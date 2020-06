Keskuspuisto

Monitoimihallia Helsingin Pirkkolaan työstävän yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi Eräkangas kuulostaa puhelimessa ensin epäuskoiselta, sitten närkästyneeltä. Hänen korviinsa ei kesäkuun kolmantena maanantaiaamuna ole ehtinyt kantautua tieto hallille langenneesta toimenpidekiellosta.

Se tarkoittaa, että jo aloitetut rakennustyöt Keskuspuistossa on keskeytettävä. Hallihanke on kuluneena kevänä kerännyt rajua vastarintaa, ja aktiivinen kansanliike vastustaa rakennustöitä.

”Ei ole tullut tiedoksi muuta kuin että ely-keskus on hylännyt valituksen eikä ole syytä, miksemme voisi aloittaa rakennustöitä”, Eräkangas sanoo.

Eräkangas on siis ollut vielä käsityksessä, että Uudenmaan ely-keskus sallii hallitöiden jatkamisen. Mutta erimielisyydet Pirkkolan metsäalueelle suunnitellusta monitoimihallista ja uudesta pysäköintialueesta ovatkin jo päätyneet Helsingin hallinto-oikeuteen.

Keskuspuiston laitaan, Pirkkolan uimahallin läheisyyteen ollaan rakentamassa uutta liikuntahallia.

Hallinto-oikeus on 10. kesäkuuta kieltänyt rakennustoimet kiista-alueella. Kielto on voimassa, kunnes hallia vastustavien tahojen valitus on ratkaistu lainvoimaisesti tai kunnes sitä ennen toisin määrätään.

Rakennushanketta edustavan Eräkankaan putoaminen kärryiltä juontunee kahdesta syystä. Ensinnäkin Pro Luonto ry:n kirjelmät rakennustöiden estämiseksi ovat jatkaneet hyvin ripeästi ely-keskukselle tehdystä toimenpidekieltohakemuksesta hallinto-oikeuteen. Ely-keskus hylkäsi valituksen 2. kesäkuuta eli runsas viikko ennen oikeuden päätöstä.

Toinen syy lienee se, ettei oikeuden päätöksessä ole mainittu jakelun vastaanottajina Pirkkolan liikuntahalli oy:tä tai sen edustajia. Siksi Eräkangas kuuli asiasta HS:lta. Ely-keskukseen tieto uudesta kiellosta oli lähetetty.

”Rakennusprojekti on täydessä käynnissä. En voi sanoa kiellosta mitään, viranomainen toimittaa meille tiedon, kun toimittaa”, Eräkangas sanoo.

Hallia vastustava Pro Luonto -yhdistys vetosi kahteen pääseikkaan hakiessaan kieltoa rakennustöille.

Puiden kaataminen vaarantaisi valituksen mukaan luonnonsuojelulailla suojellun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan. Ja toiseksi alueella on neljästä kuuteen lahokaviosammalen kasvustoa. Sammal on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi.

Vastustajilla on myös huoli Keskuspuiston kapenemisesta hallin tieltä.

Ely-keskus hylkäsi Pro Luonnon vaatimukset. Toukokuun 26. päivänä ely-keskuksen edustajat kävivät Pirkkolassa tutkimassa jälkiä liito-oravista ja lahokaviosammalesta. Tausta-aineistona olivat Helsingin liito-oravakartoitus vuodelta 2016 sekä Pirkkolan monitoimihallin liito-oravalausunto vuodelta 2019. Myös sammaleen kasvupaikoista oli tiedot.

”Asialla on ollut kiire, koska alueen toimijat ovat odottaneet, saavatko jatkaa työntekoa”, sanoo ely-keskuksen lakimies Tapio Korhonen.

Rakennusalue on Korhosen mukaan kallioista ja puutonta. ”Karuhkoa, ei liito-orava sellaisessa viihdy”, hän sanoo.

Ely-keskuksen asiantuntija ei löytänyt rakennusalueelta havaintoja liito-oravista eikä alueella selvityksen mukaan juuri ole liito-oravalle hyvin soveltuvaa metsää. Asiaa on nyt Korhosen mukaan tutkittu perusteellisesti, koska lajien suojelu edellyttää varovaisuusperiaatteen noudattamista.

”Kun kaavat ovat vanhoja, luonto kyllä elää ja liito-oravat siirtyvät paikkoihin, jossa saavat olla rauhassa”, Korhonen sanoo.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt alueen asemakaavan vuonna 2014. Joukko eri alojen asiantuntijoita on 9. kesäkuuta myös esittänyt, että kaupunki voisi poiketa kaavapäätöksestä. Ehdotus on, että halli rakennettaisiinkin nykyisen Pirkkolan uimahallin pohjoispuolelle länsipuolen sijaan.

Näin monitoimihalliyhtiö voisi tämän esityksen mukaan välttää käynnistymässä olevan oikeusprosessin.

Lahokaviosammalta on Uudellamaalla runsaasti. Ely-keskus on nyt perehtynyt sen esiintymiseen pääkaupunkiseudulla ja löytänyt useita tuhansia lajin uusia yksittäisiä kasvupaikkoja. Pelkästään Helsingin Vuosaaressa löytyi kuluvana vuonna tehdyssä selvityksessä yli 3 700 uutta kasvupaikkaa.

Siksi neljästä kuuteen sammalesiintymää Pirkkolassa eivät ely-keskuksen mukaan ole merkittäviä lajin suojelun kannalta.

Mutta nyt hallinto-oikeuden kielto estää rakennustöiden jatkamisen. Kyse on ely-keskuksen lakimiehen Korhosen mukaan väliaikaisesta kiellosta. Hallin rakentajat voisivat halutessaan myös siirtää kiellon korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Hallituksen puheenjohtaja Eräkangas jää sulattelemaan mahdollisuutta.