Senaatintorille rakennettavalle jättiterassille tulevat ravintolat on valittu. 16 ravintolaa julkisettiin, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) esitteli alueen konseptia tiistaina.

Koronatilanteen vuoksi luotuna poikkeusratkaisuna syntyneen terassialueen on määrä avautua viimeistään keskiviikkona 1. heinäkuuta. Kaikkiaan noin sata ravintolaa haki itselleen terassipaikkaa Senaatintorilta.

Nämä ravintolat tulevat Senaatintorille:

■ Bites Burgers

■ Bricco Wine Bar

■ Bryggeri Helsinki

■ Bakery-Eatery Levain

■ Ravintola Loop

■ Muru & Pastis

■ Paisano

■ Bar Runar

■ Ravintola Sea Horse

■ Skiffer x Seksico Tacos

■ Sofia Helsinki

■ Ravintola Sunn

■ Dogs & Bubbles by Valkoinen Sali

■ Pizzeria Via Tribunali & Salakapakka by Son of a Punch

■ W30

■ Yes Yes Yes

Valittujen ravintoloiden ruokalistoilta löytyy muun muassa aamiaisia, lounaita, pizzaa, silakkaa, erikoishodareita ja fine diningia.

Torikortteleita hallinnoivan Helsingin kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Helsingin Leijona oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer kertoo, että olennainen kriteeri ravintoloiden valinnalle oli se, että ravintola on ennestään jo toiminut pääkaupungin keskustassa. Senaatintorin jättiterassissa on siis pohjimmiltaan kyse eräänlaisesta terassilaajennuksesta, jonka toivotaan houkuttelevan asiakkaita paitsi Helsingistä myös muualta Suomesta.

Houkuttelevuuden kannalta olennaista on ravintoloiden monipuolisuus, korostaa Bauer.

”On tärkeää, että kaikille löytyisi jotain mieleistä. Myös eri konseptien aukioloajat voivat vaihdella. Jotkut paikat ovat auki lounasaikaan ja jotkut taas illalla. Näin terassi ei täyty yli.”

Jättiterassi on auki joka päivä elokuun loppuun kello 9–23. Anniskella saa voimassa olevien rajoitusten puitteissa iltakymmeneen.

Bauerin Bauer kertoo, että pyrkimyksenä oli valita paikkoja myös eri hintaluokista niin, että tarjontaa olisi mahdollisimman eri tyyppisille kuluttajille. Laadusta ei kuitenkaan hänen mukaansa tingitty.

”Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, joten toteutuksen tulee olla tyylikäs. Tästä ei ole tulossa juottolaa”, Bauer sanoo.

Juottolan sijasta kivisestä Senaatintorista on tarkoitus loihtia kesäksi eräänlainen urbaani siirtolapuutarha. Torille tuodaan noin 200 viljelylaatikkoa, joihin istutetaan erilaisia yrttejä. Viljelylaatikoilla ohjataan ihmisten turvallista kulkua sekä rajataan pöytiä niin, että turvavälit ovat kunnossa.

Jättiterassin suunnittelussa ravintoloiden valitseminen ei kuitenkaan ole suurin haaste. Paljon vaivaa nähdään paraikaa toimivan käymäläjärjestelmän kehittämiseksi. Alueelle on tulossa 16 vessaa asiakkaille.

Bauerin mukaan rumia bajamajarivejä ei Senaatintorille ole tulossa.

”Käymälät ehdottomasti maisemoidaan hyvin. Tuomaan Markkinoilta meillä on kokemusta tästä ennestään”, Bauer sanoo.

Tämä ei Bauerin mukaan kuitenkaan ole ihan yksinkertaista, sillä käymälöissä pitäisi olla myös mahdollisuus kunnolliseen käsienpesuun.

”Senaatintorin infra on hyvin vaikea, mutta meillä on rautaiset ammattilaiset miettimässä tätä.”

Tarkoituksena olisi myös jättää torille hieman vapaata tilaa pienimuotoiselle tapahtumallisuudelle. Elävää musiikkia voi siis olla luvassa terassivieraiden iloksi.