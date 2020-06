Helsingin Sanomat

Lähijunien toiminta on häiriintynyt ukkosen aiheuttamien vaurioiden takia. Kehäradan tunneli on suljettu toistaiseksi sähkövioista johtuen. Vikaa on muun muassa viestiyhteyksissä, minkä vuoksi liikenteenohjaus ei tunnelissa onnistu.

HSL kertoi perjantaina aamulla, että P- ja I-junat kulkevat toistaiseksi harvennetuin, 20 minuutin vuorovälein. Myöhästymisiä ja peruutuksia voi olla vielä tämän lisäksi luvassa. Junat kulkevat Leinelä-Helsinki ja Kivistö-Helsinki välillä.

Myös metron toiminta on häiriintynyt ukkosesta, kertoo HSL. Metro kulkee harvennetulla vuorovälillä. Metroa voi siis aamupäivällä joutua odottamaan yli viisi minuuttia.

HSL uskoo, että viat saadaan korjattua viimeistään aamuyhteentoista mennessä ja liikenne normalisoituu.