Pikaraitiotie on linjattu kulkemaan Kyytitietä pitkin Hakunilasta kohti Tikkurilaa. Vantaan poliitikot ovat olleet erimielisiä siitä, minne Porttipuistossa voisi sijoittaa ruokakaupan. Entinen Kodin Anttilan rakennus on keväällä siirtynyt HOK-Elannon haltuun.

Vantaa varautuu uudessa yleiskaavassaan niin mittavaan asukasmäärän kasvuun, että eri puolilla kaupunkia on syntynyt kitkaa kaavoittajan ja asukkaiden kesken.

Kipupisteitä on syntynyt, kun asukkaille rakasta lähimetsää on yritetty muuttaa tonttimaaksi, tai kulkuyhteyksiä on hahmoteltu uusiksi. Poliitikoista koostuva toimikunta karsi mahdollisia kiistapaikkoja jo helmikuussa.

Nyt viimeistä viikkoa yleisön nähtävillä oleva yleiskaavaehdotus onkin monessa kohtaa erilainen kuin viime vuonna tunteita nostattanut luonnos.

Esimerkiksi Linnaisten pientaloalueen kupeesta on poistettu uusia tontteja.

”Paikallisesti ehdotukseen tehdyt muutokset ovat merkittäviä. Esimerkiksi Linnaisissa lähti pois iso osa uusista asuintonteista, vaikka sinne olisi varmasti syntynyt houkuttelevia asumisen paikkoja. Olemme laskeneet että tonttivarannon supistaminen eri puolilla kaupunkia vähensi asuntoja muutamalla tuhannella asukkaalla”, yleiskaavapäällikkö Mari Siivola laskee.

Yleiskaava on parhaillaan nähtävillä eikä siitä vielä ole tullut kovin monia muistutuksia. Siivola miettiikin, onko jo tehdyillä muutoksilla kenties saatu kitkat poistettua.

Pääosa lisärakentamisesta on sijoitettu Kivistön, Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueille. Myös Vantaan pikaraitiotien reitille on määrä nousta uusia asuntoja ja työpaikkoja.

Yleiskaavassa varaudutaan siihen, että Vantaan asukasmäärä saattaa kasvaa nykyisestä 235 0000 asukkaasta jopa 370 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Kasvutahti olisi tuolloin 4 500 asukasta vuodessa.

Se olisi olennaisesti vähemmän kuin viime vuoden toteutuma eli 5 600 uutta asukasta, mutta silti valtavan paljon.

Maltillisella kasvulla Vantaalla olisi 302 000 asukasta 30 vuoden kuluttua.

Asuinalueiden tiivistämisen lisäksi poliittista vääntöä on ollut myös kaupallisista palveluista.

Lahdenväylän ja Kehä III:n kainaloon Porttipuistoon on soviteltu päivittäistavarakauppaa vuoroin Kyytitien varteen, vuoroin ei. Porttipuiston veturina on Vantaan Ikea.

Yleiskaavatoimikunta poisti merkinnän, joka olisi sijoittanut päivittäistavarakaupan Kyytitien varteen, ei minne tahansa Porttipuistossa. Kaupunginhallitus taas palautti merkinnän paikalleen. Sekä Porttipuistoa, Vantaanporttia että Tammistoa koskee sama rajoitus eli mitään hypermarketeja ei alueille voi perustaa.

Kuusikon pientaloalueen asukas Sinikka Orava tervehtisi ilolla ruokakauppaa Porttipuistossa. ”Kunhan ei mitään hypermarketia tänne laiteta.”

Keskiviikkona Porttipuistosta tavoitetut vantaalaiset olisivat mieluusti ottamassa pienehkön ruokakaupan alueelle. Taimiostoksilta tavoitettu Sinikka Orava asuu Kuusikossa, ja on kaivannut ruokakauppaa jo pitkään.

”Nyt kun täältä pääsen, ajan seuraavaksi Hakunilaan ruokakauppaan. Tikkurilassa en viitsi käydä, kun auton pysäköinnissä kuluu aikaa. Usein tulee käytyä ruokaostoksilla myös Jumbossa sekä Jakomäessä, jossa on kolmekin ruokakauppaa.”

Vantaalaiset Jaana Haanperä sekä Pirjo ja Mauri Kahelin ovat hekin sillä kannalla, että ruokakauppa sopisi Porttipuistoon.

Kaupan keskusliikkeiden keskinäisessä kisassa HOK-Elanto on ennättänyt hankkia kevään aikana omistukseensa vanhan Kodin Anttilan kiinteistön Kyytitien ja Vanhan Porvoontien kainalosta.

Vantaan Kyytitie on keskeinen myös uuden yleiskaavan isoimman liikennehankkeen eli pikaraitiotien reittikatuna. Raitiotien suunnitteluun valtio on osallistumassa 6,1 miljoonalla eurolla. Hankkeeseen haetaan myös EU-määrärahaa.

Tavoitteena on, että noin 400 miljoonan euron pikaraitiotie Helsingin Mellunmäen metroasemalta Hakunilan kautta Tikkurilaan ja lentoasemalle alkaisi rakentua 2020-luvun puolivälissä.

Vantaalaisen Jaana Haanperän mielestä ruokakauppa sopisi Porttipuistoon. Pikaraitiotiestä ei hänelle olisi hyötyä.

Porttipuistossa tavoitetuista vantaalaisista Sinikka Orava hyötyisi ratikkareitistä, mutta Jaana Haanperän kulkureitteihin se ei vaikuttaisi millään tavoin. Mauri Kahelinilla oli varma mielipide raideinvestoinnista.

”En kannata yhtään, hukkainvestointi. Miten tällainen velkainen kaupunki sen maksaa?” Kahelin kysyy.

Vantaan ratikan linjauksista yksi kipupiste on ollut Vaaralassa. Mari Siivola sanoo, että kansalaispalautetta tuli paljon hyvin pieneltä alueelta. Kävi ilmi, että Hakunilantien alkupäässä kansalaiset olivat pelästyneet, että rakastettu parturi-kampaamo jouduttaisiin purkamaan.

”Kampaamo toimii talossa, jonka nurkkaa ratikka melkein viistää. Mutta ei sitä ole pakko purkaa”, Siivola lohduttaa.

Vaaralassa Fazer on ollut tarkkana, ettei uusi rakentaminen pilaa tuotannolle tärkeää pohjavesialuetta. Toisaalta paremmat kulkuyhteydet helpottavat työntekijöiden liikkumista, ja uudet rakennuspaikat tuovat asuntoja makeistehtaan lähelle.

Pirjo ja Mauri Kahelinille kelpaisi ruokakauppa Porttipuistossa. ”Mutta se ratikka on turha, kun Vantaa on jo velkainen”, Mauri Kahelin sanoo.

Yleiskaavan yhtenä punaisena lankana on ajatus uusien asuntojen rakentamisesta nimenomaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Kaavoittajan pyrkimykset osoittaa kerrostaloille paikkoja vanhojen pientaloalueiden tuntumassa on kuitenkin törmännyt kiivaaseen vastustukseen esimerkiksi pääradan varressa Rekolassa.

Poliitikkojen yleiskaavatoimikunta päättikin pitää Rekolan juna-aseman vieressä pientalovaltaisen asuinalueen merkinnän, vaikka yksityisellä maanomistajalla pientaloalueen vieressä on ollut pyrkimyksiä kerrostalomaiseen rakentamiseen.

Itä-Hakkilassa taas vanha kiistakapula eli Rukinpyörän asuinalueen merkintä on nyt muutettu lähivirkistysalueeksi. Asukkaat ovat vuosia kampanjoineen sen puolesta, että voimassa olevan yleiskaavan rakentamismerkintä saataisiin pois.

Vantaan pinta-alasta on uudessakin yleiskaavassa yli puolet maatalousmaata, virkistysalueita, viheralueita tai luonnonsuojelualueita.

Luontoarvoja on kartoitettu uudestaan, ja esimerkiksi Kivistön kaupunginosassa on havaittu liito-oravakannan vahvistuneen. Kivistössä on havaittu myös lahokaviosammalta, mikä rajoittaa rakentamista.

Kaupunkipurojen teemavuosi toi näkyviin, miten rakkaita pienet purot ja niiden lehtevät laaksot ovat asukkaille. Puroluontoa on huomioitu aiempaa laajemmin yleiskaavaesityksessä.

Kaikkia maanomistajia ei luonnonsuojelualueiden laajentuminen ole innostanut. Luonnonsuojelualueiden yksityisille maanomistajille on lähetetty kirjeet, ja heiltä on saatu muistutuksia.

Metsäalueita uhkaavista hankkeista eniten mieliä on kuohuttanut Tuusulan mielimä Kehä IV eli maantie 152:n jatkaminen Tuusulanväylältä Hämeenlinnanväylälle. Vantaan puolella tielinjaus halkoisi umpimetsää.

Tielinjauksen ympäristövaikutusten arviointiselostus (yva) on parhaillaan nähtävillä. Vaihtoehtoja on kaksi. Toisessa vaihtoehdossa Kehä IV kulkisi koko matkan moottoriteiden välillä sekä Vantaalla että Tuusulassa. Toisessa vaihtoehdossa tietä jatkettaisiin vain Tuusulan eteläosassa eikä se ulottuisi Hämeenlinnanväylälle ollenkaan.

Vantaan yleiskaava on nähtävillä kesäkuun 18. päivään asti. Maantie 152:n yva-selostus on nähtävillä 19. kesäkuuta asti.