Helsingin Lapinlahden entisen sairaala-alueen suunnittelussa kuohuu paitsi julkisesti myös kulissien takana.

Viime viikolla amerikkalaislehti The New York Times uutisoi, että Moomin Characters on vetäytynyt paljon julkisuutta saaneen yksityisen kiinteistösijoittajan suunnitelmista.