Helsingin Sanomat

Kari Savolainen on suunnitellut Masalan ekokylää kuusi vuotta.

Kirkkonummen Masalan ekoälykyläsuunnitelmat etenevät.

Asemakaavat ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Jos kaikki menee suunnitellusti, rakentaminen voidaan aloittaa jo ensi vuonna.

Teknologiayritys Hitachin Suomen tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja Kari Savolainen, 68, kertoi ekokyläsuunnitelmistaan Helsingin Sanomille ensimmäisen kerran vuonna 2017. Hän sanoi lahjoittavansa miljoona euroa, jotta Masalaan saataisiin tuhannen ihmisen ekokylä. Kylä myös rakennetaan Savolaisen omistamalle 40 hehtaarin maa-alueelle.

Tarkoituksena on rakentaa hiilineutraali ja yhteisöllinen pientaloalue noin tuhannelle ihmiselle.

”Olen julkisesti lupautunut lahjoittamaan miljoona euroa mikäli asemakaava toteuttaa kaksi ehtoa: alueelle tulee 38 000 kerrosneliötä ja asemakaava on valmis aikataulussa eli tänä vuonna”, Savolainen sanoo.

Mustikkarinteen nimellä kulkevan kylän suunnitelmat ovat jo pitkällä. Kylän keskelle rakennetaan yhteinen kylätalo, ja robottisähköbussilinjan on tarkoitus kuljettaa ihmisiä Masalan asemalle. Multasormet voivat kasvattaa omaa ruokaansa palstaviljelyalueella.

”Iso asia on energiajärjestelmä. Tavoitteena on, että kylä tuottaa oman energiansa.”

Savolaisen mukaan kylän kuuden hehtaarin aurinkopuistoon on tarkoitus tulla noin 10 000 aurinkopaneelia. Niiden avulla tuotetaan asumiseen ja liikkumiseen eli yhteiskäyttöisiin, asukkaiden omistamiin sähköautoihin tarvittava energia. Kun sähkö tuotetaan itse yhden kiinteistön alueella, ei tarvitse maksaa myöskään sähkönsiirtoa tai sähköveroa.

”Kesällä auringon lämpö otetaan talteen katoilla olevilla aurinkokeräimillä ja tallennetaan maahan käytettäväksi talvella. Järjestelmä on käytännössä päästötön.”

Savolaisen mukaan energiajärjestelmä tulee olemaa ainakin Euroopan tasolla ainutlaatuinen.

”Kylän kokonaispäästöjä ja ilmastovaikutusta on verrattu Masalan aseman vieressä sijaitsevaan 1 000 hengen kerrostaloalueeseen. Ekoälykylän päästöt ovat dramaattisesti pienemmät kuin referenssialueessa.”

Osa Savolaisen lahjoittamasta miljoonasta eurosta on tarkoitus käyttää kylän yhteisiin sähköautoihin. Yhteiskäytössä apuna olisi teknologia.

”Kirkkonummelta sukkuloi päivittäin Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle tuhansia ihmisiä omilla autoillaan. Se on hullua. Meidän tavoitteemme on, että ekoälykylässä kännykkäsovellus auttaisi asukkaita löytämään toisia asukkaita, joilla on samantyyppisiä liikkumistarpeita.”

Teknologia on tarkoitus valjastaa muutenkin yhteisöllisyyden ajuriksi. Yhteistyökumppanina tietotekniikan konseptin suunnittelussa on ollut ohjelmistoalan yritys Reaktor.

”Haluamme sovelluksen, johon ihmiset voivat ilmoittaa esimerkiksi taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Sovelluksen avulla ihmiset voisivat löytää toisensa.”

Savolaisen mukaan häneltä on jo palanut omaa rahaa jo yli puoli miljoonaa euroa pelkästään kylän suunnittelutyöhän. Aikaakin on kulunut kuutisen vuotta.

Työ on kuitenkin ollut palkitsevaa.

”Tavoitteena on mahdollisimman vähäpäästöinen, yhteisöllinen ja viihtyisä asuinalue. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään intiaanikylä, vaan teknologia valjastetaan ihmisen ja ilmaston hyväksi taloudellisesti järkevällä tavalla”, Savolainen sanoo.