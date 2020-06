Helsingin Sanomat

Kokeneiden veneilijöiden ja vesiliikennöitsijöiden mukaan lisääntynyt vuokraveneily aiheuttaa häiriöitä erityisesti Eiran ja Ullanlinnan alueella sijaitsevan Merisataman edustalla.

Koronavirusepidemiasta aiheutunut kotimaanmatkailun suosio nähdään positiivisena, mutta vuokravenekuljettajien kokemattomuus ilmenee HS:n haastattelemien merenkulun ammattilaisten mukaan vesiliikenteessä vaaratilanteina.

Lisääntynyt huvialusliikenne näkyi meripelastus- ja avustustehtävien määrissä, tiedotti Suomenlahden merivartiosto viime viikolla. Samoin on myös tällä viikolla, vahvistaa johtokeskusupseeri Janne Ryönänkoski.

On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon juuri vuokravenekuskit ovat vaikuttaneet tehtävien lisääntymiseen.

”Pääsääntöisesti kyseessä on huviajelijoille sattuneet tekniset ongelmat sekä karilleajot. Vesiliikennevalvonnassa on kirjoitettu sakkoja ylinopeuksista ja puutteellisista varusteista”, Ryönäkoski sanoo.

Viime vuoteen verrattuna meripelastus- ja avustustehtäviä on tähän aikaan vuodesta 26 prosenttia enemmän. Ryönänkoski mainitsee lukujen kulkevan kuitenkin käsi kädessä hyvän sään kanssa ja olevan siten linjassa aikaisempiin vuosiin. Merisataman kaltaisilla alueilla, joilla myös rannassa on jatkuvasti paljon ihmisiä, ilmoituskynnys ongelmakäyttäytymisestä on Ryönänkosken mukaan matalampi.

Yksi syy veneilyn lisääntyneeseen määrään lienee 1. kesäkuuta uudistunut vesiliikennelaki, joka on tehnyt veneiden vuokraamisesta entistä helpompaa. Laista poistettu CE-sertifikaattivaatimus mahdollistaa myös katsastamattomien, vanhojen veneiden eteenpäinvuokrauksen. Tämä näkyy suosituissa pienvenesatamissa, kuten Merisatamassa.

”Kaikenlaista pörrääjää pyörii siellä täällä”, tiivistää ammattimerenkulkija Mikko Kempas.

”Toiminnassa paistaa usein täydellinen veneilytaidon ja -tapojen puute.”

Kempas on toiminut yli kymmenen vuotta charter-veneiden parissa Helsingissä.

Myös Merisatamasta Pihlajasaareen kulkevaa JT-Linen vesibussia kipparoiva Lars Ahlbom on huomannut, että vuokraveneiden kuljettajien ajotaidot ja meriteiden sääntöjen tuntemus eivät aina riitä.

”Yleiset väistämissäännöt eivät ole hallinnassa, eikä nopeusrajoituksia noudateta. Veneen käsittelytaidot ovat puutteellisia. Tämä aiheuttaa paljon vaaratilanteita”, hän kuvailee.

Merisataman alueella paljon veneilevät liittävät ongelmat pitkälti yksityisristeilyjä ja luksuspalveluja tarjoaviin charter-veneisiin. Kempas sanoo olevansa huolissan löystyneen lain mukanaan tuomasta ”money first -ajattelusta”:

”Alalle on tullut paljon uusia pieniä yrittäjiä, joiden tarkoitus on tienata pikavoittoja kattaakseen omia veneilykulujaan. Turvallisuus jää toisarvoiseksi, eikä turvallisuustekijöitä useimmissa tapauksissa osata edes hahmottaa.”

Käytännössä isonkin veneen voi vuokrata omaan käyttöönsä ilman kokemusta. 15 vuotta täyttäneellä on oikeus ajaa alle 24-metristä alusta, joita Suomessa pysyvästi olevista veneistä on suurin osa. Miehitettynä toteutettavien charter-risteilyjen kapteeneilta vaaditaan edelleen vuokraveneen kuljettajankirja. Kempaksen mukaan sellaisen saaminen on kuitenkin helppoa.

Myös yksityiskäyttöön vuokrattujen veneiden kohdalla sovelletaan vesiliikennelain mukaisia kuljettajaa, päällikköä ja luovuttajaa koskevia vaatimuksia, korostaa Suvi Torppari Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

”Jos vuokraat veneesi, sinun tulee huolehtia siitä, että vene on luovutushetkellä kunnossa ja henkilöllä, jolle vuokraat sen, on tarvittava, ikä, kyky ja taito veneen ohjaamiseen sekä hänelle on annettu riittävä opastus sen turvalliseen käyttöön. Vuokraveneessäkin tulee olla nimetty päällikkö, jolla on päällikön vastuu.”

Merisatamasta Uunisaareen, Liuskasaareen ja liuskaluotoon liikennöivän Aava Linesin laivuri Jouko Saarisen mukaan Merisatamaan kuitenkin mahtuisi vaikka enemmänkin liikennettä.

”En näe lisääntynyttä huviajelua ongelmana. Päinvastoin on hienoa, että kotimaanmatkailu kiinnostaa ihmisiä. Kasvanut veneiden kokonaismäärä kasvattaa kuitenkin yhteisten pelisääntöjen merkitystä.”

Esimerkiksi Merisataman ja Kaivopuiston edustat ovat kapeita väyliä, joissa on jatkuvasti paljon liikennettä. Saarinen uskoo, että suurin yksittäinen ärsytystä aiheuttava ongelma on aallonmuodostus. ”Jos raskaalla veneellä mennään suurella nopeudella pienen sataman läpi, saadaan aikaan iso aalto. Sen seurauksena esimerkiksi laiturissa olevat veneet voivat kolhiintua. Väärä tilannenopeus ja ajattelemattomuus voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita.”

Hän ei kuitenkaan usko, että kyse on välinpitämättömyydestä.

”Jos ensiveneenä on iso vene, ei ehkä tule ajatelleeksi, mitä sen aiheuttama aalto tarkoittaa kevyemmälle vesiliikenteelle.”

Ylipäätään veneiden kasvanut koko on Saarisen mukaan yksi osatekijä lisääntyneissä ongelmissa.

”Kun siihen yhdistetään helppouden illuusion luova sähköinen navigointi ja veneen vuokraamisen helppous, lähdetään vesille herkemmin ilman riittävää koulutusta.”

Kempas ilmaisee pelkonsa tilanteen kehittymisestä tyhjentävästi:

”Vesillä liikkuminen vilkkaalla Helsingin merialueella on todella vaativaa, ja olen huolissani, että tulemme jo lähitulevaisuudessa näkemään mahdollisesti vakaviakin onnettomuuksia.”