Club Soho -yökerhon tarrat tervehtivät Helsingin Punavuoressa Ratakatu 9:n ovella: siluettipiirroksessa alaston nainen keimailee piikkikorkokengissä, silinteri päässään.

Soho goes live music every Thursday night!

Alvar Aallon suunnittelema Insinööritalo seisoo paikallaan itsevarmana. Itsevarmuutta on tarvittu, kun 1950-luvun alussa on päätetty sommitella koristeellisten jugend-talojen keskelle täysin erilaista suunnittelua edustava matala punatiilinen ja nauhaikkunainen toimistotalo.

Punaista tiiltä on käytetty sekä Insinööritalon julkisivussa että sisäpinnoissa.

Ensi vuoden syksyllä talon identiteetti muuttuu, kun siitä tulee 18 arvoasuntoa sisällään pitävä asuintalo. Asuntojen on määrä valmistua syksyllä 2021.

Asunnot rakennuttavan Newil & Baun toimitusjohtaja Petri Heikkilän mukaan Insinööritaloon on tulossa yksiöitä, kaksioita ja alle sata neliöisiä perheasuntoja.

Petri Heikkilä.

”Ylimpään eli kuudenteen kerrokseen tulee lisäksi 140-neliöinen koko kerroksen kattava asunto, jonne pääsee suoraan hissillä. Lisäksi asunnossa on kaksi terassia, joista toinen on koko rakennuksen levyinen”, Heikkilä kertoo.

Hän ei halua vielä kertoa tarkemmin asuntojen hinnoista, sillä niiden tulevat tilat ovat vasta vaihtaneet omistajaa haastattelupäivänä.

Newil & Bau osti entiset toimistotilat Icon kiinteistösijoitusyhtiöryppään konkurssipesältä. Koko taloa se ei siis omista.

Havainnekuva Insinööritaloon rakentuvista uusista asunnoista. Yli metrin korkeudella olevat, katonrajaan ulottuvat ikkunat aiotaan entisöidä.

”Ideana on joka tapauksessa, etteivät asunnot olisi sen kalliimpia kuin tällä alueella keskimäärin”, Heikkilä sanoo.

Vuonna 2019 asuntojen neliöhinta oli Punavuoressa noin 7 300 euroa. Insinööritalo sijaitsee omistustontilla.

Newil & Bau on uusi asuntorakennuttaja, joka ulkomaiselta kalskahtavasta nimestään huolimatta on täysin suomalainen. Heikkilän mukaan yrityksen tarkoituksena on ”palauttaa kunnianhimo uudisrakentamiseen”.

Insinööritalo on yksi sen ensimmäisistä kohteista.

”Alvar Aalto suunnitteli aikoinaan rakennuksensa kokonaisvaltaisesti: hän kiinnitti itse rakennuksen arkkitehtuurin lisäksi huomiota yksityiskohtiin, sisustukseen ja maisemasuunnitteluun. Meidän tavoitteemme on sama.”

Esimerkiksi Insinööritaloon Aalto suunnitteli niin sanotun käsikranaatti-valaisimen. Valaisin on luultavasti tunnetumpi kuin itse talo, ja se on edelleen tuotannossa.

Alvar Aallon suunnittelema riippuvalaisin A110 tunnetaan myös nimellä käsikranaatti.

Newil & Baun hankekuvauksessa Insinööritaloa kuvataan Alvar Aallon suunnittelemaksi ”funktionalistiseksi mestariteokseksi”.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1. Se tarkoittaa, että kohde on rakennushistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas. Suojelu koskee niin talon ulkoasua kuin sisätiloja. Suojelumääräyksen mukaan ”rakennuksen arvokkaat sisätilat, sisäänkäyntiaula ja porrashuone lasiseinineen ja pintamateriaaleineen, tulee säilyttää.”

On kuitenkin kyseenalaista, kuinka paljon Insinööritalon uusien asuntojen kohdalla voi ratsastaa Aallon maineella.

Pikemminkin modernistinen kuin funktionalistinen Insinööritalo on suunniteltu alun perin toimistotaloksi, eikä taloon remontoitavilla nykyaikaisilla asunnoilla siten ole juurikaan tekemistä Aallon kanssa.

Lisäksi talo tuhoutui pahasti tahallisesti sytytetyssä tulipalossa vuonna 1997. Ratakadun puoleinen alkuperäinen julkisivu, sisätilat, alkuperäinen sisustus ja iso osa ikkunoista menetettiin.

Insinööritalon sisääntulo lasiseinineen on rakennuksen ainoita paikkoja, joka on säilynyt sisustusta lukuun ottamatta likimain alkuperäisessä asussaan.

Alvar Aalto -säätiön arkkitehti Jonas Malmbergin mukaan Insinööritalon hienoimmat ominaisuudet katosivat viimeistään tulipalon myötä. Jo sitä ennen talon sisällä oli tehty paljon muutostöitä.

”Insinööritalossa oli alkuperäisessä kunnossaan erityisen tarkasti ja hienosti suunniteltuja ravintola- ja kabinettitiloja. Valaisimet ja sisätilat olivat upeat”, hän sanoo.

”Kun talon tiilimuurauksetkin jouduttiin tulipalon myötä uusimaan, talo menetti paljon alkuperäistä henkeään.”

Insinööritalo vaurioitui merkittävästi tuhopoltossa vuonna 1997.

Yksi erityinen ominaispiirre talolla kuitenkin edelleen Malmbergin mukaan on.

”Hyvin pienelle tontille on saatu tungettua maksimaalinen määrä rakennusoikeutta. Talo on varsin innovatiivinen rakennusmääräysten tulkintaan liittyen.”

Malmberg viittaa etenkin talon mittaviin maanalaisiin tiloihin, joihin Aalto suunnitteli talon kokous- ja juhlatilat.

Juuri niissä tiloissa sijaitsee tällä hetkellä Club Soho. Soho ei ole ainakaan näillä näkymin katoamassa minnekään uusien asuntojen rakentamisesta huolimatta, vaan se jatkaa toimintaansa.

Samoin jatkaa katutason ravintola Eevert. Molemmat ovat erillisessä omistuksessa, eli ne eivät kuuluneet toimistotiloista tehtyyn kauppaan.

Insinööritalon viidennestä kerroksesta on näkymät Punavuoren kattojen ylle.

Asunnot rakennetaan neljään katutason yläpuolella olevaan kerrokseen, ja ne muodostavat ravintoloiden kanssa yhteisen asunto-osakeyhtiön.

Petri Heikkilä sanoo, ettei ole Sohosta huolissaan.

”Tietääkseni siitä ei ole ollut mitään ongelmia vuosikausiin.”

Tie Insinööritalon muuttamiseksi asuintaloksi oli kivikkoinen. Edellinen omistaja Icon kiinteistörahasto halusi tehdä talosta asuntohotellin, mutta Helsingin virkamiehet hylkäsivät ehdotuksen vuonna 2016 talon suojelumerkinnän vuoksi.

Talon vanhanaikaiset toimistotilat olivat jo tuolloin olleet vuosia hyvin vähäisellä käytöllä, ja viimeiset vuokralaiset muuttivat pois vuonna 2018.

Ikkunat aiotaan entisöidä, koska osa alkuperäisistä säilyi vuoden 1997 tulipalossa.

Alkuperäisessä kunnossa säilynyt yksityiskohta Insinööritalon sisääntuloaulasta.

Ratakadulla on paljon jugend-rakennuksia.