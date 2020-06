Helsingin Sanomat

Kaiken avotulen teko on nyt kiellettyä Uudellamaalla. Metsäpalon riski on korkea, ja Ilmatieteen laitos on asettanut Uudellemaalle metsäpalovaroituksen.

Siksi maakunnan alueella ei nykytiedoin voi tänä juhannuksena polttaa juhannuskokkojakaan. Tilanteesta kertovat Uudenmaan pelastuslaitokset tiedotteessaan.

Kielto perustuu pelastuslakiin, joka on ehdoton. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Ei myöskään silloin, jos palojen vaara on ilmeinen kuivuuden, tuulen tai muun vastaavan syyn takia.

Metsät ovat nyt hyvin kuivia. Pelastuslaitos ei siis voi antaa lupaa kokon sytyttämiseen.

Kertakäyttögrillit vertautuvat pelastuslaissa avotuleen.

Siksi kevytrakenteisten, suoraan maahan laskettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien tulisijojen käyttö on nyt myös kiellettyä. Tuli voi päästä leviämään kuivan maapohjan tai kipinöiden kautta.

Avotulen teko vaatii aina maanomistajan suostumuksen. Tulen sytyttäjä vastaa turvallisuudesta sekä vahingoista, jotka aiheutuvat tulen riistäydyttyä hallinnasta.