Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus on viivästymässä vähintään vuodella, koska suojellun rakennuksen poikkeamispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valituksen ovat tehneet yhdessä Helsinki-Seura ja Rakennustaiteen Seura. Ilman voimassaolevaa lupaa töitä ei voida aloittaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myönsi rakennusluvan 13. toukokuuta, ja poikkeamispäätöksen suojelusta teki rakennusvalvontapäällikkö 12. toukokuuta.

Seurat perustavat valituksensa siihen, että suojellun rakennuksen näin merkittävään muutokseen olisi pitänyt tehdä asemakaavamuutos. Helsingin rakennusvalvonnan poikkeamispäätös on valittajien mukaan syntynyt väärässä järjestyksessä.

Asiasta uutisoi aiemmin Yle.

1930-luvulla valmistunut nivelosa toimii varastona. Varasto sijaitsee eri tasossa näyttämön kanssa, ja tavaroita joudutaan tuomaan sisään ikkunoista.

Kansallisteatterin suojelukaavassa on yksilöity, että rakennusta ”ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät julkisivujen, ikkunoiden, ovien, katosten, vesikaton, ullakon rakenteiden, arvokkaiden sisätilojen tai tilaratkaisujen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa, tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä”.

Poikkeamispäätöksessä annetaan lupa purkaa teatterin väliaikaiseksi tarkoitettu nivelosa, jonka suunnitteli 1930-luvulla arkkitehti Onni Tarjanne, vuonna 1902 valmistuneen päärakennuksen suunnittelija.

Rakennushankkeen suunnittelijat ovat valmistelleet muutosta yhdessä Museoviraston, Helsingin rakennusvalvonnan ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan kanssa. Sekä Museovirasto että Uudenmaan ely-keskus ovat puoltaneet poikkeamispäätöstä.

Valittajien mukaan näiden arviot siitä, että ”suunnitelma toteuttaa riittävästi suojelun tavoitteet” on perusteeton.

Peruskorjaamattomien tilojen sähkötekniikka sekä vesi- ja viemäriputket ovat tulleet tiensä päähän.

Kansallisteatterin johtajalle Mika Myllyaholle valitus oli isku vasten kasvoja. Kalkkiviivoilla pysäytetyn rakennusurakan kustannukset juoksevat koko ajan.

”Tämä tarkoittaa sitä, että koko hanke menee jäihin. Me saimme juuri paikan päälle työmaaparakit, ja sisällä on jo tehty tuentoja. Väliaikaisista tiloista Vallilassa on tehty kolmen vuoden vuokrasopimus. Me varmaan olemme täällä seuraavat 10 vuotta”, Myllyaho sanoo.

Parhaillaan Kansallisteatterin suunnittelijat yrittävät miettiä, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä.

”Meidän työntekijätkin ovat ihmeissään”, Myllyaho sanoo.

1930-luvun nivelosaan on jouduttu tekemään erilaisia portaita, koska se on eri tasossa näyttämörakennusten kanssa.

Kansallisteatterin vuonna 1902 valmistuneen päärakennuksen mittava peruskorjaus valmistui vuonna 2002.

Kansallisteatterin remontoimattomat osat eli 1930-luvun nivelosa sekä 1950-luvulla valmistunut Pieni näyttämö ja Willensauna ovat niin huonossa kunnossa, että jo vuonna 2017 Myllyaho uhkasi laittaa ne käyttökieltoon, jos remonttia ei kuulu. Valtion rahoitusta korjauksiin anottu kahdeksan vuotta.

Huonokuntoisten tilojen ongelmia ovat työturvallisuusriskin lisäksi esimerkiksi auttamattomasti vanhentuneet viemäriputket, sähköt ja ilmastointi.

Peruskorjauksen yhteydessä 1930-luvun nivelosa on määrä korvata uudisrakennuksella, joka täyttäisi Itäisen ja Läntisen teatterikujan nykyiset syvennykset.