta suunnitelmat myydä Carl Ludvig Engelin suunnittelema Lapinlahden sairaala sijoitusyhtiö Nrepille. Vain kokoomus kannatti esitystä. Sopimusesityksen mukaisesti Nrep olisi sitoutunut peruskorjaamaan alueen arvokkaat vanhat rakennukset.

Päätös Lapinlahdesta on vaikea, koska sen kulttuurihistoriallinen merkitys on niin suuri. Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahti on Suomen ensimmäinen mielisairaala, ja myös maailman ensimmäisiä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) esittää alueen luovuttamista kiinteistösijoittajalle uusin ehdoin. Lapinlahden kerran kaadettu suunnitelma tuodaan päättäjien arvioitavaksi muokattuna.

Päivitetyssä suunnitelmassa Nrep esittää, että Helsingin kaupunki ja Nrep muodostaisivat yhteisyrityksen, joka omistaisi vanhat sairaalarakennukset. Aiemmasta esityksestä poiketen kiinteistöjä ei siis myytäisi suoraan Nrepille.

Uuden esityksen mukaan kaupunki luovuttaisi sairaala-alueen vanhat rakennukset yhtiöön noin miljoonan euron arvoisena apporttina ja kaupungin omistusosuus yhteisyrityksestä voisi olla noin 10 prosenttia. Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena osakeyhtiöön laitettua omaisuutta osakkeen merkintähintana.

Lapinlahden sairaalaan päärakennus on Carl Ludvig Engelin suunnittelema ja sijaitsee lähellä meren rantaa.

Kysymys kuuluu, riittävätkö päivitykset hanketta eniten vastustaneille Sdp:lle ja vasemmistoliitolle? Entä äänestääkö vihreät myös nyt Nrepin suunnitelmia vastaan?

Koska päivitetty esitys on maanantaina ensimmäistä kertaa käsittelyssä ja aihe on vaikea, poliitikot ottanevat lisäaikaa sen käsittelyyn ja jättävät sen vielä pöydälle. Ratkaisu asiassa saadaan vasta juhannuksen jälkeen.

Demarit ovat suhtautuneet Nrepin uudistussuunnitelmiin kriittisesti. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoi HS:lle, että päivitettyä esitystä käydään ryhmässä läpi ensi viikolla.

”Peilaamme sitä ryhmän aiempiin kantoihin. Huomiota kiinnitämme erityisesti aiemmassa vaiheessa kritisoimaamme sairaalarakennusten myyntiin ja uudisrakentamisen liian suureen määrään”, Heinäluoma sanoi viikonloppuna.

”Arvioimme sitä, riittääkö tämä esitetty yhteisyritys ja kaupungin 10 prosentin omistusosuus varmistamaan sen, että kaupungilla on mahdollisuus aidosti vaikuttaa arvokkaan sairaalaympäristön tulevaisuuden määrittelyyn.”

HS tavoitteli asiassa myös vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajaa ja kaupunginhallituksen jäsentä Reetta Vanhasta ja kaupunkiympäristön apulaispormestaria Anni Sinnemäkeä (vihr.). Sinnemäki kertoi tekstiviestitse HS:lle, että ei viikonloppuna kommentoi asiaa.

”Mielestämme nyt tehdyssä päivitetyssä esityksessä huomioidaan laajasti lautakunnan esittämiä huolia. Esitys on tasapainoinen ja mahdollistaa alueen kehittämisen, historiallisen arvon säilyttämisen ja puiston pysymisen avoinna kaupunkilaisille. Toivonkin, että muut puolueet tulevat uuden rakentavan esityksen taakse ja asiasta saadaan vaadittava yhteisymmärrys. Alueen tulevaisuus on ollut auki liian pitkään. Nyt olisi aika saada päätöksiä aikaan”, kommentoi kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Daniel Sazonov.

Perjantaina uutisoitiin, että Muumi-tuotteiden ja tuotemerkin valvojataho Moomin Characters oy vetäytyy Lapinlahden sairaala-alueen kehityshankkeesta Helsingissä.