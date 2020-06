Helsingin Sanomat

Helsingin uimarannoilla on nähty sinilevää. Havaintoja on tehty tällä viikolla sekä läntisen että itäisen Helsingin rannoilla. Yleensä ensimmäiset sinilevät ilmestyvät vasta heinä-elokuussa, joten tilanne on poikkeuksellinen. Sinileväpitoisuudet ovat toistaiseksi kuitenkin olleet pieniä.

Vähäinen sinilevämäärä ei estä uimista, mutta uimista tulisi välttää, jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää. Erityisesti lapsia tulisi suojata sinilevältä, ja lemmikkieläinten ei saisi antaa juoda sinileväpitoista vettä.

Sinilevä näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hippusilta. Jos ei ole varma, onko rannassa sinilevää, vettä voi kokeilla kepillä. Jos keppiin tarttuu jotain, on kyseessä luultavasti siitepöly tai joku toinen levä. Tällä hetkellä esimerkiksi havupuiden siitepölyä on edelleen vedessä.

Korkeat lämpötilat, tyyni sää ja lisääntynyt valon määrä edistävät sinilevien runsastumista. Sinilevän esiintyvyyteen vaikuttavat myös tuulet sekä rantojen suojaisuus.

Veden lämpötila on Helsingin uimarannoilla 17–23 astetta. Helsingin uimarantojen sinileväpitoisuuksia tarkastellaan taas ensi viikolla.