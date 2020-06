Helsingin Sanomat

”Ei tämä ole ollut huonokaan asia – nyt on joutunut käyttämään mielikuvitusta vähän eri lailla”, Venla Jylhä kertoi Siltasen terassilla juhannuksen aatonaattona.

Jylhä, 22, nautti Sörnäisissä ilta-auringosta ja kylmästä juomasta Oulusta kyläilemään tulleen ystävänsä Marjaana Kittilän seurassa. Baarien ja muiden ravintoloiden viime aikojen aukiolorajoitukset eivät ole olleet suurikaan ilonpilaaja heistä kummallekaan – ehkäpä jopa päinvastoin.

Koronaviruspandemian vuoksi kokonaan suljettuina olleita yökerhojakaan ei ystävyksillä ole ollut ikävä.

”Aluksi ajattelin, että tuntuisi oudolta, kun ei pääse. Se onkin ollut ihan piristävää”, Jylhä sanoi.

Kun sosiaalista elämää ei ole päässyt harjoittamaan normaaliin tapaan yöelämässä, on vaihtoehtoista toimintaa kehitetty Jylhän mainitseman mielikuvituksen avulla. Ystäviä on nähty aiempaa enemmän puistoissa, ja puheluitakin on soiteltu läheisille aiempaa enemmän.

Osana koronavirusrajoitusten höllentämistä myös ravintoloiden aukioloajat laajenevat askeleen kohti normaalia juhannuksen jälkeen. Kun vielä toistaiseksi valomerkin on tultava viimeistään kello 22, saa maanantaista 22. kesäkuuta lähtien anniskella yhteen asti yöllä, eli baarien on sulkeuduttava viimeistään kello kaksi.

23-vuotiasta Kittilää ei harmittanut, että juhannus on vielä tiukemman valomerkin aikaa.

”Ei ole yleensä ollutkaan perinteenä käydä juhannuksena baareissa.”

Toisaalla Siltasen terassilla torstai-illasta nautti joukko kevään ylioppilaita. Aikaiseen valomerkkiin suhtauduttiin sangen tyynesti siinäkin pöydässä.

”En ole käynyt ainakaan puoleen vuoteen, niin ei ole ollut vaikutusta”, Katri Tero kommentoi yöelämään liittyen.

Teron ystävä Viivi Walker puolestaan asetteli suomalaisten elämää rajoittaneita poikkeustoimia laajempaan kontekstiin.

”Täällä on kuitenkin asiat paremmin kuin monessa muussa paikassa maailmassa”, hän totesi.

Katri Tero (vas.), Liisa Collin, Viivi Walker, Amanda Villberg ja Elvi Tapiala viettivät juhannuksen aatonaattoa Siltasen terassilla Hämeentien varrella. Heiltä jäi koronatilanteen vuoksi ylioppilasjuhlat pitämättä.

Muutamia satoja metrejä pohjoisemmassa, Helsinginkadun varrella sijaitsevan Lepakkomiehen terassilla tunteet kiehuivat torstai-iltana Siltasen säyseää atmosfääriä kuumempina. Kierroksia ei nostattanut niinkään koronavirustilanne, vaan yllättäen paikalle saapuneen median läsnäolo, joka ei miellyttänyt aivan kaikkia asiakkaita.

Alkuhuutelun jälkeen tilanne kuitenkin rauhoittui ja kiihkeinkin palautteenantaja pohti lopulta veljellisesti ”musiikin yhdistävän meitä kaikkia”. Esimerkeiksi mies nosti suomalaisia iskelmälegendoja. Yhtä kaikki, rauhan myötä kuultiin mietteitä ravintolarajoituksista myös terassilta, joka tunnetaan tangolaulun sijaan ennemminkin punk- ja rockväen kantapaikkana.

Asiaa kommentoi Janiksi esittäytynyt mies, joka oli käyttäytynyt rauhallisesti myös alun kalabaliikin aikana. Sukunimeään 31-vuotias Jani ei suostunut kertomaan.

”Jos on kerran niin, että korona tarttuu yhdentoista jälkeen helpommin, niin se on hyvä”, hän arvioi aukiolorajoituksia sarkastisesti.

Jani (takana) ei usko ensi viikolla tapahtuvan baarien aukioloaikojen höllentymisen vaikuttavan juurikaan hänen elämäänsä.

Jani kertoi, että valomerkin tullessa on poikkeusaikana välillä ottanut vähän päähän.

”Olen kuitenkin ollut vain asiakkaan ominaisuudessa, niin ei se ole vaikuttanut minun elämääni niin paljon.”

Siltasessa kuultujen kommenttien tavoin myöskään Jani ei uskonut ensi viikolla hieman pidemmälle yöhön venyvän ”pilkun” vaikuttavan juurikaan hänen elämäänsä.

”Kun säät sallivat, niin tykkään olla ulkona muutenkin.”