Vartiosaaren tulevaisuus on hiertänyt poliittista päätöksentekoa Helsingissä jo vuosia.

Helsingin Vartiosaaren, läntisen junavarikon ja Tallinna-tunnelin linjauksia käsittelevä Uudenmaan maakuntavaltuusto on maanantaisessa jatkokokouksessaan joutunut jo äänestämään siitä, mistä äänestetään.

Puheenjohtaja Mari Holopainen (vihr) linjasi kokouksen alussa, että kaikki muutosesitykset Vartiosaarta lukuunottamatta tarkoittavat koko maakuntakaavan palauttamista valmisteluun. Tämä nostatti valtavan vastalauseiden myrskyn, jossa puheenjohtajaa kritisoitiin tarkoitushakuisesta tulkinnasta ja omavaltaisuudesta.

Käytännössä Holopaisen Vartiosaari-tulkinta tarkoittaisi, että uusi maakuntakaava voitaisiin kokouksessa hyväksyä, vaikka Vartiosaaresta poistettaisiin merkintä saaresta ”taajamatoimintojen kehittämisalueena”. Se tarkoittaa saaren jättämistä rauhaan rakennussuunnitelmilta.

Uudenmaan liiton valmistelijoiden mukaan, jos yksikin muutosesitys saa maakuntavaltuuston enemmistön taakseen, se tarkoittaa koko maakuntakaavan palautumista valmisteluun – toisin sanoen siis vuosien viivettä.

Aluesuunnittelun johtaja Merja Vikman-Kanerva toisti kokouksessa näkemyksensä, että kaikki tehdyt muutosesitykset tarkoittavat hänen tulkintansa mukaan koko kaavan palauttamista, vaikka Vartiosaarta koskeva muutos on niistä lievin.

Eri osapuolet ovat viime viikolla keskeytetyn kokouksen jälkeen yrittäneet etsiä menettelytapoja, joilla yksittäinen alue voitaisiin rajata maakuntakaavasta ulos, ja muu kokonaisuus voitaisiin vahvistaa.

Maakuntakaava on poikkeuksellisen merkityksellinen. Uudet isot hankkeet esimerkiksi läntisen junavarikon suunnittelu tai Tallinna-tunnelin linjaukset eivät voi edetä, jos niistä ei ole merkintää maakuntakaavassa. Ilman maakunta­kaavavarausta kunnat eivät voi tehdä niistä tarkempia suunnitelmia tai antaa rakennuslupia.

Esimerkiksi Espoon laatima osayleiskaava Histan alueella meni nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2012, koska sille ei ollut tukea maakuntakaavassa.

Viime viikolla oli nähtävissä on, että maakuntakaavaesitystä eri syistä kritisoivat eri kuntia edustajat keskittävät äänensä Vartiosaari-äänestykseen, jotta edes yksi muutosesitys menestyisi, ja maakuntakaavan valmistuminen saataisiin näin lykättyä.

Vartiosaari oli todennäköisin menestyjä, koska sen takana on helsinkiläisiä valtuutettuja. Helsinkiläiset taas eivät ole kannattamassa espoolaisen Mia Laihon (kok) esityksiä läntisen junavarikon varausmerkinnän poistamisesta tai Tallinna-tunnelin linjausvaihtoehtojen lisäämisestä.

Espoossa ja Kirkkonummella on noussut vastarinta kaupunkiradan uutta varikkoa vastaan Mankin-Luoman alueella. Valtio on asettanut 137,5 miljoonan euron valtionosuuden ehdoksi, että läntisen varikon suunnittelu etenee. Espoossa on myös kannatettu sitä, että Tallinna-tunnelin Helsinki-linjauksen lisäksi maakuntakaavassa olisi myös varaus Espoon kautta.

Helsingillä on 80-paikkaisessa maakuntavaltuustossa 26 edustajaa, Espoolla 12 ja Vantaalla 9. Muilla uusmaalaisilla kunnilla on 1–2 paikkaa kuntaa kohden.

Vasemmistoliiton Mai Kivelän (vas) esityksessä Vartiosaari poistettaisiin taajamatoimintojen kehittämisalueelta. Sama taajamatoimintojen kehittämisalue ulottuu muun muassa Töölönlahdelle, Vanhankaupungin lahdelle ja Kruunuvuoren selälle.

Muutoksen jälkeen Vartiosaareen jäisi merkintä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeästä alueesta. Se ohjaisi Helsingin päättäjiä kaavoituksessa.

Vartiosaaren kaavoitus on ollut tämän valtuustokauden jäissä, koska poliittiset puolueet sopivat tilanteen rauhoittamisesta kuntavaalien jälkeen. Saari on merkitty selvitysalueeksi.

Espoossa ja Kirkkonummella junavarikon varaus Mankin-Luoman alueilla on nostattanut paikallista vastarintaa. Valtio on edellyttänyt varikon suunnittelun edistämistä ehtona 137,5 miljoonan euron valtionosuudelle Leppävaarasta Kauklahteen ulottuvan kaupunkiradan rakentamiselle.