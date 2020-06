”Niin huonoa hommaa ei ole, ettei siitä jotain hyvääkin löytyisi.”

Näin tuumaa Tervakoskella asuva Pekka Leinonen.

Ja lisää sitten:

”Jos vaan selviää kriisistä. Jokainen kriisi on ollut itselleni aina askel eteenpäin.”

Helsingin Sanomat haastatteli 78-vuotiasta Leinosta viimeksi maaliskuussa. Hallitus oli juuri asettanut yli 70-vuotiaat karanteeniin koronaviruksen vuoksi. Karanteeniin joutuivat siis myös Leinonen vaimonsa Ullan kanssa.

Pekka Leinonen kuuluu riskiryhmään paitsi ikänsä myös sairastamansa leukemian vuoksi.

Nyt koronarajoitteet näyttävät Suomessa jo toisenlaisilta kuin maaliskuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL höllensivät ikäihmisille suunnattuja ohjeita toukokuussa. Varovainen pitää edelleen olla, mutta ohjeistuksen mukaan ikääntyneemmätkin saavat taas tavata läheisiä ulkona – kunhan turvaväleistä ja muusta turvallisuudesta huolehditaan.

Leinosten täyseristys kesti kaikkinensa kaksi kuukautta ja kymmenen päivää. Niiden aikana Leinonen ehti täyttää vuosia ja syventää sekä vanhaa valokuvaprojektiaan että ihmissuhteitaan. Positiivinen mieli on pysynyt yllä koko poikkeustilan ajan.

Leinonen laskee esimerkiksi säästäneensä runsaasti sekä rahaa että luontoa, kun autolla liikkuminen on vähentynyt käytännössä nollaan. Myös heräteostoksilta on kotona pysyttelemällä välttynyt, vaikka lapset soittelevatkin täydennyksiä ruokatilauksiin.

”Lapset halusivat auttaa, joten he ovat käyneet kaupassa ja tuoneet ostokset ulkopöydällemme. Alkuun huudeltiin kuulumisia ikkunasta, nyt ollaan tavattu pihalla kymmenen metrin välimatkan päästä”, Leinonen kertoo.

”Täytin juuri 79, ja pidimme pihallamme perinteisen kakkujuhlan. Kokkina työskentelevä tyttäreni valmisti grilliruokaa ja lapsenlapseni kuvasi etäämmältä puhelimella, kun leikkasin kakkua. Ruokailimme yhdessä mutta eri pöydissä.”

Leinonen kuvailee itseään nopealiikkeiseksi ihmiseksi, jolle pandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat opettaneet joustavuutta.

”On täytynyt opetella erityisesti ottamaan muutkin huomioon. Olen oppinut kuuntelemaan syvemmin, mitä toinen sanoo myös siellä rivien välissä.”

Kuuntelemiseen liittyy myös ajatus, jota nuorempana teatteriakin tehnyt Leinonen on pyöritellyt: ”Tällä hetkellä esitämme näytelmää, jonka nimi on korona. Meillä on erilaisia rooleja kuten isovanhempien, lasten, taiteilijoiden ja kauppiaiden rooleja.”

Leinosen kurkkua on alkanut viime aikoina vaivata, joten hän on varannut itselleen “kuiskaajan roolin”. Se on aktiiviseen elämään tottuneelle miehelle uusi.

”On sekä näyttelijöitä, jotka osaavat ottaa toiset huomioon että sellaisia, jotka laittavat repliikkeihin omiaan ja jättävät sitten vastanäyttelijän tyhjän päälle. Kuiskaajan täytyy pystyä kuuntelemaan, mitä sanotaan, jotta pystyy auttamaan pulaan jätetyn takaisin hetkeen.”

Leinonen kertoo ystävyyssuhteidensa jopa syventyneen poikkeusolojen aikana, kun huoli ihmisten pärjäämisestä on saanut kysymään kuulumisia entistä aktiivisemmin. Leinoset ovat soitelleet ystäville ja sukulaisille Skypellä, WhatsAppilla sekä perinteisemmin “korvasta korvaan”.

Entiselle viestinnän opettajalle digiloikka ei ole ollut suuri, mutta monelle edelleen lankapuhelimen varassa elävälle hän uskoo tilanteen olleen paljon ahdistavampi. Samoin yksin eläville.

Leinoset ovat olleet yhdessä jo 60 vuotta, eivätkä ole kaivanneet ulkomaailman rientoihin — mitä nyt Ulla vähän tanssimaan. Pahimpaan hätään on voitu tanssia myös omalla mäellä, jonka laella Leinoset asuvat.

Tekemistä ja iloa eristyksiin on löytynyt myös vanhasta intohimosta valokuvauksesta.

”Muut puhuvat kuvaamisestaan kappalemäärissä, mutta minä olen aina kuvannut kiloittain. Olen kaivanut kirjahyllyistä ja laatikoista kuvia ja lajitellut niitä erilaisiin käyttötarkoituksiin.”

Leinonen kertoo tehneensä kuvistaan videokoosteita jo aikaisemminkin. Nyt kuvat itsessään ovat saaneet syvyyttä ja ruvenneet elämään aivan uudella tavalla.

”Matkasimme nyt jo keski-ikäisten lasteni kanssa Euroopassa 60-luvulla. Nyt olen lähettänyt lapsilleni kuvia noilta reissuilta, ja he kertovat muistavansa konkreettisesti, miltä Adrianmereen pulahtaminen tuolloin tuntui. Kokemus on moninkertaistunut muuttuessaan lapsen kokemuksesta aikuisen kokemukseksi.”

Leinonen ei siis koe joutuneensa luopumaan juuri mistään eristyksen aikana. Ainoastaan perinteinen kesäreissu tyttären kanssa on toistaiseksi pelkästään puheen asteella, sillä mitään konkreettisempaa ei ole voitu suunnitella. ”Voihan olla, että ollaan vielä joulunakin kahdestaan täällä mäellä”, Leinonen miettii.

Mutta mikäpä siellä toisaalta on ollessa; ”Mummolan puuhamaan mäellä”, luonnon näytelmiä katsellessa ja omaan osaansa keskittyen.