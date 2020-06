Helsingin Sanomat

Poliisi kertoi torstaina tavoittaneensa Volvo-merkkisen auton kuljettajan, josta oli pyytänyt maanantaina tietoa. Tapaus liittyy tutkitaan asiassa, jossa nainen liikkui viime perjantaina Helsingissä Hämeenlinnanväylän kaistoilla ja sai osuman kahdesta autosta.

Nainen poistui paikalta kävellen ja kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa. Vilkkaalla monikaistaisella autotiellä perjantai-iltapäivänä tapahtuneesta toiminnasta tuli useita soittoja hätäkeskukseen.

Poliisin torstaisen tiedotteen mukaan auton kuljettaja oli ottanut itse yhteyttä poliisiin. Nainen oli noussut kyseisestä Volvosta Hämeenlinnanväylälle.

Tapauksen esitutkinta on edelleen kesken, sillä tapauksesta on kulunut vasta vajaa viikko. Poliisi arvioi rikosnimikkeitä tutkinnan edetessä. Myös kuolemansyyn tutkinta on yhä kesken ja on luonteeltaan salassa pidettävää tietoa.

Poliisi kertoo puhuttaneensa paikalla olleita silminnäkijöitä, joiden mukaan nainen vaikutti sekavalta. Ensihoito löysi nainen parinsadan metrin päästä tapahtumapaikasta läheltä Haagan ramppia.

”Poliisi selvittää edelleen tapahtumien kulkua”, kertoo tiedotteessa rikoskomisario Sampo Suomala Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi kaipaa yhä silminnäkijähavaintoja pienestä valkoisesta autosta, joka oli jäänyt pitkäksi aikaa tapahtumapaikalle etelän suuntaan vievällä kaistalla. Vihjeet pyydetään sähköpostitse analyysi.helsinki@poliisi.fi. Kuljettaja, jonka auto oli ensimmäisenä törmännyt naiseen, on poliisin tiedossa.