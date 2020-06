Liikennevalot ovat olleet pimeinä pitkin alkuviikkoa Vauhtitien ja Helsinginkadun risteyksessä Helsingin Taka-Töölössä. Helsinginkatu kerää tavanomaisesti työmatkaliikenteen ruuhkia, ja kyseiset liikennevalot ohjaavat myös jalankulkijoita ja kevyttä liikennettä vilkasliikenteisten kaistojen yli.

”Jalankulkijat ovat erityisessä vaarassa”, arvioi liikennepäivystäjä Vesa Liukkonen Tieliikennekeskuksesta.

Liikennevalon rikkoutuminen johtuu Tieliikennekeskuksen tiedon mukaan valopylvään ajamisesta nurin. Törmäys on nähtävästi tapahtunut maanantaina.

Törmäys on rikkonut valopylvään niin, että se on vaihdettava kokonaan. Työ on Liukkosen mukaan tilattu urakoitsijalta, mutta korjausaikataulu ei ole hänen tiedossaan.

”Se on urakoitsijasta kiinni, mutta kyllä kriittiset risteykset yritetään saada pikaisesti kuntoon”, Liukkonen sanoo.

Risteyksessä ovat pimeänä sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen valot.