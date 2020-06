Helsingin poliisi tiedotti sunnuntaina, että 6-vuotias poika oli löydetty kuolleena vedestä Pikkukosken uimarannalla Oulunkylän kaupunginosassa. Pojan epäillään hukkuneen.

Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen kertoo, että kyseessä on äärimmäisen harvinainen tilanne.

”Tapaus on valtavan järkyttävä”, hän sanoo.

”Viimeisen 13 vuoden aikana Helsingissä valvotulla rannalla ja valvottuna aikana on tapahtunut kaksi hukkumisonnettomuutta, joista tämä oli toinen. Vanhemmassa tapauksessa kyseessä oli aikuinen.”

Hukkumisia tapahtuu kuitenkin myös valvomattomilla rannoilla ja valvonta-ajan ulkopuolella. Sekin on kuitenkin melko harvinaista.

Helsingin liikuntajohtajan Tarja Loikkasen mukaan vesi on Pikkukosken rannalla tummaa ja sameaa, ja lisäksi ranta on äkkisyvä.

6-vuotias poika löydettiin kuolleena vedestä Pikkukosken rannalla sunnuntaina iltapäivällä.

Pikkukoskella työskenteli tuolloin kaksi rantapelastajaa, ja ranta oli Loikkasen mukaan ”aivan täynnä”.

”Siellä oli satoja ihmisiä ja paljon pieniä lapsia. Se tekee luonnollisesti pelastajien työstä haastavampaa, mutta haluan korostaa, että pelastajamme ovat toimineet juuri niin kuin tällaisessa tilanteessa pitääkin toimia.”

Rantapelastajien määrä valvotuilla rannalla mitoitetaan rannan koon mukaan. Pikkukosken rannan pituus on noin 60 metriä. Esimerkiksi huomattavasti suuremmalla Hietaniemen uimarannalla työskentelee viisi pelastajaa.

Pikkukosken uimaranta sijaitsee Vantaanjoen varrella, ja se on hyvin suosittu. Ranta palvelee niitä helsinkiläisiä, jotka eivät asu meren läheisyydessä.

”Vantaanjoen vesi on aika tummaa ja sameaa, ja ranta on äkkisyvä. Lisäksi vedessä on vähän virtausta”, Loikkanen sanoo.

Kuluvaa kesää ajatellen hän haluaa muistuttaa tärkeimmistä turvallisuussäännöistä:

Ensimmäinen on se, ettei lapsia saa koskaan jättää valvomatta veden äärelle, oli kyse sitten luonnonvesistä tai altaista.

Toiseksi Loikkanen kehottaa kaikkia rannoilla ja maauimaloissa käyviä ottamaan hyvin matalalla kynnyksellä yhteyttä pelastajiin.

”Heti jos tulee epäilys, että kuka tahansa on joutunut veden varaan tai saattaa olla vaarassa hukkua, kannattaa sanoa pelastajille. Silloin he voivat toimia välittömästi.”

Helsingissä hukkui vuosien 2010–2018 välillä yhteensä 31 ihmistä. Alustavien tietojen mukaan Helsingissä hukkui viime vuonna neljä henkilöä. Lopulliset tiedot saadaan kuitenkin vasta joulukuussa.

Koko Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä. Asukaslukuun suhteutettuna se on selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Hukkumisia on selvästi eniten heinäkuussa. Noin kolmannes hukkumisista tapahtuu tyypillisesti uintitilanteissa.

Poliisi ei tiedota Pikkukosken epäillystä hukkumiskuolemasta enempää, ja tapahtuneesta aloitetaan kuolemansyyntutkinta.