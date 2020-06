Helsingin Sanomat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo Twitterissä, ettei sen laboratoriossa todettu eilen yhtäkään uutta koronavirustartuntaa.

Sairaanhoitopiirin laboratorioissa tutkittiin torstaina 546 näytettä. Kyseessä on ensimmäinen kerta kuukausiin, kun Husin laboratorioissa ei havaittu lainkaan päiväkohtaisia tartuntoja. Helmikuun lopusta asti tartuntoja on todettu joka päivä.

Helsingin ja Uudenmaan alueella on todettu suurin osa Suomen koronavirustarunnoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on yli 7 100 koronavirustartuntaa, joista yli 5 200 on todettu Husin alueella.

STT kertoo, että Husin laboratorioita on Uudenmaan lisäksi myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Suomessa ei ole tällä viikolla myöskään uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista. Maanantaina hallitus kertoi päättävänsä epidemian takia asetetut poikkeusolot ja keskiviikkona päätettiin useista rajoitusten lievennyksistä.