Pääosa Lapinlahden sairaala-alueen rakennuksista on suojeltu rakennussuojelulailla.

Jo kerran hylätty ja hienosäädettynä takaisin Helsingin päätöksentekokoneistoon tullut suunnitelma Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuudesta ei ratkennut maanantaina.

Helsingin kaupunginhallitus jätti runsaasti tunteita herättävän asian odotetusti ensimmäisessä käsittelyssään pöydälle. Näin luotiin lisää harkinta-aikaa.

Alkuperäisen suunnitelman, jonka mukaan Lapinlahden sairaala olisi myyty sijoitusyhtiö Nrepille, hylkäsi kaupunkiympäristö­lautakunta 12. toukokuuta. Sopimusesityksen mukaisesti Nrep olisi sitoutunut peruskorjaamaan alueen arvokkaat vanhat rakennukset.

Vain kokoomus kannatti esitystä.

Sen jälkeen Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) käytti poikkeuksellista keinoa ja vei Lapinlahti-asian kaupunginhallituksen käsittelyyn. Päivitetyssä suunnitelmassa Nrep esittää, että Helsingin kaupunki ja Nrep muodostaisivat yhteisyrityksen, joka omistaisi vanhat sairaalarakennukset. Aiemmasta esityksestä poiketen kiinteistöjä ei siis myytäisi suoraan Nrepille.

Vapaavuori perusteli asian kaupunginhallitukseen viemistä sillä, että se on periaatteellisesti tärkeä.

Vielä ei ole tiedossa, riittävätkö päivitykset Sdp:lle, vihreille ja vasemmistoliitolle.

”Käymme tällä viikolla vielä valtuustoryhmässä keskusteluja kokonaisuudesta. Käymme tarkkaan läpi tehdyt muutokset”, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajaa ja kaupunginhallituksen jäsen Reetta Vanhanen kommentoi kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen maanantaina.

Samoilla linjoilla oli jo viikonloppuna Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma. Sdp:n valtuustoryhmä käy läpi uusiksi sorvattua suunnitelmaa kokouksessaan keskiviikkona.

”Peilaamme sitä ryhmän aiempiin kantoihin. Huomiota kiinnitämme erityisesti aiemmassa vaiheessa kritisoimaamme sairaalarakennusten myyntiin ja uudisrakentamisen liian suureen määrään”, Heinäluoma kertoi HS:lle viime viikonloppuna.

Uuden esityksen mukaan kaupunki luovuttaisi sairaala-alueen vanhat rakennukset yhtiöön noin miljoonan euron arvoisena apporttina ja kaupungin omistusosuus yhteisyrityksestä voisi olla noin 10 prosenttia. Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena osakeyhtiöön laitettua omaisuutta osakkeen merkintähintana.

”Arvioimme sitä, riittääkö tämä esitetty yhteisyritys ja kaupungin 10 prosentin omistusosuus varmistamaan sen, että kaupungilla on mahdollisuus aidosti vaikuttaa arvokkaan sairaalaympäristön tulevaisuuden määrittelyyn”, Heinäluoma sanoi.

Kokoomus toivoo saavansa muut puolueet omaan leiriinsä viilatun suunnitelman taakse.

”Mielestämme nyt tehdyssä päivitetyssä esityksessä huomioidaan laajasti lautakunnan esittämiä huolia. Esitys on tasapainoinen ja mahdollistaa alueen kehittämisen, historiallisen arvon säilyttämisen ja puiston pysymisen avoinna kaupunkilaisille. Toivonkin, että muut puolueet tulevat uuden rakentavan esityksen taakse ja asiasta saadaan vaadittava yhteisymmärrys. Alueen tulevaisuus on ollut auki liian pitkään. Nyt olisi aika saada päätöksiä aikaan”, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Daniel Sazonov kertoi viikonloppuna.

Arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema Lapinlahden sairaala valmistui 1841. Se on Suomen ensimmäinen mielisairaala ja ensimmäisiä laatuaan myös koko maailmassa.

Kiinteistösijoitusyhtiö Nrep haluaisi rakennuttaa Lapinlahden sairaalan eteläpuolelle Länsiväylän kupeeseen kolme uudisrakennusta: hotellin ja hoiva- ja palvelurakennukset.

Muumi-tuotteiden ja tuotemerkin valvoja Moomin Characters oy suunnitteli sijoittavansa toimintonsa Lapinlahden sairaalan päärakennukseen. Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times kuitenkin uutisoi viime perjantaina, että Muumi-yritys on vetäytynyt sairaala-alueen kehityshankkeesta.

Koska Helsingin kaupunginhallitus ei tehnyt vielä päätöstä Lapinlahden tulevaisuuden suhteen eli asia jäi niin sanotusti pöydälle, pitää ratkaisua odottaa yli juhannuksen. Maanantaina 22. kesäkuuta pidetään myös kaupunginhallituksen kevätkauden viimeinen kokous.