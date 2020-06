Helsingin Kamppiin, Narinkkatorin ja Lasipalatsin väliin jäävään entiseen linja-autoasemaan suunnitellaan uutta elokuvakeskusta.

Helsingin keskeinen rakennus on vuodelta 1833. Turun kasarmiksi kutsuttuun rakennukseen on suunniteltu kolme elokuvasalia sekä ravintola- ja tapahtumatiloja. Lisäksi rakennuksen alle on suunniteltu kaksi maanalaista elokuvasalia ja lämpiö.

Maanalaisen rakentamisen lisäksi kaksikerroksiseen Turun kasarmiin on suunniteltu yksi uusi kerros, joka on osittain lasinen.

Hankkeen takana on vuonna 2018 perustettu Ilona Studios, jonka on tarkoitus toimia myös keskuksen elokuvaoperaattorina. Ravintolatoiminnasta vastaisi NoHo Partners.

Hanke on edennyt kaupungilla siihen vaiheeseen, että tontille tarvitaan asemakaavan muutos.

Uudessa elokuvakeskuksessa kasarmirakennuksen ullakkokerros on avattu.

Turun kasarmin suunnitelmista vastaavan arkkitehtitoimisto Sarcin toimitusjohtaja Sarlotta Narjus kertoo, että uudistuneen rakennuksen tavoite on yhdistää Narinkkatori ja Amoksen aukio.

”Tarkoitus on säilyttää Turun vanhan kasarmin alkuperäiset rapatut julkisivut aukioiden päätteenä, mutta samalla avata rakennusta siten, että rakennus ei enää muodostaisi rajapintaa Narinkan ja Amoksen aukion välille.”

”Tavoitteena on luoda Amos Rexistä, Kampin kappelista sekä Turun kasarmista vahva omintakeinen kulttuuripalveluiden kokonaisuus”, Narjus jatkaa.

Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja Henna Helander on nähnyt Turun kasarmin uudistuksesta vasta yhden havainnekuvan eikä halua arvioida hanketta ainoastaan sen perusteella.

”Mutta sen haluaisin sanoa, että näin vanhoja rakennuksia on Helsingissä hyvin vähän. Ennen 1900-lukua rakennettuja rakennuksia on jäljellä noin yksi prosentti rakennuskannasta, ja ennen 1800-luvun puolta väliä rakennettuja taloja ei ole montaa.”

Helanderin mukaan rakennuksella itsellään on valtava kulttuurihistoriallinen arvo. Hän kummeksuu ajatusta, että juuri Turun kasarmia lähdetään muokkaamaan massiivisesti.

”Se kertoo siitä ajasta, josta meillä ei ole juuri muita rakennuksia jäljellä.”

Havainnekuva näyttää, miltä Turun kasarmi voisi näyttää Lasipalatsin suunnalta katsottuna.

Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto suhtautuu hankkeeseen kriittisemmin.

”Meidän mielestämme se lasinen ullakko ei ole suojelumääräysten mukainen. Siinä ei oteta huomioon rakennuksen klassista arkkitehtuuria”, Saresto sanoo.

Suojelumääräyksen mukaan rakennuksen ulkoseiniä, vesikattoa tai ominaispiirteitä ei saisi muuttaa. Olemassa olevassa suunnitelmassa muutokset ovat Sareston mukaan kaupunkikuvallisesti suuria:

”Aikoinaan, kun aloimme keskustella tästä, oli meidän mielestämme lähtökohtana se, että julkisivu ja ulkoasu samoin kuin vesikaton muoto säilyisivät. Eli ulkoarkkitehtuuri säilyisi, mutta sisällä muutoksia olisi voinut tehdä vapaammin. Suunnitelma ei nyt sitten mennyt sen mukaisesti”, hän harmittelee.

Sareston mukaan rakennuksen uutta lasista ullakkokerrosta perustellaan sillä, että koska maan alle tehtävien elokuvasalien kustannukset ovat niin korkeat, ullakkokerroksen ulosvuokrattavat tapahtumatilat ovat välttämättömät.

Arkkitehtitoimisto Sarcin mukaan uusi kerros mahdollistaa sen, että rakennus tulee aktiivisemmaksi osaksi Amoksen aukiota.

”Turun kasarmin kattokerrokseen on tarkoitus lisätä tapahtumatila, joka linkittää lasisena paviljonkina Narinkkatorin ja Amos Rexin aukion toisiinsa”, Sarcin Narjus kertoo.

”Katon avaaminen on hyvin voimakas ele, se vaikuttaa rakennuksen identiteettiin”, sanoo myös Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristötiimin arkkitehti Mikko Lindqvist.

Saresto toivoo, että suunnitelmat maltillistuisivat vielä. Helsingissä rakennuskanta on suhteellisen nuorta, joten vanhimpia rakennuksia pitäisi kohdella sillä tavalla, etteivät ne jää alisteiseen asemaan.

”Olemme rakennussuojelun viranomaisia ja asiantuntijoita, ja meidän mielestämme muutos ei ota tarpeeksi huomioon olemassa olevaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallista asemaa.”

Turun kasarmilla on pitkä historia.

Turun kasarmi ja Arkadia-teatteri 1870-luvulla.

Alun perin empirerakennus valmistui vuonna 1833 venäläisen sotaväen kasarmin talousrakennukseksi Kamppiin, joka oli jo pitkään ollut sotaväen leiri- ja harjoitusalueena. Muita kasarmeja Helsingissä olivat samoihin aikoihin Merikasarmi ja Kaartinkasarmi.

Alue oli silloisen kaupungin laidalla ja läheltä alkoi Turkuun johtanut maantie, mistä kasarmi sai nimensä.

Suomen sisällissodan aikana keväällä 1918 Helsingin valtauksessa Turun kasarmin rakennukset syttyivät tuleen ja tuhoutuivat pahoin. Raunioituneet rakennukset purettiin vuosien kuluessa, ja ainoastaan talousrakennus jäi jäljelle.

Helsingin valtauksen yhteydessä 1918 tulipalossa tuhoutunut Turun kasarmi nykyisen Mannerheimintien varrella. Pihassa tykkejä. Puretun kasarmin paikalla sijaitsee Lasipalatsi.

”Kasarmi on hurjan tärkeä merkki alueen historiasta. Sillä on merkittävää historiallista arvoa koko kaupungille”, Lindqvist kertoo.

Uuden elämän kasarmin talousrakennus sai Helsingin linja-asemana, jona se toimi vuodesta 1935 vuoteen 2005 saakka. Kun Kampin keskus valmistui, bussit siirtyivät maan alle.

1980-luvulla otetussa kuvassa etualalla näkyy Lasipalatsi. Nykyisen Kampin keskuksen paikalla on vielä tyhjää.

Kasarmirakennus toimi linja-autoasemana 70 vuotta. Kuva on otettu 1960-luvulla.

Tällä hetkellä rakennuksessa ovat vuokralaisina muun muassa kaupunkiympäristötoimiala, Henry’s Pub -ravintola sekä Aseman lapset ry, joka pyörittää tiloissa Walkers-kohtaamispaikkaa nuorille.

Kaupungin elinkeinojaoston tekemän suunnitteluvarauksen ehtona oli, että kaupunki edesauttaa Aseman lapset ry:n Walkers-toimintaa löytämään toiminnalleen uudet sopivat ja riittävän keskeiset tilat.

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) kertoo, että alkuperäinen varaus alueelle ja sen jatko on myönnetty sillä ajatuksella, että Turun kasarmi tulee osaksi kokonaisuutta, jossa on nyt Lasipalatsi, Bio Rex ja Amoksen aukio.

”Tarkoitus on, että nämä muodostavat innostavan ja toimivan kokonaisuuden, joka sopii kaupunkiin.”

Sinnemäki toivoo, että alue voisi jatkossa olla sekä kaupallisessa että kulttuurikäytössä, ja tietenkin vapaan oleilun alueena.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti viime tiistaina jatkaa aluevarausta.

Varaus etenee seuraavaksi lautakunnasta elinkeinojaostoon. Samaan aikaan työstetään kaavamuutosta, josta nyt on nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka aikana yleisöllä on mahdollisuus tehdä lausuntoja.

Esityksessä rakennuksen omistajaksi ja tontin maanvuokralaiseksi tulee Lasipalatsinaukion vastakkaisella puolella sijaitsevan Amos Rex -taidemuseon omistava Föreningen Konstsamfundet r.f.

Uusi varaus alueesta on tällä hetkellä voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.