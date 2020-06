Hämeentie 15:n ja 17:n kerrostalojen suurilla sisäpihoilla on kesäisin vehreää. Reetta Lauronen puhaltelee saippuakuplia.

Helsingin juhlaviikot on poikkeuksellisen korona-ajan takia peruttu, mutta elokuussa vietetään Helsingin juhlaviikonloppua.

21.–23. elokuuta vietettävässä tapahtumassa taidetta viedään ympäri kaupunkia koteihin asti. Yksi osa tapahtumaviikonloppua ovat korttelikonsertit.

Helsingin kaupunki järjestää kyseisen viikonlopun aikana korttelikonsertteja helsinkiläisten taloyhtiöiden pihoilla. Taloyhtiöt voivat hakea mukaan täällä. Lyhyitä, kotimaisten taiteilijoiden yllätysesityksiä toteutetaan noin 20.

Helsingin tapahtumasäätiön viestintäpäällikön Laura Gottlebenin mukaan hakukutsuja taloyhtiöille lähti perjantaina iltapäivällä. Vuorokaudessa mukaan oli hakenut 11 taloyhtiötä.

Yksi ilmoittajista oli asukasaktiivi Reija Wihinen Sörnäisten Lintulahdesta, joka toivoo esiintyjää Hämeentie 15:n ja 17:n taloyhtiöihin. Korkeat kerrostalot sijaitsevat lähellä Sörnäisten Rantatietä. Niillä on valtavat pihat läheisen Lintulahdenaukion vieressä.

Wihinen kertookin tehneensä hakemuksen 1 500 asukkaan yhteisön puolesta.

”Harva tietää, miten hienot pihat on näiden korkeiden talojen takana. Kun Hämeentieltä katsoo niin ei uskoisi”, kertoo hakemuksen lähettänyt Wihinen.

”Kesäaikaan täällä on tosi vehreää. Tilaa on paljon, mutta se on tosi vähällä käytöllä.”

Näiden kerrostalojen asukkaille Reija Wihinen toivoisi korttelikonsertin tai muun esityksen elokuun lopulla. Kuvassa on Wihisen tytär Reetta Lauronen.

Wihinen kertoo, että osa asukkaista on yrittänyt elävöittää aluetta ja pihakokonaisuuteen kuuluvaa kaupungin omistamaa kivetettyä Lintulahdenaukiota, jonka maamerkki on kuvanveistäjä Pirkko Nukarin Hanhiparvi-patsas.

”Se on mukavan näköinen, mutta siinä ei ikinä tapahdu mitään”, perustelee Wihinen hakemusta.

Aukio sopisi hänestä erinomaisesti esimerkiksi kesäteatterikäyttöön, pop-up -elokuville ja konserteille.

”Yksi syy hakemuksen lähettämiseen oli se, että kun ollaan tässä Sörnäisten alueella, niin aika paljon negatiivista juttua liikkuu näistä nurkista. Olisi ihan mukava saada sellaista positiivista pöhinää.”

Lintulahdenaukio syksyllä 2000.

Kaupunki on kutsunut kaikkia kaupungin pihapiirejä osallistumaan avoimeen hakuun. Tarjolla on alle puolen tunnin erilaisia esityksiä musiikista esittävään taiteeseen.

”Meille kelpaa kaikki.”

Hänestä korttelikonserttien idea on niin kiva, että sen soisi jatkuvan myöhemminkin ja jäävän pysyväksi osaksi juhlaviikkoja.

Wihinen toimii Kallion kulttuuriverkostossa ja hän näkeekin, että kaupunginosayhdistykset voisivat toimia korttelikonserttien ja -tapahtumien järjestämisessä kaupungin kumppanina, jos siitä halutaan jatkuva perinne.

”Toivottavasti tämä jäisi jatkuvaksi osaksi juhlaviikkoja.”